Геннадий Зюганов: У войны есть только два исхода: либо победа, либо поражение.

Лидер КПРФ призывает всех сплотиться и максимально использовать советский опыт.
«У войны есть только два исхода: либо победа, либо поражение. В нынешней ситуации поражение равноценно гибели нашей цивилизации, а победа - ее восстановлению и дальнейшему развитию, - заявил Геннадий Зюганов. – Напомню, что поражение России в Русско-японской и Первой Мировой войнах привели нашу страну к распаду. И только ленинско-сталинская модернизация возродила нашу страну в форме СССР. Сегодня мы обязаны в максимальной степени использовать советский победоносный опыт!»