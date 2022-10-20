Выплаты лицам, вынужденно покинувшим территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя информирует
Указом Президента
Российской Федерации от 27.08.2022 № 586
«О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации» с 1 июля 2022 года названным категориям гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, установлен ряд выплат.
Так, по 31 декабря 2022 года уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут производится:
- ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;
- ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей;
- доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей;
- ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей;
- единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 рублей;
- единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 рублей;
- ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации в размере 4000 рублей;
- ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 000 рублей.
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2022
№ 1547 установлены Правила предоставления перечисленных выплат, утверждена примерная форма заявления о назначении социальной выплаты.
Документами, необходимыми для назначения выплат, являются документы, подтверждающие статус (категорию) лица, которые могут быть выданы не только уполномоченными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, но и компетентными органами иных иностранных государств, а также это могут быть документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Союза ССР.
В частности, документами, выданными в соответствии с законодательством Союза ССР, можно подтвердить статус ветерана Великой Отечественной войны.