Исторический вклад социализма в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма и задачи коммунистов на современном этапе

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на октябрьском пленуме Центрального Комитета партии
Уважаемые товарищи! Участники пленума!
Полтора года назад на Международном Антифашистском
форуме в Минске мы заявили твёрдое “Нет!” войне и реакции, неофашизму и
угнетению. Вместе со своими соратниками из стран Азии, Америки, Африки и Европы
мы провозгласили: “Красный флаг над Рейхстагом в мае 1945 года – это
не только особый факт прошлого. Смысл и значение Великой Победы над фашизмом
обращены в будущее. Они звучат набатом, взывая к сердцам новых поколений”.
Знать. Понимать. Действовать
Вчера, сегодня и навсегда наши сердца полны гордости
за Победу над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. Это благородное чувство
соседствует сегодня с острой тревогой за будущее человечества. В мае текущего
года пленум ЦК КПРФ в своём постановлении подчеркнул: “Современный
империализм вновь «беременен» фашизмом. Глубокий социально-экономический кризис
в странах Запада подстёгивает нарастание реакционных тенденций, свёртывание
демократических норм, наступление на права рабочего класса. Набирают силу
ультраправые движения. Идеология и практика неонацизма вновь получает
покровительство олигархических кругов. В ряде стран героизация нацизма выходит
на уровень государственной политики. Переписывается история Второй мировой
войны. Замалчиваются преступления гитлеризма”.
Ситуация продолжает обостряться изо дня в день. Глобальная
олигархия многое для себя решила и действует всё циничнее. Крупный капитал не
стесняясь призывает неонацистов к себе на службу. Тема антифашистской борьбы
вновь стала важнейшей для коммунистов. Она тесно сопряжена с вопросами социально-классовой и
национально-освободительной борьбы. Понимая степень угрозы, мы не можем
обойтись разовым обращением к этой проблеме.
К
чести КПРФ, мы ведём борьбу с неонацизмом последовательно и твёрдо. Требование партии о признании независимости
Донецкой и Луганской народных республик в конечном итоге было поддержано и
Государственной Думой, и президентом России. Это решение открыло путь к
проведению референдума и возвращению в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и
Херсонской областей.
Героическая борьба народных масс Донбасса с первых дней получила нашу
уверенную поддержку. Политическая работа, 130 конвоев гуманитарной помощи,
программа “Дети России – детям Донбасса”, мужество коммунистов и
комсомольцев в рядах бойцов СВО – всё это уже написанные партией
страницы современной борьбы с неофашизмом. Впереди – II
Международный Антифашистский форум в Минске. Подготовка к нему идёт полным ходом.
Фашизм – это явление, к которому коммунист не может не испытывать
праведной классовой ненависти. Свою работу мы строим на решительном неприятии зла нацизма
всем сердцем. Но не только. Мы ведём неустанный анализ характера этой угрозы,
оцениваем динамику событий, определяем наши подходы и планируем конкретные
действия.
В
мае прошлого года VI совместный пленум Центрального Комитета и ЦКРК
предметно исследовал вопрос: “О
задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения". Спустя год IX пленум рассмотрел вопрос: «О задачах КПРФ по сплочению
антифашистских сил в борьбе с империализмом, реакцией и военной угрозой».
Анатомия
капитализма и его порождения – нацизма – исследуется нами самым тщательным
образом. Мы делали это на съездах партии. Эти проблемы держат в фокусе внимания
газеты “Правда”, “Советская Россия” и другие партийные СМИ. Об этом
можно прочесть на страницах моих работ: “Глобализация и судьба
человечества”, “Русский мир на двух осях”, “Ленин. Сталин. Победа”.
Наши товарищи ставят эти вопросы при обсуждении единого учебника истории.
Партии удалось добиться точной оценки празднования 3 сентября как Дня Победы
над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Сегодня
в центре нашего внимания вновь задачи антифашистской борьбы. Для этого
есть все основания. Увы, несмотря на трагический опыт Второй мировой войны, не
все уроки усвоены. Мы обязаны хорошо видеть главный нерв исторического момента
и осознавать характер угрозы во всей полноте. Мелочей здесь нет. Точные выводы
нужны во всём: от оценки общемировых тенденций до выявления опасных изъянов
бюджетной политики российских властей или проблем в системе образования и
воспитания.
