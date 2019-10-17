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четверг, 17 октября 2019 г.

Партизану и Учителю посвящается…


5 октября в День учителя на здании Заветненской общеобразовательной школы имени Крымских партизан Советского района была открыта мемориальная доска Николаю Ивановичу Олейникову.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие бывшие партизаны, ветераны педагогического труда, учителя и ученики Советского и Джанкойского районов, ученики разных лет Николая Ивановича Олейникова, его близкие и родственники.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память скончавшегося год назад Николая Ивановича Олейникова и всех погибших крымских партизан.
На церемонии выступили руководители Советского района и села Заветного, а также его бывшие коллеги по учительскому цеху, выпускники заветненской школы и представители поисковых групп.
В мероприятии принял участие секретарь Крымского рескома КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым Валерий Васильевич Лавров и коммунисты Советского района. Валерий Васильевич встретился и побеседовал с учителями Джанкойского, Нижнегорского и Советского районов, и сердечно поздравил их с Днем учителя. После официального открытия мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы в знак благодарности и памяти великого Николая Ивановича Олейникова.


Ольга ОНЧЕВА,
первый секретарь
Советского районного отделения КПРФ