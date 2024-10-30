Об ответственности за неуплату алиментов на содержание детей

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одной из приоритетных задач государства. В связи с этим законом предусмотрены различные виды ответственности за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Часть 1 статьи 5.35.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает административную ответственность за неуплату алиментов в
течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства,
если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния.Если же после
привлечения к административной ответственности родитель продолжает уклоняется
от исполнения обязанностей по выплате средств на содержание своего
несовершеннолетнего ребенка, он может быть привлечен к уголовной
ответственности по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такое
деяние влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 1
года.
Привлечение к
административной или уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
производится при отсутствии уважительных причин неуплаты. Для привлечения к
уголовной ответственности необходима неоднократность, то есть повторная
неуплата алиментов в период, когда лицо подвергнуто административному
наказанию.