Одержать
победу над реакцией, фашизмом и неоколониализмом, устранить военные угрозы
можно, только последовательно меняя баланс сил на планете. Для решения
этой задачи большое значение имеет деятельность БРИКС, ШОС и ряда других
международных организаций. Она заслуживает поддержки в нашей парламентской,
информационной и другой политической работе.
Последние годы отмечены
активизацией отношений России с государствами, прочные связи с которыми заложил
Советский Союз. Это Китай, Вьетнам, КНДР, ЮАР, Сербия, Лаос, Куба,
Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Ангола и другие страны. Многое делается для
интеграции на прежнем пространстве СССР. КПРФ настаивала на этом всегда. Настойчивую работу по
сбережению дружбы с нашими традиционными союзниками мы вели даже в самые глухие
годы ельцинского предательства.
Во всякой большой, сложной,
многослойной борьбе крайне важно уметь “переумнить противника”. В.И. Ленин побеждал
гидру многоголовой интервенции не только отвагой созданной им Красной Армии. И.В.
Сталин громил объединённую Гитлером Европу не только передовым вооружением
и народным героизмом. Для того, чтобы наша Советская Родина могла побеждать,
находясь в меньшинстве, её руководству потребовалось глубокое понимание
экономики, погружение в тонкости дипломатии, искусное планирование военных
операций, управленческое мастерство во всём. Впереди наших побед на трудовых
и боевых фронтах шла поистине выдающаяся интеллектуальная работа.
Именно в этой работе современная
Россия демонстрирует один из самых больших изъянов. Власть, которая всерьёз
требовала от российского образования “растить квалифицированного потребителя”,
теперь попала в плен этих установок. Такие ориентиры полностью расходятся с
потребностями хорошо образованного, нравственно чистого и духовно богатого
общества.
Оправдывать личную страсть к
потреблению –
значит вести себя недостойно. А выдвигать потребительство на роль священного
образца для поведения целой нации – просто преступно. Любой народ, принявший такие
установки, будет обескровлен, а власть в его стране станет вырождаться. У
государства будет всё меньше возможностей рекрутировать в управленческие круги
людей, способных принимать масштабные, глубоко выверенные, победоносные
решения.
По согласованию с членами
Президиума ЦК КПРФ вскоре после начала СВО членам Совета Безопасности и
правительства, руководителям регионов мною был разослан документ под названием:
«Опыт денацификации Германии и других стран Европы после Второй мировой
войны». С одной стороны, отзывы с признательностью за него мы получили
от М.В. Мишустина, В.И. Матвиенко, С.В. Лаврова, С.Е. Нарышкина и
других. В то же время стало ясно, что “вертикаль власти” в целом имеет
слишком общие представления о том, как могут решаться задачи денацификации
Украины. Исторический опыт ею не изучен, выстроенного целеполагания нет, а
связи бандеровщины с конкретным политическо-экономическим фундаментом она не
видит. В таких условиях переумнить опасного противника и победить чрезвычайно
сложно.
Даже на этом примере хорошо видно,
какую титаническую работу предстоит проделать созидательным силам российского
общества. Важнейшая функция государства – прогностическая. Верные выводы на
будущее определяются знанием исторических фактов, честностью и глубиной их
оценки. Только так можно действовать выверенно и результативно. Без этого
блуждание в потёмках гарантировано. В личном плане это чаще всего оборачивается
персональным невежеством. Там же, где дело касается целого народа, речь идёт о
выборе им своего пути, о его судьбе, а порой даже о его праве на будущее.
КПРФ – ведущая
оппозиционная сила, партия с прочной теоретической основой и большой
антифашистской историей. Индийская поговорка гласит “Кто промолчит, зная правду, подобен
лжесвидетелю”. А Председатель КНР Си Цзиньпин настойчиво
повторяет мысль, высказанную им в 2011 году на XVIII съезде КПК при вступлении в
должность генерального секретаря: "Пренебрегать историей Советского
Союза и Советской коммунистической партии, пренебрегать Лениным и Сталиным,
пренебрегать всем остальным равноценно историческому нигилизму".
