Прокуратура района взыскала сумму ущерба, полученную в результате коррупционного преступления

Приговором Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 12.07.2021 года О., осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 286, ч.1 ст.291.2 УК РФ – получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Указанный
приговор сторонами по делу не обжалован и вступил в
законную силу.
Данным приговором установлено, что О. превышая
свои должностные полномочия, подрывая авторитет уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, как органа государственной власти, в нарушением порядка
исполнения и отбывания наказания (режима) направленного на изоляцию осужденных
от общества и запрет осужденным лицам иметь в личном пользовании средства
связи, получила от посредника за незаконное денежное вознаграждение – взятку в
виде денег в сумме 10000 руб., дважды 23.10.2020 и 06.11.2020 за пронос на
территорию режимного учреждения мобильного телефона, который незаконно передала
осужденному .
Полученную за незаконные действия взятку в виде денежных средств в
размере 20 000 рублей, использовал на личные нужды по своему усмотрению, в
связи с чем прокуратурой района подготовлено и направлено исковое заявление о возмещении
ущерба, причиненного преступлением.
Решением Судакского
районного суда г. Симферополя от 08.02.2024 требования прокуратуры района
удовлетворены в полном объеме.
В
настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
Помощник прокурора района О.А.
Кушнерова