Поиск по газете

вторник, 25 октября 2022 г.

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко, ответил диванным экспертам

Напомним, речь идет об информации, распространенной в соцсетях, о том, что якобы фракция КПРФ в ГС РК проголосовала против принятия закона о национализации имущества на территории РК, принадлежащего недружественным странам и их гражданам.

 — Хочу ответить всем диванным экспертам по поводу голосования фракции КПРФ в ГС РК по вопросу национализации имущества недружественных государств.
Фракция КПРФ голосовала «ЗА».


Главный вопрос, на который мы хотели бы найти ответ, кому принесёт выгоду это имущество? Жителям Крыма или как обычно? Национализация - приватизация - продажа по дешевке - три копейки в бюджет - и Крым опять просит дотации у материка? Вместо того, чтобы сделать эти объекты республиканской собственностью, поддерживающие экономику региона: рабочие места, развитие отраслей, пополнение бюджета и т.д. Но, как правило, всё это отдаётся в частные руки за бесценок, а бюджет Крыма по-прежнему дотационный.
Коммунисты всегда за правду, честность и справедливость!
 

P.S. Ни один диванный эксперт, наспех клепая «горячие новости»,не обратился ко мне по этому вопросу. Так что делайте выводы, кому доверять, а кого проверять. 

 