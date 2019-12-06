Виктор РАФАЛОВИЧ идет к общественности

В Алупке депутат Ялтинского городского совета Виктор Павлович Рафалович принял участие в заседании общественного совета гражданского общества.
Самые животрепещущие вопросы Алупки были рассмотрены в ходе заседания общественного совета. В их числе: проведение и участие в общегородском субботнике, обсуждение полномочий Алупкинского территориального органа, выдвижение представителей от общественных организаций Алупки в Общественный совет при главе администрации городского округа Ялта.
Особо выделен вопрос патриотического воспитания молодежи. Общественный совет гражданского общества в городе Алупке выступил с инициативой о начале подготовки и проведении мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы.
Всем гражданам, которые пришли на встречу с депутатом, были даны разъяснения и юридические консультации.
Обращения, поступившие в этот день, Виктор Павлович принял для дальнейшей работы. Он заверил избирателей, что по каждому обращению будут подготовлены депутатские запросы в соответствующие службы Ялты.
Депутат-коммунист В. П. Рафалович встретился с избирателями Симеиза.
В ходе приема избирателей поднимались актуальные вопросы для жителей улицы Баранова и переулка Колхозный, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, благоустройством придомовых территорий, бесперебойного электроснабжения и многие другие.
В частности, жители улицы Славянской в поселке Голубой Залив обратились к депутату с просьбой взять под личный контроль вопрос водоснабжения и водоотведения.
Избиратели поднимали и вопрос о льготных тарифах по оплате за электроэнергию в юго-западном регионе Большой Ялты.
Виктор Павлович Рафалович провел прием избирателей и в самой Ялте.
Избиратель В. И. Коблицкий поднял вопросы перед депутатом об усилении патриотического воспитания подрастающего поколения, внес ряд предложений по организации встреч в школах и трудовых коллективах, высказал озабоченность неудовлетворительным состоянием некоторых памятников и мемориальных знаков.
Некоторые избиратели поднимали вопросы о доступности медикаментов для льготных категорий граждан.
Избиратели улицы Горького высказали претензии о состоянии дорог и тротуаров в городе.
Дорожная разметка на улицах Киевской и Московской нуждается в серьезной доработке.
Пресс-служба
Ялтинского городского
отделения КПРФ