Прежде думай о Родине, а потом о себе, и делай людям добро

29 октября исполнится 104 года со дня образования Коммунистического союза молодежи, переименованного позже во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
Грандиозный союз молодых
Важнейшей задачей этой общественно-политической организации было использование энергии и энтузиазма рабоче-крестьянской молодежи в становлении и укреплении советской власти, защите ее от врагов, в развитии отраслей народного хозяйства, осуществлении культурной революции и коммунистическом воспитании молодого поколения.
Комсомол учил активной жизненной позиции, коллективизму, дружбе, взаимопомощи, шефской помощи, спорту, туризму. Девиз комсомола: «Прежде думай о Родине, а потом о себе», сейчас считается крамолой. Лучшие человеческие качества в забвении. Другая эпоха, другие критерии. За годы своего существования комсомол шефствовал над более чем 1 500 грандиозных строек, сооружением многих городов страны. Самое широкое участие молодежи он привлек для освоения целинных залежных земель Казахстана, Сибири и Дальнего Востока.
По путевкам комсомола миллионы студентов ежегодно создавали трудовые отряды для уборки урожая, работ на стройках, сооружении жилых молодежных комплексов. Каждый понимал, что он работает на народ, и его судьба в судьбе государства. Быть комсомольцем считалось очень важным и почетным.
Сейчас никто не сомневается ни у нас, ни за рубежом, что создание комсомола — была гениальная идея партии большевиков. В нем состояло более 60 % лучших представителей молодежи СССР. Сегодня нет того комсомола. Он объявил о самороспуске в связи с разрушением СССР, а собственность его, естественно, растащили. Праздник рождения ВЛКСМ отменен правительством России.
У существующего сегодня вместе с КПРФ комсомола другие задачи, другие возможности, так как он в оппозиции к власти. Но за молодыми будущее и им возрождать новую социалистическую Россию. При сегодняшнем строе повторить создание в стране такой же по уровню грандиозной организации невозможно. Капитализм этого не допустит. Но похвально то, что, наконец-то, президент, Госдума, правительство России решили создать не политизированное и добровольное Движение детей и молодежи, цель которого максимальное вовлечение детей в развитие страны, воспитание любви к своей родине, оказание помощи в обретении цели в жизни, профессии, постоянной работы, реализации как личности. Пожелаем удачи в этой важной работе, так необходимой для развития нашего государства.
Настоящий комсомолец
Нашему поколению годы не добавляют друзей. Они их постепенно уносят. Прекрасные люди рядом с нами, стоит только оглянуться и сразу вспоминаешь и тех, кто близко, и тех, кто уже в вечности. Хочу несколько слов сказать о человеке, который родился в День комсомола — 29 октября.
Это Валерий Дмитриевич Арбузов. Видимо, сама судьба изначально и накрепко связала его жизнь с великой молодежной организацией. Комсомол для него стал и уделом, и гордостью, и любовью. Он всегда был на переднем крае молодежной жизни: в средней школе в деревне Хомутовка Курской области — комсорг, а затем в лучшем пионерском лагере страны «Артеке» — вожатый и комсорг лагеря, потом первый секретарь Ялтинского горкома, а чуть позже секретарь Крымского обкома комсомола. Затем 23 года работал в аппарате областного комитета партии, после успешно возглавлял почти 20 лет облсофпроф и Федерацию независимых профсоюзов Крыма.
Кстати, за изучением опыта руководства профсоюзами к Арбузову приезжали не только из областей Украины, но и из других республик СНГ.
В 2005 году в возрасте 71 года ушел на пенсию. За безупречную службу на всех постах награждался государственными наградами, а также Высшим серебряным знаком ВЦСПС, Золотым знаком «Личность Крыма».
К сожалению, в марте этого года на 80-м году жизни этот талантливый, незаурядный человек ушел в другой мир.
