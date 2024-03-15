Основа развития Крыма — наука

Фракция политической партии КПРФ в Государственном Совете Республики Крым совместно с ведущими учеными полуострова, членами Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО) 6 марта провела круглый стол на тему: «Программа стратегического развития Республики Крым в современных условиях».
Как известно, Крымский полуостров зиждется на трех китах: промышленность,
сельское хозяйство и курортно-рекреационный комплекс, развивая которые, регион
может отойти от дотационной системы, став самодостаточным, повысив коэффициент бюджетной
обеспеченности.
Следует отметить, что вышеназванные направления не смогут
полноценно развиваться без опоры на науку. Понимая важнейшую роль науки,
крымские коммунисты уделяют особое внимание поддержанию крепких связей с
научным сообществом и развитию науки. Великая страна невозможна без великой науки.
В эпоху СССР советская наука сумела занять передовые позиции в широких спектрах
научных дисциплин. Развитие науки способствовало экономическому, культурному и
социальному прогрессу, вывело первое социалистическое государство в тройку самых
развитых и передовых стран планеты. Советский Союз занимал первое место по
числу исследователей на душу населения.
В ходе обсуждения участники круглого стола подчеркнули столь
явный контраст положения науки в советское и постсоветское время, положение в
котором характеризуется низкой финансируемостью, нехваткой квалифицированных
кадров, слабой образовательной политикой.
Депутат Государственного Совета Республики Крым от КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в крымском парламенте Сергей Васильевич Богатыренко отметил, что
Крым должен развиваться стремительными шагами.
«У нас есть колоссальный советский опыт, опыт старшего поколения,
опыт научного сообщества, позволяющий понять, как это все делать, — отметил он.
— Если бы мы на протяжении десяти лет вкладывали средства в развитие
промышленности, сельского хозяйства и курортов, я думаю, те предприятия,
которые можно было уже создать, построить, сейчас, уже спустя десять лет, они давали
бы огромные дивиденды, наполняли бы бюджет, и мы бы с вами уже чувствовали
какую-то независимость».
По словам руководителя фракции КПРФ в Госсовете РК, за
десять лет на полуострове в основном строились инфраструктурные объекты:
детские сады, школы, ФАПы.
«Они тоже очень нужны были Крыму. Но мы с вами прекрасно
понимаем, что строительство ФАПов и детских садов прежде всего за собой влечет
ежегодные вложения денег для того, чтобы ремонтировать, подготавливать, платить
зарплаты. Хотя они и выполняют важнейшую социальную функцию, но деньги
инфраструктурные объекты не приносят, только тратят, — уточнил Сергей Богатыренко.
— В этом году мы празднуем десятую годовщину вхождения Крыма в состав России —
это большое событие. В этом же году у нас пройдут масштабные выборы в сентябре,
когда будет полностью переформатирован состав депутатского корпуса. И очень
хочется, чтобы новый состав депутатского корпуса начал все-таки работу по
развитию Республики Крым.
Чтобы все депутаты, граждане, жители Крымского полуострова знали
и понимали, в какую сторону мы идем, и что мы должны делать. Повторю вновь, что
без научного сообщества, без ученых, без грамотных людей ничего не получится.
Поэтому сегодня роль ученых выходит на самый высокий, главный уровень, потому
что именно ученые должны строить политику и будущее нашей республики».
Сергей Богатыренко также от метил, что для движения вперед и
выхода Крыма на новый уровень, необходима программа развития республики.
«Мы, крымские коммунисты, совместно с ведущими учеными
полуострова ее подготовили, и у нас есть кадры, способные ее реализовать», —
подытожил Сергей Богатыренко.
Напомним, что в конце марта в Москве состоится очередной Х
съезд РУСО, на котором будут присутствовать делегаты от Республики Крым.
Пресс-служба КРО КПРФ