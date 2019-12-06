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пятница, 6 декабря 2019 г.

Забота о сельских жителях


В ноябре депутат Госсовета Республики Крым от КПРФ Валерий Васильевич Лавров провел прием избирателей Ивановского, Желябовского, Новогригорьевского и Митрофановского сельских поселений Нижнегорского района, а также Абрикосовского сельского совета Кировского района.
Проблемы, затрагиваемые жителями этих поселений, как правило, носили социальный характер. Это, прежде всего, капитальные ремонты объектов социальной значимости (клубы, детские сады, ФАПы, школы). Но поднимались и вопросы, которые не могут найти своего решения уже на протяжении многих лет. В селе Новогригорьевке остро стоят вопросы газификации, водоснабжения, капитальных ремонтов детского сада и клуба, утепление местной школы, амбулатории, а также ремонтов дорожно-асфальтового покрытия.
На территории Ивановского сельского совета требуется немедленный ремонт и оснащение современной медицинской аппаратурой ФАПов и в селах Ивановке и Заречье. В селе Тарасовке — ремонт автобусной остановки.
В селе Желябовке требуется государственная помощь местному отделению почты, здание которого почему-то принадлежит физическому лицу, который пытается выдавить почту из данного помещения.
На территории Митрофановского сельского поселения остаются нерешенными вопросы газификации и водоснабжения. Требуется капитальный ремонт местного ФАПа и сельского дома культуры.
В селе Абрикосовке Кировского района срочно требуется ремонт местного дома культуры.


Людмила ШЕВЧЕНКО,
Михаил РЯМБОВ