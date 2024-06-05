МЫ ИДЕМ ДОРОГАМИ ДОБРА!

В рамках проведения Всероссийского детского творческого конкурса «Земля талантов» регулярно проводится акция под названием «Дорогою добра».
Ее основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь и
поддержку многодетным семьям, семьям с низким уровнем дохода, а также семьям, в
которых есть дети с ограниченными возможностями. Эта акция призвана подчеркнуть
важность взаимопомощи, добра и поддержки в нашем обществе.
«Акция «Дорогою добра» призвана напомнить каждому из нас о
важности поддержки и внимания к тем, кто нуждается в нашей помощи. Она
показывает, что каждый человек, независимо от возраста, может внести свой вклад
в создание доброго и поддерживающего общества, – отметил куратор акции в
Республике Крым, депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко. – Акцию мы
проводим уже третий год подряд в разных регионах Крыма. В 2024 году акция
прошла в Раздольненском, Черноморском и городе Армянске. В ближайшие дни
состоится в Белогорском районе. В рамках акции тридцать семей получат поддержку».
В Международный день защиты детей акция "Дорогою
добра" состоялась в Раздольненском районе и городе Армянск. Приятно, что в
Армянске в рамках празднования главного «детского дня» местные депутаты
организовали праздничные мероприятия с бесплатной сладкой ватой и катанием на
лошади для детей города.
«Сегодня все чаще говорят о важности поддержки и помощи
семьям в России. И одним из сторонников этой идеи является АНО "Лидер
Про", – рассказала руководитель организации Надежда Воронцова. – Семья -
это основа общества, единица, из которой формируется наше будущее. Поддержка
семей способствует укреплению общественных связей, формированию здоровых
ценностей у детей и созданию благоприятной среды для развития личности каждого
члена семьи».
Также по словам Ильи Донченко, помощь семьям – это
инвестиция в будущее страны. Поддерживая семьи сегодня, мы создаем условия для
процветания и развития нации завтра. Обеспечение семей стабильностью и
безопасностью способствует укреплению общества в целом.