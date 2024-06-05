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среда, 5 июня 2024 г.

Благодаря вмешательству прокуратуры района дошкольное учреждение введено в эксплуатацию

На территории района на основании государственного контракта от 22.07.2021, заключенного между ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и ООО «Спецстрой» на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Хайри Эмир Заде/ул. Уркуста в г. Симферополе» осуществлялось возведении одного объекта дошкольного образования.

Сумма финансирования в 2021 году составила 34 900 000 руб.; Сумма финансирования в 2022 году составила 80 512 485, 99 руб.; Сумма финансирования в 2023 году составила 88 237 806, 39 руб.

Вышеуказанный объект был охвачен регулярными проверками прокуратуры района с привлечением специалистов Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

Так, в течении 2023 года на вышеуказанный объект осуществлено 4 выезда, в том числе с участием аппарата прокуратуры республики и прокуратуры г. Симферополя.

 В адрес подрядной организации и заказчика вносилось 6 представлений, выносилось 1 постановление о привлечении к административной ответственности.

Согласно заключению о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации от 25.12.2023 № 00098-оргсн1, выданного Министерства жилищной политики и государственного строительного надзоры Республики Крым объект соответствует градостроительным нормам и правилам.

В дальнейшем, 28.12.2023 Министерством жилищной политики и государственного строительного надзоры Республики Крым выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 91-RU9330800-11952-2023, утвержденное первым заместителем Министра, 11.01.2024 на объект зарегистрировано право собственности Республики Крым за № 90:22:010108:13566-91/004/2024-1.

      

      Помощник прокурора района О. А. Кушнерова

      