Сергей Обухов: «У Кремля нет четкого представления о том, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию»

Доктор политических наук С.П. Обухов комментирует актуальные новости политической повестки дня.
2. Причем эти «вбросы» делаются в пользу «суперпрезиденского» формата транзита (варианты - «сильный преемник» или «вечный правитель») в противовес варианту «системы сдержек и противовесов». Система явно сотрясается от внутренних противоречий;
3. Кроме того, канал @russica2 делится такой любопытной информацией: «Медведев лично и через посредников ведет активный диалог в части переформатирования тактического союза. Среди потенциальных союзников - Чемезов, через него контакт с Турчаком. Отдельный контакт - Володин, Собянин, Ротенберги. Фактически формируется блок против Ковальчуков. Отдельно стоит учитывать фактор Патрушева и Сечина. Несмотря на их близкие контакты с Медведевым, Сечин и Патрушев представляют Партию Служения, которая призывает Путина остаться и выступает против досрочных выборов и ломки системы с неизвестным результатом»;
4. Околокремлевские каналы сообщают, что «в феврале - марте администрацию президента покинут от 60 до 80 человек, включая около 10 руководителей среднего звена (руководители департаментов, референты). Причина: смена курса по ряду направлений и оптимизация штата с акцентом в омоложение...»;
5. Важный нюанс: как отмечают эксперты, «президент дал четкий сигнал - правительство Мишустина формировал сам премьер, которому был дан полный мандат. Все кадровые ошибки и просчеты лежат на премьере, и он лично будет отвечать за них»;
6. Экс-премьер Дм. Медведев пытается удержаться в информационном «мейнстриме» за счет «суеты» в партии «ЕР». В этой связи интересен кейс с изгоняемым из «ЕР» главой Чувашии М. Игнатьевым, который довольно агрессивно огрызается в ответ на уничижительную критику руководства собственной партии. Это «игра ва-банк», или же партия власти будет демонстративно выставлена на посмешище? В любом случае отсутствие публичного покаяния со стороны Игнатьева – это очередной симптом повышенной турбулентности;
7. К ночи усилилась волна опровержений о возможности досрочных выборов Госдумы. Тут же пошёл «встречный пал» новых «инсайдов» о неизбежности роспуска Думы в 2020 году. Канал «Мастер пера» @master_pera, тиражируя мнения околовластных экспертов, заявляет: «Роспуск ГД и выборы нового состава предопределены моделью январской перестройки. Сегодняшние заявления Медведева о том, что досрочных выборов не будет и что партия ЕР - единственная опора реализации Послания, только подтверждают неизбежность такого хода событий. Досрочность в интерпретации Медведева - это если до всенародного соцопроса по Конституции. А если после опроса и по его результатам - то это уже не досрочное, а вполне себе плановое переизбрание парламента»;
8. Решение Конституционного суда по отмене приговора К. Котову, осужденному на 4 года за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток, может привести к серьезным пертурбациям не только в судебной системе РФ. Например, ослабление позиций О. Егоровой и поддерживающих ее «кланов», но и в российском обществе в целом. После демонстративного и безосновательного «закручивая гаек» вновь подаются опасные для «стабильности» сигналы противоположного характера;
9. «Взлом» личной переписки митрополита Тихона (Шевкунова) и экс-министра культуры В. Мединского и публикация ее каналом «Незыгарь» @russica2 – еще одно проявление обострения борьбы в «элитных кланах». Следует подчеркнуть, что ничего компрометирующего в этой переписке нет, однако есть серьезный негатив в отношении кураторов нынешних СМИ и их непосредственных подчиненных, в том числе К. Эрнста. Это позволяет предположить, что цель «вброса» - разжигание конфликта между соответствующими группами);
10. В Петербурге по информации региональных telegram-каналов юридическое управление Законодательного собрания города фактически негативно оценило соответствие вице-губернатора А. Митяниной должности детского омбудсмена. Учитывая то обстоятельство, что на этот пост Митянину выдвинул губернатор А. Беглов, можно предположить, что клановые войны в Северной столице разгораются с новой силой.