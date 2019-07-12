«Они» и мы

«Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia», эти волонтеры-иноагенты, пришедшие на помощь Счетной палате, сообщили, что на зарубежные командировки чиновников Минпромторга РФ в 2016—2017 годах было потрачено около 19,3 миллиона рублей.
Один замминистра ночевал в делюксе иерусалимского отеля стоимостью 45,9 тысячи рублей, в люксе дубайского отеля — за 53,6 тысячи рублей в сутки, другой зам — в хабаровском люксе за 52 тысячи.
Надо сказать, что ограничения на расходы чиновников в заграничных командировках предусмотрены. Так, в Уругвае и Фиджи не более 70 долларов в сутки, в Германии — 200 евро. В поездках по России лимиты: 550 рублей в сутки на проживание и 100 рублей — на прочие расходы. Но чиновники могут превышать лимит с разрешения руководства, и ограничения не касаются, например, федеральных министров и их заместителей. То самое правило: если нельзя, но очень хочется, то можно.
Нам тут на «прямых линиях» говорят, что, ежели министры будут мало получать, в заграницу сбегут. А там ждут, когда прибежит от малых денег Мантуров и будет тянуть из их бюджета по сто семьдесят тысяч евро в сутки за номер. Но он — патриот! Только из российского бюджета согласен тянуть!
Живем в век информации, и вот нас информируют из другого уважаемого ведомства: «Суд удовлетворил ходатайство об аресте 38-летнего бывшего директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ. Ему инкриминируется получение особо крупной взятки. Потапкин, по версии следствия, в 2016–2019 годах получил более 78 миллионов рублей от главы ООО «Азия лес». По версии следствия, подозреваемый способствовал получению компанией субсидии в рамках инвестпроекта в размере 1 миллиарда рублей. Инвестпроект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края реализован не был. Ущерб Хабаровскому краю предварительно оценивается в сумму более 9 миллиардов рублей».
Не мелочатся в ведомстве! А вот убеги этот товарищ за большой зарплатой за границу — и Хабаровский край был бы на 9 миллиардов богаче.
В Минпромторге прокомментировали публикации незамысловато: мол, расходы на зарубежные поездки согласовываются при составлении проекта бюджета, решение о командировке федерального министра принимается в правительстве. Тем, кто имеет право на надбавки к командировочным, их возмещают по «фактическим расходам». Так, если лимитов нет, то министр и его замы еще скромничают! Предоставь они «фактические расходы» в миллиард, а то, мол, за границу работать убежим, — и напуганное оттоком правительство возместит эти «фактические расходы».
Но каков сухой остаток? На какую сумму страна стала богаче от таких люксов? Беднее стала на полтора миллиона за один день. А богаче? Министерство торговли и промышленности при том, что торгует почти только ресурсами. Их и без Мантурова купят, кому надо, а кому не надо, то хоть весь отель с номерами в полтора миллиона засели нашими чиновниками. В каком состоянии промышленность, свидетельствует рост бедности.
И вот то самое правительство, которое селит министра в номер почти в полтора миллиона, в лице Дмитрия Медведева с чувством глубокого удовлетворения сообщило в эти же дни: размер выплаты на детей из малообеспеченных семей может быть повышен в 200 раз! Астрономия! А может и не быть повышен, а министр уже в номере за миллион пожил. Аттракцион щедрости: «Будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей». А если бы пособие было 1 рубль? Или 10 копеек. По нынешним ценам 50 рублей и рубль — это для содержания ребенка одинаковая сумма. Тогда в 10 тысяч раз! В миллион!
Но получается, что 27760 детей в 2016 году в месяц получали пособие, равное одному дню проживания министра в номере отеля! Это граждане одного государства и решения одного правительства: назначить такое пособие и оплачивать такие номера.
Министр прокомментировал свои траты в командировках. «Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны или доступны, такие, соответственно, и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Я не знаю, на чем основываются размышления и вообще обсуждения этой тематики, у каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компании, которая занимается обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов, в зависимости от того, какой маршрут».
Ему в стране, где 91% населения на еде экономит, доступен номер за полтора миллиона! И кто занимается этими процедурами по отбору? Каковы откаты? Кто стоит у руля этих компаний? Чужие там точно не ходят.
Так что ночевать в номере за миллион триста пришлось! По нужде! Интересно, Абызов и Улюкаев тоже проживали по такой нужде?
А вот есть страна в мире, где бы чиновник селился за счет бюджета в номере, равном 123 минимальным окладам (11280 рублей) граждан этой страны? К примеру, французский поселился в номере за 170577 евро, или немецкий, где минимальная 1155 евро? Тоже можно посчитать. И еще бы губы надул: других номеров не было. Как это мы еще не услышали: мол, не считайте деньги в чужих карманах. Ведь бюджет они считают своим карманом!
А почему бы траты на детей не возмещать по «фактическим расходам»? Не приходила эта мысль в большие правительственные головы?
Анна СЕРАФИМОВА