Как это — быть добровольцем волонтером?

Сегодня познакомим вас с человеком, у которого слова не расходятся с делом. Он уже на протяжении двух лет добровольно и постоянно собирает и передает лично гуманитарные грузы для наших бойцов в зоне СВО. Волонтерская деятельность отнимает большую часть его жизни, но эти усилия с лихвой окупаются благодарностями и улыбками, крепкими рукопожатиями бойцов, получивших нужную и важную посылочку, теплые слова поддержки и понимание того, что о них помнят, заботятся и ждут. Это Эдуард Мищун волонтер, коммунист, один из организаторов общественной организации «Крымская Помощь Родине и Фронту», действующей в Раздольненском районе Республики Крым.
— Эдуард, почему вы решили заняться волонтерской
деятельностью?
— Когда началась СВО, я понял, что не смогу, не имею права
остаться в стороне. На фронт я по состоянию здоровья никак не смог бы попасть и
решил помогать ребятам, как только могу. Так я стал волонтером.
— Как происходит сбор, кто вам помогает?
— Парни отправляют нам заявки на различные товары, которые
им остро необходимы. Мы объявляем сбор в социальных сетях. К сборам
подключаются команды, группы, простые мирные жители из разных городов: кто-то
помогает продуктами, кто-то покупает товары из списка, кто-то помогает
средствами. Мы не собираем лишь бы что, не вижу в этом смысла, если вы не
знаете, что купить, купите носки, трусы, это всегда нужно.
Все отчеты я выкладываю в соцсетях: и о сборе, и о передаче,
и, конечно, благодарности парней тоже.
— Что дальше, когда все собрано? Кому-то передаете или
везете сами?
— Нет, все отвозим сами. Когда понимаем, что заявка закрыта,
собираемся в дорогу. В первую очередь готовим транспорт, на котором поедем,
ремонтируем при необходимости, ведь в дороге это сделать не представляется
возможным. Потом грузим все, что собрали. Просчитываем маршрут, исходя из
этого, укладываем грузы, чтобы можно было разгрузиться оперативно.
— Куда чаще всего ездите и что чаще всего нужно привезти?
— Мы начинаем от Скадовска и заканчиваем Луганском. Грузы
разные. Одни ребята попросили, например, помочь стройматериалами. И, говорят,
домашней тушенки привези. Я ее им раньше привозил. Сейчас, когда время есть,
тоже делаю тушенку, но этот процесс непростой и небыстрый. С продовольствием
относительно нормально. Чаще всего ребятам требуются технические средства:
машины, квадрокоптеры, тепловизионные приборы, антенны усилителя и прочее.
— Как настроение у бойцов?
— Настроение у ребят нормальное. Мы, например, приехали 23
февраля, раздавали, передавали, ребята очень ждут и весточки из дома, и
посылочки.
— Ребята вас ждут, знают заранее, что вы приедете?
— Конечно, мы заранее договариваемся о месте и времени
встречи, приезжаем. И вы знаете, ребята, с которыми мы максимум переписывались
в Телеграм или Ватсапе, встречают нас так, будто мы знакомы всю жизнь.
Обнимаемся, парни всегда спрашивают, как дома, как родные, как, вообще, жизнь
на гражданке. Мы в свою очередь спрашиваем, как обстановка. Посмотрев со
стороны, можно подумать, что мы все друзья детства…
Иногда получается попить с парнями чаю, тогда беседа
получается еще сердечнее. Иногда бывает, что мы успеваем только поздороваться,
быстро разгружаемся и разъезжаемся. Служба. Они не на курорте. Но всегда в
глазах парней читается: «Спасибо, что не забываете нас, что приехали!»
Я всегда пишу и говорю: порой, даже не так важно, что мы
везем. Самое важное — что привозим для каждого частичку дома.
Вот недавно в знак благодарности парень из Республики Саха
снял со своего пояса якутский нож и подарил на память. Попросил, что если они
долго не будут выходить на связь, не забывать про них. Это было очень тяжело
слышать: у парней впереди был штурм, и они знали, что возможно вернутся не все.
— Да, все это непросто. А что для вас самое тяжелое?
— Самое страшное, когда выпадает поездка в подразделение, в
котором мы бывали не один раз. Ребята спрашивают: «А помнишь такого-то? А его
уже нет». Бывает, собираешь какую-то заявку, уже почти отправляемся в путь, а
нам сообщают, что уже не нужно…
За два года много накопилось историй, может, когда-то сяду и
напишу их, но пока особо некогда.
Но обещаю! До последнего дня спецоперации, до самой Победы,
я останусь верен своим убеждениям. Все, что в моих силах — буду делать, к чему
призываю и всех патриотов нашей Великой Родины.
Когда мы уже готовили материал к печати, пришло известие о том,
что Эдуард Мищун награжден медалью «Волонтер России». Поздравляем Эдуарда с
этой заслуженной наградой! Благодарим за его самоотверженность и преданность
делу защиты Родины, а также благодарим весь коллектив Общественной организации
«Крымская Помощь Родине и Фронту», всех тех, кто помогает начиная от сбора средств,
вязания носков и заканчивая покупками авто и средствами РЭБ защиты.
Беседовала Лилия Косса