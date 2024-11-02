Об особенностях выгула домашних животных

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного, за
исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо
соблюдать следующие требования:
- исключать
возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и
спортивных площадках;
- обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне мест,
разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных, и
соблюдать иные требования к его выгулу, которые могут быть установлены
законодательством субъектов РФ.
Выгул потенциально опасной собаки без
намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением
случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или
ином законном основании.
О наличии этой собаки должна быть
сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
Постановлением Правительства от
29.07.2019 № 974 к потенциально опасным собакам относятся следующие породы
собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта,
бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды,
волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а
также метисы этих пород.