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среда, 28 февраля 2024 г.

В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены поправки по вопросам трудоустройства несовершеннолетних

 Ранее статьей 63 ТК РФ было установлено, что с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен:

- с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью;

- с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

 И в том, и в другом случае речь идет о легком труде, не причиняющем вреда здоровью, в свободное от получения образования время.

 В настоящее время для заключения трудового договора с подростком, достигшим 14 лет, согласие органов опеки и попечительства теперь не потребуется.

 Достаточно получить письменное согласие одного из родителей (попечителя).

 Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 14 лет, возможно с письменного согласия органов опеки и попечительства или иного законного представителя.

 Изменения, внесенные Федеральным законом № 259-ФЗ, вступили в законную силу 13.06.2023.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                              