Поиск по газете

среда, 23 октября 2024 г.

Получение льготных лекарств по электронным сертификатам

В 2023 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата», в соответствии с которыми граждане могут получать лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату.

Для реализации соответствующего права гражданин, его законный представитель или уполномоченное лицо подает заявление на получение социальных услуг в поликлинику.

Заявление должно содержать: Ф.И.О; СНИЛС; абонентский номер потребителя; номер полиса ОМС; номер национального платежного инструмента; сведения о месте фактического проживания; уникальный идентификатор рецепта.

Медицинская организация проверяет сведения в заявлении, регистрирует его, вносит данные в Государственную информационную систему субъекта Российской Федерации и направляет в региональный орган по охране здоровья в течение 1 дня.

Список лекарств и медицинских изделий, а также продуктов питания, которые можно будет выдавать по сертификату, формируют уполномоченные органы власти.

 