КРО КПРФ: гуманитарка для наших бойцов

Всё для фронта, всё для победы!
Граждане Крыма очень отзывчиво относятся к просьбам по сбору гуманитарной помощи для наших солдат. И в этот раз, когда товарищам из Севастополя понадобилась помощь, в стороне крымчане не остались. Совместно с добрыми людьми, Крымским республиканским отделением ВЖС «Надежда России» была собрана помощь 4 солдатам, которые оказались в госпитале. Так получилось, что вся провизия сгорела и они остались ни с чем.
«Мы очень быстро среагировали, тут же собрали тёплые вещи, штаны, футболки, носочки. Благодаря помощи неравнодушных жителей смогли докупить мыльно-рыльные принадлежности, чай, кофе, немного вкусненького, чтобы ребята чувствовали, что они нужны и они важны» - комментирует председатель КРО ВЖС «Надежда России» Екатерина Евсеенкова.
Если вы также хотите помочь солдатам, мирным жителям на присоединённых территориях, либо тем, кто нуждается в поддержке в Крыму – мы всегда рады видеть вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, дом 10а.
Есть возможность оставить гумпомощь и в других городах Республики Крым.
Все детали уточняйте по номеру телефона: + 7978 718 33 80
Пресс-служба КРО КПРФ