Ялтинцы обратились за помощью к депутатам-коммунистам

В Ялте жители дома по ул. Крупской 48, одного из самых крупных МКД г. Ялты по численности населения, тонут в фекалиях. А администрация города бездействует, сообщает группа Новости Ялты.
Депутаты Ялтинского городского совета от КПРФ Иван Павличенко и Владимир Бучин , а также секретарь Ялтинского горкома КПРФ Денис Зайцев встретились с жителями дома ул. Крупской 48.
Напомним, что 1 июня, состоялось собрание жителей многоквартирного дома по ул. Крупской, 48. В работе общего собрания приняли участие депутаты Ялтинского городского совета от КПРФ Иван Павличенко и Владимир Бучин, а также секретарь Ялтинского горкома КПРФ Денис Зайцев.
Собрание вела председатель совета МКД Людмила Ступенёва . В ходе собрания жители дома рассказали о наболевших проблемах дома, передали наказы и заявления присутствующим депутатам.
"Ялтинское городское отделение КПРФ делает всё возможное для того, чтобы защищать законные права и интересы жителей нашего города и сделать жизнь ялтинцев максимально комфортной", отметил Иван Павличенко.