Мне повезло в жизни встретиться и проработать 12 лет под началом Арбузова в отделе оргпартработы Крымского обкома партии: меня утвердили инструктором, Валерий Дмитриевич был заведующим. По моему мнению, он был необыкновенным, неординарным, выделялся среди других работников высокой культурой, остроумием и простотой. Как-то сразу вызывал доверие и уважение. Этого ведь и надо было ожидать. После школы этот парень-самородок закончил три учебных заведения и все с красным дипломом. В аппарат Крымского обкома попадало много отличников, именных стипендиатов, а вот с тремя красными дипломами, кроме Арбузова, никого не было.
Мы, инструкторы, зав. секторами называли его между собой не шефом, не начальником, а наставником. Учились внимательно у него совершенствованию своей квалификации, поведению в обществе, большому такту, равному вниманию к каждому, порядочности, выдержке, глубокой общей культуре, доброте, то есть проходили с благодарностью настоящий «повседневный университет» жизни и работы. В отделе была обстановка не просто рабочая, а рабочая-дружеская.
Не было ни одного случая, чтобы Валерий Дмитриевич кого-то публично отчитывал. Поправлял, что надо быть более гибким, терпеливым, а критиковать следует тактично, без унижения личности. Был жестко требователен к себе, не зацикливался на мелочах, был чутким и благожелательным. Его девиз: «Делать людям добро». Он — депутат облсовета шести созывов — получал лично много письменных обращений, жалоб. Он был порядочным человеком и терпеть не мог угодничество или похвалу в свой адрес от подчиненных. Сразу тактично пресекал подобное попытки. Еще одно важное качество Валерия Дмитриевича: он был щепетильно-честным человеком, коммунистом, до конца дней платил членские взносы, выписывал газету «Правда». Таких людей сейчас мало, благодаря им, мир становится чуть-чуть лучше.
Можно смело утверждать, что Валерий Дмитриевич был истинным патриотом России и самозабвенно любил ее. Считал самыми светлыми праздниками День Победы, полет Юрия Гагарина в космос и триумфальное возвращение Крыма домой в Россию. Он подчеркивал, что быть не патриотом — аморально. Ностальгировал по СССР. Он был трудоголиком и в то же время обожал активный отдых и спорт. Играл в волейбол, был капитаном команды обкома партии и облисполкома. Команда всегда занимала призовые места без всякого подсуживания. Это пресекалось.
Он очень любил природу. Часто выезжал в лес, в горы, на море. Вокруг многоэтажки, где жил, посадил много уникальных деревьев и ухаживал за ними. Саженцы ему дарили друзья из разных регионов страны. Обновление шло до последнего дня жизни. Сейчас это можно все увидеть и полюбоваться.
Семья патриота
В последние годы как-то сложилось, что я нередко бывал в доме семьи Аарбузовых. Валерию Дмитриевичу уже физически трудно было выходить на улицу. После общения всегда уходил от них с особым приятным впечатлением на несколько дней, как будто побывал на хорошем спектакле в театре.
У него была прекрасная современная семья. Его супруга обаятельная, умная женщина с золотым характером, высокой общей культуры, тоже бывшая отличница, идеолог высшей квалификации. Чудесная мать, бабушка, гостеприимная хозяйка. Никогда не слышал от нее ни одного плохого слова в адрес наших общих знакомых.
Мне хорошо известно, что за последние лет 20 Лидия Николаевна и их дочь Татьяна — врач высшей категории — прилагали титанические усилия и старания для поддержания физического состояния Валерия Дмитриевича, тем самым продлив ему жизнь.
Валерий Дмитриевич прожил достойную жизнь. Человек необычайно душевной щедрости и огромной внутренней культуры, успел многое сделать для людей, оставил благодатную память у всех, кто его знал. Но жизнь продолжается.
Все его прекрасные гены, ДНК, эти его превосходные лучи ушли к потомкам: детям, внукам и правнукам, и непременно отразились светом в тех, кто с ним работал, общался. Большое ему человеческое спасибо и светлая память.
А. Е. Насонов, бывший инструктор Крымского обкома КПСС, член КПРФ