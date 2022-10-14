Ольга Алимова: Необходимо создать в обществе атмосферу консолидации

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова прокомментировала ситуацию с ошибками, допущенными во время частичной мобилизации.
— Владимир Путин указал на ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации.
Действительно, мобилизация в нашей стране проходит сложно. Иногда встречаются «перегибы» на местах, спешка, отправка мобилизованных на фронт без подготовки. Уверена, что слова Президента о необходимости внимательного анализа ситуации и организации более современной работы военкоматов будут серьезно восприняты региональными властями.
У граждан должна быть уверенность в том, что они получат полное обеспечение и оснащение, что государство окажет поддержку их семьям. Необходимо создать в обществе атмосферу консолидации, раскрыть огромный промышленный потенциал нашей страны. Перед нами стоят достаточно серьезные задачи, связанные с будущим нашего государства. Ошибки здесь просто недопустимы.