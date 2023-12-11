ШТАБ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ КРЫМСКОГО РЕСКОМА КПРФ СООБЩАЕТ

В преддверии Дня Героев Отечества крымские коммунисты передали окопные свечи и знамя КПРФ бойцам Вагнера.
На базе Симферопольского горкома КПРФ продолжает работать штаб гуманитарной помощи, который собирает помощь , а также занимается изготовлением окопных свечей.
"К нам обратились вагнеровцы, которым мы передали окопные свечи и вручили их подразделению знамя КПРФ. Бойцы выразили поддержку и благодарность партии и крымчанам, – отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. – Спасибо большое всем людям, которым небезразлична судьба и будущее нашей страны!"
Победа будет за НАМИ!
КРЫМ КПРФ – РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!