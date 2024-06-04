СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: "Власть обязана вернуться к советской практике защиты детства"

Свое мнение, относительно практики защиты детей в современной России, высказал депутат Госсовета РК от КПРФ Сергей Богатыренко.
— Согласно обновленной Конституции России – дети приоритет государственной политики.
Время доказало, только при социализме и под руководством Коммунистической партии детство находится под надежной защитой!
Только коммунисты пропагандируя лозунг «Все лучшее детям!», подтверждали его делами. Для детей строились Дворцы пионеров, Дворцы детства и юности, Дворцы культуры, Дворцы спорта. Сегодня все перевернулось с ног на голову. Чиновники и власть имущие строят дворцы только для себя, а за детьми пускай заботятся их родители. Так не должно быть!
Мы, коммунисты, убеждены, что сегодня власть обязана вернуться к советской практике защиты детства. Поэтому КПРФ всегда четко следует принципу: дети – базовая ценность государства!
Дети –не просто наше будущее.
Дети – это те, кто обеспечит наше мирное будущее.