Компартия России – хранительница
великой традиции, главных смыслов больших побед. На нас лежит своя
особая миссия. Свою правду мы должны нести уверенно и достойно. По этой причине
сегодня мы вновь обращаемся к теме борьбы с нацизмом.
Стержень мирового сражения
Рубеж XIX и XX веков стал переломным в долгой
истории капитализма. К началу прошлого столетия мир был поделён на колонии
между Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, Португалией, США. Свободная
конкуренция уступила место господству монополий.
Концентрация производства и
капитала росла. Корпорации захватывали основные ресурсы общества и усиливали
гнёт трудящихся. В жажде тотально влиять на людей капитал искал способы
манипуляции сознанием, усиливал контроль над идеологией и информацией.
В.И. Ленин сделал
принципиальный вывод о переходе «развитого капитализма в империализм».
Он подчёркивал, что магнаты финансового капитала подчиняют себе аппарат
буржуазного государства, сосредоточивают в своих руках рычаги господства во
всех сферах экономики и политики. Всевластие олигархии из группы самых развитых
стран переросло национальные границы. Возникла международная сеть взаимосвязей
финансового капитала.
Насилие всегда составляло
основу капиталистической экспансии. Осуществлялся захват и удержание
ресурсов. В ХХ веке диктат силы стал всеохватным. Во-первых,
научно-технический прогресс дал буржуазии невиданные прежде смертоносные виды
оружия. Во-вторых, в руках капитала оказались мощные средства распространения
информации, что помогало влиять на сознание масс. Александр Блок тонко
подметил это в поэме “Возмездие”:
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!..
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели тёмные дела…
Двадцатый век… Ещё бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)…
И неустанный рёв машины,
Кующей гибель день и ночь…
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Капитализм был экипирован в
«технологическую броню». Он вёл борьбу за территории, за рынки и источники
сырья. Международная политика, словами Ленина, свелась «к борьбе
великих держав за экономический и политический раздел мира».
Одновременно, как писал Арнольд
Тойнби, Запад породил государство «с дьявольской способностью
порабощения душ», которой «могли позавидовать тираны всех времён
и народов». Британский историк фиксировал: «Мера нравственного
убожества и деградации современного человечества в полной мере видна на
страницах «жёлтой прессы». В её извращённости просматривалось
стремление удержать основную массу людей «на как можно более низком
уровне духовности».
Переход к империализму дал толчок
двум процессам. Всеобщий кризис капитализма вышел на «финальную стадию».
Ленин оценивал империализм как монополистический, паразитический и
умирающий капитализм, который начинал тормозить прогресс. Вместе с тем
монополия ведёт к обобществлению экономики, созданию гигантских сетей
производства, торговли и финансов. Империализм становится кануном прорыва к
социализму.
История XX века это подтвердила. Великая
Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в жизни
человечества. Как писал Владимир Маяковский:
— Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая
коммунизм!
Да здравствует
восстание
за власть Советов!
Пример рабочих и крестьян
Советской России вдохновил угнетённые массы всего света. На путь социализма
встали миллионы трудящихся Китая, Вьетнама, Кубы. Сбросили колониальное ярмо
народы Индии, Индонезии, Малайзии, стран Африки. Капитал получил сильнейший
удар. Социализм вырастал в стержневую форму общественного прогресса.
Но буржуазия отчаянно борется за
своё господство. Когда “совсем прижимает”, капитал уступает, мимикрирует,
делится прибылью, идёт на создание «социального государства», продвигает теории
конвергенции либо использует другие механизмы удержания власти, включая
откровенно фашистские.
В годы Второй мировой войны
фашистские режимы были разгромлены и дискредитированы. Успехи мировой
системы социализма заставили капитал прибегать к подачкам. Но к 1980-м годам
олигархия осмелела и решилась на реванш. Запад захлестнула неолиберальная волна. На арену
вышли Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Недоброй памяти «чикагские мальчики» с
их бесчеловечными догмами через колено ломали целые страны и судьбы миллионов
людей. Позже представители этих “экономических убийц” сели писать “исповеди” о
своих неблаговидных делах.
Неолиберализм оказался
провозвестником новой реакции. По своей природе это схоже с тем, что
происходило после Первой мировой войны. Появление Советского Союза и его
растущая мощь, «великая депрессия» и другие события стали симптомами
неизлечимой болезни капитализма. Они заставили буржуазных алхимиков изготовить
ядовитую «микстуру фашизма». Они поставили своей целью выжечь калёным железом
врагов капитала, начиная с коммунистов.
