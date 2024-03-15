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пятница, 15 марта 2024 г.

Как это — быть добровольцем волонтером?

 Сегодня познакомим вас с человеком, у которого слова не расходятся с делом. Он уже на протяжении двух лет добровольно и постоянно собирает и передает лично гуманитарные грузы для наших бойцов в зоне СВО. Волонтерская деятельность отнимает большую часть его жизни, но эти усилия с лихвой окупаются благодарностями и улыбками, крепкими рукопожатиями бойцов, получивших нужную и важную посылочку, теплые слова поддержки и понимание того, что о них помнят, заботятся и ждут. Это Эдуард Мищун волонтер, коммунист, один из организаторов общественной организации «Крымская Помощь Родине и Фронту», действующей в Раздольненском районе Республики Крым.

— Эдуард, почему вы решили заняться волонтерской деятельностью?

— Когда началась СВО, я понял, что не смогу, не имею права остаться в стороне. На фронт я по состоянию здоровья никак не смог бы попасть и решил помогать ребятам, как только могу. Так я стал волонтером.

— Как происходит сбор, кто вам помогает?

— Парни отправляют нам заявки на различные товары, которые им остро необходимы. Мы объявляем сбор в социальных сетях. К сборам подключаются команды, группы, простые мирные жители из разных городов: кто-то помогает продуктами, кто-то покупает товары из списка, кто-то помогает средствами. Мы не собираем лишь бы что, не вижу в этом смысла, если вы не знаете, что купить, купите носки, трусы, это всегда нужно.

Все отчеты я выкладываю в соцсетях: и о сборе, и о передаче, и, конечно, благодарности парней тоже.

— Что дальше, когда все собрано? Кому-то передаете или везете сами?

— Нет, все отвозим сами. Когда понимаем, что заявка закрыта, собираемся в дорогу. В первую очередь готовим транспорт, на котором поедем, ремонтируем при необходимости, ведь в дороге это сделать не представляется возможным. Потом грузим все, что собрали. Просчитываем маршрут, исходя из этого, укладываем грузы, чтобы можно было разгрузиться оперативно.

— Куда чаще всего ездите и что чаще всего нужно привезти?

— Мы начинаем от Скадовска и заканчиваем Луганском. Грузы разные. Одни ребята попросили, например, помочь стройматериалами. И, говорят, домашней тушенки привези. Я ее им раньше привозил. Сейчас, когда время есть, тоже делаю тушенку, но этот процесс непростой и небыстрый. С продовольствием относительно нормально. Чаще всего ребятам требуются технические средства: машины, квадрокоптеры, тепловизионные приборы, антенны усилителя и прочее.

— Как настроение у бойцов?

— Настроение у ребят нормальное. Мы, например, приехали 23 февраля, раздавали, передавали, ребята очень ждут и весточки из дома, и посылочки.

— Ребята вас ждут, знают заранее, что вы приедете?

— Конечно, мы заранее договариваемся о месте и времени встречи, приезжаем. И вы знаете, ребята, с которыми мы максимум переписывались в Телеграм или Ватсапе, встречают нас так, будто мы знакомы всю жизнь. Обнимаемся, парни всегда спрашивают, как дома, как родные, как, вообще, жизнь на гражданке. Мы в свою очередь спрашиваем, как обстановка. Посмотрев со стороны, можно подумать, что мы все друзья детства…

Иногда получается попить с парнями чаю, тогда беседа получается еще сердечнее. Иногда бывает, что мы успеваем только поздороваться, быстро разгружаемся и разъезжаемся. Служба. Они не на курорте. Но всегда в глазах парней читается: «Спасибо, что не забываете нас, что приехали!»

Я всегда пишу и говорю: порой, даже не так важно, что мы везем. Самое важное — что привозим для каждого частичку дома.

Вот недавно в знак благодарности парень из Республики Саха снял со своего пояса якутский нож и подарил на память. Попросил, что если они долго не будут выходить на связь, не забывать про них. Это было очень тяжело слышать: у парней впереди был штурм, и они знали, что возможно вернутся не все.

— Да, все это непросто. А что для вас самое тяжелое?

— Самое страшное, когда выпадает поездка в подразделение, в котором мы бывали не один раз. Ребята спрашивают: «А помнишь такого-то? А его уже нет». Бывает, собираешь какую-то заявку, уже почти отправляемся в путь, а нам сообщают, что уже не нужно…

За два года много накопилось историй, может, когда-то сяду и напишу их, но пока особо некогда.

Но обещаю! До последнего дня спецоперации, до самой Победы, я останусь верен своим убеждениям. Все, что в моих силах — буду делать, к чему призываю и всех патриотов нашей Великой Родины.

Когда мы уже готовили материал к печати, пришло известие о том, что Эдуард Мищун награжден медалью «Волонтер России». Поздравляем Эдуарда с этой заслуженной наградой! Благодарим за его самоотверженность и преданность делу защиты Родины, а также благодарим весь коллектив Общественной организации «Крымская Помощь Родине и Фронту», всех тех, кто помогает начиная от сбора средств, вязания носков и заканчивая покупками авто и средствами РЭБ защиты.

Беседовала Лилия Косса