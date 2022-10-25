Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко, ответил диванным экспертам

Напомним, речь идет об информации, распространенной в соцсетях, о том,
что якобы фракция КПРФ в ГС РК проголосовала против принятия закона о
национализации имущества на территории РК, принадлежащего
недружественным странам и их гражданам.
— Хочу ответить всем диванным экспертам по поводу голосования фракции
КПРФ в ГС РК по вопросу национализации имущества недружественных
государств.
Фракция КПРФ голосовала «ЗА».
Главный вопрос, на который мы хотели бы найти ответ, кому принесёт выгоду это имущество? Жителям Крыма или как обычно? Национализация - приватизация - продажа по дешевке - три копейки в бюджет - и Крым опять просит дотации у материка? Вместо того, чтобы сделать эти объекты республиканской собственностью, поддерживающие экономику региона: рабочие места, развитие отраслей, пополнение бюджета и т.д. Но, как правило, всё это отдаётся в частные руки за бесценок, а бюджет Крыма по-прежнему дотационный.
Коммунисты всегда за правду, честность и справедливость!
P.S. Ни один диванный эксперт, наспех клепая «горячие новости»,не обратился ко мне по этому вопросу. Так что делайте выводы, кому доверять, а кого проверять.