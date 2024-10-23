Получение льготных лекарств по электронным сертификатам

В 2023 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата», в соответствии с которыми граждане могут получать лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату.
Для
реализации соответствующего права гражданин, его законный представитель или
уполномоченное лицо подает заявление на получение социальных услуг в
поликлинику.
Заявление
должно содержать: Ф.И.О; СНИЛС; абонентский номер потребителя; номер полиса
ОМС; номер национального платежного инструмента; сведения о месте фактического
проживания; уникальный идентификатор рецепта.
Медицинская
организация проверяет сведения в заявлении, регистрирует его, вносит данные в
Государственную информационную систему субъекта Российской Федерации и
направляет в региональный орган по охране здоровья в течение 1 дня.
Список
лекарств и медицинских изделий, а также продуктов питания, которые можно будет
выдавать по сертификату, формируют уполномоченные органы власти.