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вторник, 4 июня 2024 г.

Прокуратура района взыскала сумму ущерба, полученную в результате коррупционного преступления

Приговором Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 12.07.2021 года О., осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 286, ч.1 ст.291.2 УК РФ – получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. 

Указанный приговор сторонами по делу не обжалован и вступил в законную силу.    

Данным приговором установлено, что О. превышая свои должностные полномочия, подрывая авторитет уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, как органа государственной власти, в нарушением порядка исполнения и отбывания наказания (режима) направленного на изоляцию осужденных от общества и запрет осужденным лицам иметь в личном пользовании средства связи, получила от посредника за незаконное денежное вознаграждение – взятку в виде денег в сумме 10000 руб., дважды 23.10.2020 и 06.11.2020 за пронос на территорию режимного учреждения мобильного телефона, который незаконно передала осужденному .

Полученную за незаконные действия взятку в виде денежных средств в размере 20 000 рублей, использовал на личные нужды по своему усмотрению, в связи с чем прокуратурой района подготовлено и направлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Решением Судакского районного суда г. Симферополя от 08.02.2024 требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

 

Помощник прокурора района  О.А. Кушнерова