Сегодня мы наблюдаем похожие
тенденции. Капиталистический мир вновь лихорадит. Температуру больного
повышают стремительное развитие Китая, Вьетнама и других стран социализма. Налицо успехи
левых сил в других странах Азии и Латинской Америки. Трудящиеся планеты не
желают молча принимать удары дубиной неолиберальных реформ. Забастовочное
движение становится шире. Массовые стачки прокатились по США, Франции,
Великобритании.
В таких условиях крупная буржуазия прибегает к старым
гнусным методам. Она достаёт из дальних шкафов запылённые ксенофобские, шовинистические
концепции. В ход идут различные вариации фашизма. Значительно возрастает
угроза новой большой войны. Западным капиталом уже смоделированы военный
конфликт на Украине, кровопролитие на землях Сирии, Палестины и Ливана,
нагнетание обстановки вокруг Ирана, опасные игры вокруг Тайваня. Всё чаще
звучат слова о применении ядерного оружия. Эти процессы несут смертельную
опасность для человечества.
Сама обстановка на планете
требует “списать капитализм в утиль”. Только так народы мира покончат с острыми
кризисами, которые порождает бесчеловечная, изжившая себя система.
Исторический опыт доказывает:
ясно сформулировать и решить задачи борьбы с империализмом могут только
убеждённые и сплочённые сторонники социализма. Помнить об этом должен
каждый коммунист вне зависимости от национальных условий политической борьбы.
Из этого исходит в своей работе Коммунистическая партия Российской Федерации.
Диктатура финансового капитала
Уважаемые товарищи! Соратники!
Развитие человечества вновь на
развилке. Народные массы стремятся к мирному развитию, социальной
справедливости, свободе от олигархического диктата. Тем временем магнаты
капитализма пытаются упрочить свою гегемонию. Они усиливают политическую
реакцию. Таковы условия, в которых работают коммунисты.
Тщательно выверенная тактика
борьбы –
важнейшая задача партии. Вот почему сегодняшний пленум продолжает анализ
задач в условиях роста суровой опасности для нашего движения и для всего
человечества. Эта угроза называется ёмко и ясно: фашизм!
Попытки западных идеологов
представить фашизм как «вывих» истории и аномалию хорошо известны. Но нацизм
–
закономерное следствие эволюции капитализма. Возникновение фашизма –
результат всестороннего кризиса буржуазного общества. Империализм носит его в
своём чреве, извергая на свет, когда возникает нужда подавить революционные
силы. Тогда буржуазия не брезгует самыми грубыми методами, надевает коричневые
мундиры и чёрные рубашки.
Полностью
сохраняет актуальность характеристика фашизма, данная на ХІІІ пленуме
Исполкома Коминтерна и VII
всемирном Конгрессе Коммунистического Интернационала в 1935 году. Оценив
фашизм как открытую террористическую диктатуру «наиболее реакционных,
наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового
капитала»,
Георгий Димитров добавлял: «фашизм – это не надклассовая власть и
не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом.
Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это – организация
террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства
и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм самой грубейшей
формы, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».
Димитров также подчёркивал, что «германский фашизм выступает
как ударный кулак международной контрреволюции, как главный поджигатель
империалистической войны, как зачинщик крестового похода против Советского
Союза, великого отечества трудящихся всего мира».
Для нас с вами родовая связь фашизма с капитализмом
означает прямой вывод: действенная антифашистская борьба под силу только
последовательно левым организациям. Буржуазные демократы, почувствовав для
себя угрозу нацизма, способны в лучшем случае лишь затормозить распространение
«болезни». Но купируя симптомы, они не лечат недуг. Коммунисты же хорошо
понимают, что уничтожить ядовитый сорняк можно, лишь вырывая его с корнем. Это доказала история ХХ века.
Только СССР в союзе с коммунистическим сопротивлением
других стран смог разгромить немецкий нацизм. В Китае борьбу за освобождение
Родины от японских милитаристов также взяла на себя Коммунистическая партия. Буржуазные же силы и на
Западе, и на Востоке занимали крайне соглашательскую позицию. Они позволили
фашистам и милитаристам собрать силы, взять власть и погубить миллионы жизней.
