Поиск по газете

среда, 5 июня 2024 г.

МЫ ИДЕМ ДОРОГАМИ ДОБРА!

В рамках проведения Всероссийского детского творческого конкурса «Земля талантов» регулярно проводится акция под названием «Дорогою добра».

Ее основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь и поддержку многодетным семьям, семьям с низким уровнем дохода, а также семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Эта акция призвана подчеркнуть важность взаимопомощи, добра и поддержки в нашем обществе.

«Акция «Дорогою добра» призвана напомнить каждому из нас о важности поддержки и внимания к тем, кто нуждается в нашей помощи. Она показывает, что каждый человек, независимо от возраста, может внести свой вклад в создание доброго и поддерживающего общества, – отметил куратор акции в Республике Крым, депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко. – Акцию мы проводим уже третий год подряд в разных регионах Крыма. В 2024 году акция прошла в Раздольненском, Черноморском и городе Армянске. В ближайшие дни состоится в Белогорском районе. В рамках акции тридцать семей получат поддержку».

В Международный день защиты детей акция "Дорогою добра" состоялась в Раздольненском районе и городе Армянск. Приятно, что в Армянске в рамках празднования главного «детского дня» местные депутаты организовали праздничные мероприятия с бесплатной сладкой ватой и катанием на лошади для детей города.

«Сегодня все чаще говорят о важности поддержки и помощи семьям в России. И одним из сторонников этой идеи является АНО "Лидер Про", – рассказала руководитель организации Надежда Воронцова. – Семья - это основа общества, единица, из которой формируется наше будущее. Поддержка семей способствует укреплению общественных связей, формированию здоровых ценностей у детей и созданию благоприятной среды для развития личности каждого члена семьи».

Также по словам Ильи Донченко, помощь семьям – это инвестиция в будущее страны. Поддерживая семьи сегодня, мы создаем условия для процветания и развития нации завтра. Обеспечение семей стабильностью и безопасностью способствует укреплению общества в целом.