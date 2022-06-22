Сегодня 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны

Коммунисты Симферопольского ГО КПРФ в четыре часа утра почтили минутой молчания память погибших солдат и мирных жителей, ставших жертвами этой войны, и возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в столице Крыма, сообщает пресс-служба КРО КПРФ.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим советским городам.