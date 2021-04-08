Крым и космос

13 апреля 1961 года газета «Правда» вышла под рубрикой: «12 апреля 1961 года первый в мире космический корабль с человеком на борту, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины. Первый человек, проникший в космос, гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин».
Полет был совершен на космическом корабле «Восток‑1», выведенным на орбиту Земли ракетой-носителем Р‑7.
Полету человека в космос предшествовала грандиозная работа сотен научных организаций и промышленных предприятий.
До его полета Советский Союз первым в мире в мае 1957 года запустил баллистическую ракету, первым в октябре 1957 года — искусственный спутник Земли, первым отправил космический корабль вокруг Луны, с которого была сфотографирована ее обратная (невидимая с Земли) сторона, послал на орбиту собачек Стрелку и Белку, осуществил полет комических кораблей на Венеру и Марс.
«Космические» объекты полуострова
Для обеспечения работ по исследованию космического пространства, управления полетом кораблей и связи с космонавтами в 1957 году в поселке Школьное под Симферополем был создан научно-измерительный пункт (НИП‑10).
С него была проведена связь с Ю. А. Гагариным, а 11 августа 1963 года радиотелефонные переговоры с находившимися на борту космических кораблей «Восток‑3» и «Восток‑4» космонавтами А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем. Вел переговоры первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.
Неоднократно НИП‑10 посещали президент Академик наук СССР М. В. Келдыш — руководитель многих космических программ, главный конструктор ракетно-космических систем С. П. Королев, космонавты Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов.
30 октября 1967 года при непосредственном участии специалистов НИП‑10 впервые в мире осуществлена автоматическая стыковка аппаратов «Космос‑186» и «Космос‑188». На территории НИП‑10 была проведена тренировка «луноходов» перед запуском их на Луну в 1970 году. При Украине НИП‑10 стал не нужен и был демонтирован.
В селе Мирное под Евпаторией находится Центр дальней космической связи (ЦДКС), построенный в 60-х годах. Дальний космос — это расстояние от Земли, где нет земного притяжения.
Следующим космическим объектом в Крыму был Центр испытаний космической техники и тренировки космонавтов для последующего их приземления или приводнения после полета. Центр находился под Феодосией (мыс Чауда).
В Феодосии находился завод по изготовлению парашютов для спускаемых аппаратов с космонавтами.
В Симферопольском аэропорту готовилась посадочная полоса для принятия космического корабля «Буран».
Наши люди
В отряде космонавтов есть и крымчане: Василий Циблиев родился в Кировском районе, первый раз стартовал в 1993 году; Олег Котов — симферополец, стартовал на Союз-ТМ‑10 в 2007 году; Антон Шкаплеров — севастополец, стартовал в 2011 году.
Начальником космодрома «Байконур» с 1988 по 1992 год был крымчанин генерал-лейтенант Алексей Леонтьевич Крыжко. По его сведениям, за 46 лет существования «Байконура» (с 1955 года) с его площадок стартовало более 1 100 ракет космического назначения, 180 космических аппаратов, 1 200 межконтинентальных ракет.
После отставки А. Л. Крыжко преподавал историю космонавтики в открытом космическом лицее (школа № 41) в Симферополе, созданном в 1995 году. Директором лицея была его супруга Элеонора Ивановна. Под руководством А. Л. Крыжко трое лицеистов от имени всех детей планеты Земля 3 сентября 2001 года отправили с ЦДКС радиопослание внеземным цивилизациям в созвездие Девы под названием «Здравствуй, Галактика!»
Так что Крым почти что самый космический регион СССР и России, как правопреемницы СССР.
Евгений Добросердов,
ведущий конструктор СКБ завода «Фиолент»
в 1973–1997 гг.