Борьба с бюрократией и восстановление прав

Из-за ошибок в документах, многие граждане долгое время, не могут получить льготы и прочие социальные выплаты, положенные им по закону. С очередным случаем бюрократизма разбирались сотрудники прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя.
«К нам обратилась гражданка 1933 года рождения по вопросу защиты социальных прав, в частности предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации на оплату занимаемой общей площади жилых помещений и коммунальных услуг. В ходе проверки было установлено, что проверкой установлено, что ей Министерством внутренних дел Республики Крым была выдана справка о реабилитации, где не верно была указана дата рождения заявителя. Также МВД оказало данной гражданке во внесении изменений в справку о реабилитации, - сообщила помощник прокурора района, юрист 1 класса Е.М. Решитова. – В этой связи, в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах обратившейся к нам гражданки в Центральный районный суд г. Симферополя было направлено заявление об установлении юридического факта принадлежности справки о реабилитации. По результатам рассмотрения заявления 12.10.2022 г. требования прокурора Железнодорожного района г. Симферополя удовлетворены, установлен факт принадлежности справки о реабилитации данной гражданке».
Напоминаем, что для защиты своих законных прав, вы всегда можете обратиться в органы прокуратуры по месту жительства.