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среда, 30 октября 2024 г.

Об ответственности за неуплату алиментов на содержание детей

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одной из приоритетных задач государства. В связи с этим законом предусмотрены различные виды ответственности за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Часть 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния.Если же после привлечения к административной ответственности родитель продолжает уклоняется от исполнения обязанностей по выплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такое деяние влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

Привлечение к административной или уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов производится при отсутствии уважительных причин неуплаты. Для привлечения к уголовной ответственности необходима неоднократность, то есть повторная неуплата алиментов в период, когда лицо подвергнуто административному наказанию.

 