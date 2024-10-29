КОМСОМОЛ – ШКОЛА ТОВАРИЩЕСТВА И ДРУЖБЫ!

Поздравление Г.А. Зюганова с Днем Ленинского комсомола.
Дорогие друзья — комсомольцы всех поколений!
29 октября мы празднуем замечательную дату — 106 лет со дня основания Ленинского комсомола, первой в мире массовой молодёжной организации.
Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской войны. Тревожной осенью 1918-го прошёл Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодёжи, объявивший о создании РКСМ. Это не случайная дата, так как инициаторы образования комсомола не только верили в лучшее будущее молодой Советской республики, но и были готовы лично созидать новую справедливую жизнь для своей Родины.
Комсомол стал надёжным резервом Коммунистической партии, её главным соратником во всех свершениях. Первые поколения комсомольцев впитали опыт большевистской гвардии, обеспечили ей достойную смену. Стройки первых пятилеток стали проверкой для комсомола, который вместе с коммунистами показал миру превосходство социалистической системы, сделал нашу страну индустриальным лидером. Не только гиганты индустрии созданы трудом комсомольцев, но и новые города, новая система созидания и свершений.
Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Великой Отечественной войны. Подвиг, мужество и самоотверженность десятков и сотен тысяч комсомольцев стали прочным фундаментом Победы над фашизмом.
В период восстановления страны после Великой Отечественной войны комсомол подавал пример коммунистического отношения к труду. Он воспитывал молодое поколение в духе идей социальной справедливости, советского патриотизма и интернационализма, дарил молодёжи романтику свершений, становился школой товарищества и дружбы.
Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола получили высокую и заслуженную оценку. Шесть раз славная организация была награждена орденами Советского Союза.
Капиталистическая реакция в нашей стране лишила молодёжь уверенности в завтрашнем дне, отменила гарантии качественного образования и достойной работы, разрушила стройную систему молодёжной политики Советского государства. Но не проиграна битва добра со злом, свободы с угнетением, прогресса с реакцией, и тысячи юношей и девушек, верные идеалам борьбы за справедливость и созидание, вступили и продолжают вступать в ряды Ленинского комсомола, а затем и партии.
Сегодня мне особенно радостно приветствовать юношей и девушек, избравших для себя путь правды, добра и социализма. В наше непростое время вы сумели разобраться и сделать правильный выбор. Как и ваши предшественники, вы идёте на фронт на защиту своего Отечества от «коричневой чумы», становясь примером для своих боевых товарищей, проявляя мужество и отвагу. Вы призваны соединить великий опыт советских поколений с предстоящими победами социализма. А такие победы обязательно будут!
Комсомольцы всех поколений, вам — самые тёплые поздравления и самые добрые пожелания. С днём Ленинского комсомола!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов