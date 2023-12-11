Госдума запретила мобильники в школе и вернула уроки труда, но…

6 декабря, вняв многочисленным просьбам родителей школьников, депутаты ГД РФ приняли проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь мобильные телефоны в школах под запретом, использовать их будет можно только в экстренных случаях: в случае угрозы жизни и здоровью ребенка. Кроме того, этот документ вернет в программу обучения обязательные уроки труда.
Но прежде чем законопроект вступит в силу, его должны
утвердить в Совете Федерации и в администрации президента.
Депутаты считают, что благодаря нововведению школьники
перестанут отвлекаться на уроках и будут более дисциплинированы. Кроме того,
эта мера должна защитить педагогов от издевательств со стороны учеников.
По словам Нины Останиной, место, где будут храниться
телефоны учащихся во время уроков, решат родители вместе с психологами и
учителями на специальном собрании.
«Ребенок зайдет в учебное заведение и положит свой телефон в
специально отведенное для этого место. Пользоваться телефоном в школе смогут
только те дети, кому по состоянию здоровья он нужен. Ученик, у которого,
например, есть сахарный диабет или болезнь сердца, будет всегда оставаться на
связи», — пояснила Останина.
Впрочем механизм, как будет на деле работать этот закон,
пока еще не отработан, ведь телефон – собственность ребенка и его родителей, а
конфискация средства связи может нарушить их гражданские права, особенно в тех
случаях, когда ребенку необходима срочная связь с родителем в экстренной
ситуации.