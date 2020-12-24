Идеология и идеологическая борьба

В ст. 13 Конституции РФ утверждается:
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Правда, президент РФ В. Путин считает государственной идеологией патриотизм.
Разберемся по существу. Идеология — определенный уровень сознания, отражающий общественные отношения через призму классовых интересов. Как подчеркивал В. И. Ленин, «борьба двух идеологий социалистической и буржуазной отражает непримиримость классовых позиций пролетариата и буржуазии, противоположность двух систем». Следовательно, в буржуазном государстве, каким является Россия, может быть только буржуазная идеология.
«Патриотизм — это любовь к Родине, одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками, тысячелетиями обособленных отечеств», — В. И. Ленин.
Идеи коммунизма стали запрещать со времени их основания, но они распространились по всему миру. Не зря американский философ Ходжон говорил, что идеи Маркса завоевали весь мир, хотя у него не было ни танков, ни ракет.
Особенно ожесточенной борьба идеологий стала после Второй мировой войны, когда международный империализм стал терять свои позиции и видя, что сила малоэффективна, сделал ставку на идеологию. Главным оружием стал антикоммунизм, в связи с чем появился гигантский пропагандистский аппарат. Например, в США в 1953 г. было основано информационное агентство ЮСИА, где работало 12 000 профессиональных пропагандистов, было организовано 200 отделений почти в 100 странах, 170 библиотек антикоммунистической литературы, выпускалось 80 газет и журналов. Основной орган «Проблемы коммунизма» (у нас был журнал «Проблемы мира и социализма»).
Радиостанция «Голос Америки» — это 80 радиопередатчиков, которые транслировали передачи на 38 языках, 850 ч в неделю.
Агентство ЮСИА субсидировалось государством. Это был весьма опытный и коварный противник, который располагал огромными ресурсами и имел четкую стратегию и тактику.
Тактика «наведения мостов», психополитика, ненавязчивая, якобы правдивая, информация, использование агентуры — основные методы работы. Был выпущен справочник «Кто есть кто в Советском Союзе», а главное, — это поиск в СССР и соцстранах, особенно в коммунистических партиях, недовольных или слабых идеологически руководителей. И они их нашли.
Что мы им противопоставили? Восторжествовало ошибочное мнение, что мы закалены марксистско-ленинской научной теорией, что у нас развитой социализм; а Н. Хрущев провозгласил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Был проигнорирован основополагающий тезис, что борьба идеологий должна вестись непрерывно, ибо всякое умаление социалистической идеологии, всякое отставание от нее, означает усиление буржуазной, что и произошло.
Переродившиеся идеологически предатели Родины развалили Советский Союз и блок стран соцлагеря, которые затем вошли в систему буржуазных государств.
В настоящее время со всех сторон льются грязные потоки утверждений о том, что социализм потерпел поражение, что создание первого в мире социалистического государства — неудачный эксперимент и он ушел в прошлое безвозвратно. Но все ядовитые атаки на социализм говорят о том, что буржуазные идеологи, пытаясь запретить социализм и навязать буржуазные ценности, забывают или не хотят признать очевидное, а в основном боятся возврата идей коммунизма, которые действительно непобедимы, а главное, возврата государства социальной справедливости, каким был СССР.
Еще классики марксизма предупреждали, что по пути к коммунизму нет гладкой прямой дороги.
В 1992 году руководитель КПК Дэн Сяопин сказал: «Я убежден, что приверженцев марксизма в мире станет все больше и больше, потому что марксизм — это наука. Социализм, пройдя длительный период развития, непременно сменит капиталистическое устройство. Не нужно паниковать, не следует думать, будто марксизм прекратил свое существование, потерпел поражение».
Евгений Добросердов,
ветеран партии.