Благодаря вмешательству прокуратуры района дошкольное учреждение введено в эксплуатацию

Сумма
финансирования в 2021 году составила 34 900 000 руб.; Сумма финансирования в
2022 году составила 80 512 485, 99 руб.; Сумма финансирования в 2023 году составила
88 237 806, 39 руб.
Вышеуказанный
объект был охвачен регулярными проверками прокуратуры района с привлечением
специалистов Министерства жилищной политики и государственного строительного
надзора Республики Крым.
Так, в
течении 2023 года на вышеуказанный объект осуществлено 4 выезда, в том числе с
участием аппарата прокуратуры республики и прокуратуры г. Симферополя.
В адрес подрядной организации и заказчика
вносилось 6 представлений, выносилось 1 постановление о привлечении к
административной ответственности.
Согласно
заключению о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального
строительства требованиям проектной документации от 25.12.2023 № 00098-оргсн1,
выданного Министерства жилищной политики и государственного строительного
надзоры Республики Крым объект соответствует градостроительным нормам и
правилам.
В
дальнейшем, 28.12.2023 Министерством жилищной политики и государственного
строительного надзоры Республики Крым выдано разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию № 91-RU9330800-11952-2023, утвержденное первым заместителем
Министра, 11.01.2024 на объект зарегистрировано право собственности Республики
Крым за № 90:22:010108:13566-91/004/2024-1.
Помощник прокурора района О. А. Кушнерова