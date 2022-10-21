Прокуратура заставила пенсионный фонд выплатить положенное

В прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя обратился 84-летний житель г. Симферополя по вопросу невыплаты Государственным учреждением – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым доплат к страховой пенсии по старости."Проведенной проверкой установлено, что заявитель является получателем страховой пенсии по старости по линии Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, - сообщила помощник прокурора района, юрист 1 класса Е. М. Решитова. – По результатам проверки доводов заявителя установлено, что заявителю с 01.11.2015 не осуществлена ежемесячная денежная выплата к пенсии, предусмотренная Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», а также не были учтены периоды работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, что привело к неверному исчислению размера пенсии и образованию задолженности в общей сумме 404 713 рублей".
По результатам рассмотрения обращения прокуратурой района в адрес Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед пенсионером погашена.
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