В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены поправки по вопросам трудоустройства несовершеннолетних

Ранее статьей 63 ТК РФ было установлено, что с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен:
- с лицом, получившим общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью;
- с лицом, получающим общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы.
И в том, и в другом случае речь идет о легком
труде, не причиняющем вреда здоровью, в свободное от получения образования
время.
В настоящее время для заключения трудового договора
с подростком, достигшим 14 лет, согласие органов опеки и попечительства теперь
не потребуется.
Достаточно получить письменное согласие одного
из родителей (попечителя).
Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достигших 14 лет, возможно с письменного согласия
органов опеки и попечительства или иного законного представителя.
Изменения, внесенные Федеральным законом №
259-ФЗ, вступили в законную силу 13.06.2023.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя