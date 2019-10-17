Партизану и Учителю посвящается…

5 октября в День учителя на здании Заветненской общеобразовательной школы имени Крымских партизан Советского района была открыта мемориальная доска Николаю Ивановичу Олейникову.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память скончавшегося год назад Николая Ивановича Олейникова и всех погибших крымских партизан.
На церемонии выступили руководители Советского района и села Заветного, а также его бывшие коллеги по учительскому цеху, выпускники заветненской школы и представители поисковых групп.
На церемонии выступили руководители Советского района и села Заветного, а также его бывшие коллеги по учительскому цеху, выпускники заветненской школы и представители поисковых групп.
В мероприятии принял участие секретарь Крымского рескома КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым Валерий Васильевич Лавров и коммунисты Советского района. Валерий Васильевич встретился и побеседовал с учителями Джанкойского, Нижнегорского и Советского районов, и сердечно поздравил их с Днем учителя. После официального открытия мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы в знак благодарности и памяти великого Николая Ивановича Олейникова.
Ольга ОНЧЕВА,
первый секретарь
Советского районного отделения КПРФ