ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ ПОКОРИЛА СЕВАСТОПОЛЬ

2 июня в Севастополе прошел отборочный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля Талантов".
В начале отборочного тура участники просмотрели видеоролики
о финале конкурса 2023 года, после чего перед ними выступил Межрегиональный
куратор конкурса по ЮФО Александр Крылов, он рассказал о правилах участия в
этом году, пожелал удачи. Жюри конкурса было представлено 48 номеров, от 200
участников. Оценивали подготовку юных талантов Александр Иванович Чернышов,
председатель жюри, заслуженный артист Республики Крым, артист Крымского
драматического театра им. Горького, региональный куратор конкурса в Республике
Крым; Ярослав Титаренко, заслуженный артист города Севастополя, солист
Севастопольского академического театра танца им. В.Елизарова, заведующий
литературной частью, чемпион России по формейшн в европейских и
латиноамериканской программах, лауреат и победитель всероссийских фестивалей по
современной и эстрадной хореографии; Людмила Владимировна Корешкова, генеральный
директор АНО Центр развития культурных инициатив "Новые возможности",
заведующий домом культуры села Верхнесадовое; Сергей Сергеевич Хуторной, режиссер
молодежных театров, помощник куратора по Республике Крым.
Призовые номера расположились в следующем порядке:
Номинация "Хореография" 7-10 лет – детская хореографическая
студия "Задоринка", хореографический ансамбль "Тополёк", коллектив
Красуни.
Номинация "Хореография" 11-14 лет – хореографический
ансамбль "Тополёк", Вероника Бобина,
хореографический ансамбль "Тополёк", Диана Дорина, студия танца
"Аларкон", детская хореографическая студия "Задоринка", Софья
Лещинская.
Номинация "Хореография" 15-17 лет – Территория балета
Виктории Холодовой, хореографический ансамбль "Тополек", Вероника Ярошенко.
Номинация "Литературное творчество" 7-10 лет – Екатерина
Бондаренко, София Кашалаба.
Номинация "Литературное творчество" 11-14 лет – Даниил
Поволоцкий, Екатерина Черноусова, Валентина Сотничук.
Номинация "Литературное творчество" 15-17 лет – Ирина
Семёнова.
Номинация "Вокал" 7 - 10 лет –Полина Прошина, Виктория
Соколова, Мария Гайбу, вокальный ансамбль "Аквамарин", вокальный
ансамбль "Созвездие".
Номинация "Вокал" 11 - 14 лет – образцовый
вокальный ансамбль "Маленький принц", Алика Коссек, вокальный
ансамбль "Уникальная Персона", ансамбль "Звёздный дождь", Мирослава
Коваленко.
Номинация "Вокал" 15-17 лет – студия песни
"PRO песни", Ярослав Воронов, Ева Жолудович, Мирабелла Дзюба.
Из представленных номеров 19 прошли в следующий общекрымский
межрегиональный этап ВКДЮТ "ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ", который пройдет 9 июня в
12.00 в Хореографическом центре "Радость" (г. Балаклава).
В ходе уже следующего отборочного этапа жюри выяснит, кто
поедет в Москву в сентябре, чтобы представлять в финале конкурса весь Крым!
По материалам пресс-службы СГК ЛКСМ РФ