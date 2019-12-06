Забота о сельских жителях

В ноябре депутат Госсовета Республики Крым от КПРФ Валерий Васильевич Лавров провел прием избирателей Ивановского, Желябовского, Новогригорьевского и Митрофановского сельских поселений Нижнегорского района, а также Абрикосовского сельского совета Кировского района.
На территории Ивановского сельского совета требуется немедленный ремонт и оснащение современной медицинской аппаратурой ФАПов и в селах Ивановке и Заречье. В селе Тарасовке — ремонт автобусной остановки.
В селе Желябовке требуется государственная помощь местному отделению почты, здание которого почему-то принадлежит физическому лицу, который пытается выдавить почту из данного помещения.
На территории Митрофановского сельского поселения остаются нерешенными вопросы газификации и водоснабжения. Требуется капитальный ремонт местного ФАПа и сельского дома культуры.
В селе Абрикосовке Кировского района срочно требуется ремонт местного дома культуры.
Людмила ШЕВЧЕНКО,
Михаил РЯМБОВ