Из демографической ямы при нынешнем социально-экономическом курсе не вылезти!

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий
Зюганов.
– Каким образом мы перестанем вымирать, когда полстраны живет на 20 тысяч и меньше? Каким образом, когда в казне денег куры не клюют, учителя и врачи остаются полуголодными?
Президент недавно задал вопрос врачу высшей квалификации о его зарплате и услышал в ответ, что она составляет 30 тысяч рублей. Для президента, судя по всему, данная информация стала новостью. Но об этом все знают!
В который раз повторяю: только подготовленная КПРФ Программа Победы - ключ к выживанию страны!