Победы фашистских диктатур начинались с Италии. Первая мировая война
нанесла ей огромный урон. В 1920 году страна погрузилась в тяжёлый кризис. Левые
идеи быстро распространялись. Социалистическая партия стала крупнейшей в
парламенте. Набирала мощь Всеобщая конфедерация труда. На волне забастовок
шло становление фабрично-заводских советов. Капиталисты начали закрывать
предприятия, но рабочие в Северной Италии с этим не смирились. Они стали
занимать заводы, налаживать производство и создавать Красную Гвардию. Важную
роль здесь играло левое крыло социалистов во главе с Антонио Грамши.
Руководство Соцпартии и Всеобщей конфедерации труда
отказались от развёртывания революционного движения. Цена оказалась крайне
высока. Крупный капитал перешёл в наступление, сделав ставку на фашистов.
Правые молодчики развязали террор против рабочих активистов и Итальянской
компартии, созданной в 1921 году.
Осенью 1922-го чернорубашечники устроили «поход на
Рим». По его результатам Бенито Муссолини получил пост премьер-министра. За доверие его
правительству голосовали все буржуазные партии. Более того, представители
либералов и консервативной Народной партии вошли в его состав. Установление
новой власти приветствовали крупные собственники.
Вопреки “антибуржуазным” лозунгам, фашисты установили
для бизнеса «режим наибольшего благоприятствования». В Италии были запрещены
забастовки. Налоги для корпораций уменьшались, а для трудящихся повышались.
Была снижена заработная плата.
Помощь фашистскому режиму оказали западные державы.
Как отмечает исследователь Лейлон Вейн Джордан, «с 1922 по 1935
годы отношения между США и Италией были необычайно сердечными». Связи
сохранялись и позже. В июне 1939 года Экспортно-импортный банк США предоставил
Италии свыше 1,5 миллиона долларов кредита. Многочисленные займы шли в том
числе на перевооружение итальянской армии.
Учитывая идейную близость фашистов и либералов,
удивляться нечему. Они яростно ненавидели СССР и коммунистов. 1 ноября 1922
года группа вооружённых фашистов произвела налёт на Торговый отдел
Представительства РСФСР в Италии. Одного из служащих расстреляли.
На первых порах позиции Муссолини не были устойчивы.
Коммунисты выдвинули идею всеобщей политической забастовки. Но её не поддержали
Народная, Республиканская и Социалистическая партии. В результате в 1925
году Муссолини сформировал своё однопартийное правительство. Вскоре он
запретил все организации, кроме фашистских. Руководство Компартии и другие
противники режима были брошены в тюрьмы.
Несмотря на репрессии, коммунисты остались
единственной партией, продолжавшей антифашистскую борьбу. В годы Второй мировой
войны Компартия Италии стала ведущей силой партизанского движения. Именно
коммунисты привели в исполнение справедливый приговор в отношении Муссолини и
его сообщников в 1945 году.
В Германии после поражения в Первой мировой войне и свержения
монархии правящий класс также был напуган ростом рабочего движения. Размах
борьбы был таков, что социалистическая революция казалась близка. В январе –
апреле 1919 года были провозглашены советские республики в Баварии, Бремене,
Брауншвейге и Куксхафене. Германию сотрясали всеобщие забастовки.
Капитал решил спасаться
насаждением национализма и шовинизма. “Денежные мешки” финансировали
Гитлера, превращая нацистскую партию в ударный кулак против коммунистов и
рабочего движения.
В нашей идейной борьбе важно
раскрыть обросшую мифами тему противоречий социал-демократов и коммунистов
Германии. Её десятилетиями «раскручивали» западные псевдоисторики и
пропагандисты. Вина за установление нацистской диктатуры перекладывалась на
КПГ. Якобы она «под давлением Сталина» отказалась от союза с СДПГ и тем самым
открыла путь нацистам. В действительности именно либеральный лагерь, включая
социал-демократов, проложил гитлеровцам «красную дорожку» к власти.
После Ноябрьской революции к власти
в Германии пришли Эберт, Шейдеман, Носке и другие лидеры социал-демократии. Эти
оппортунисты пошли на удушение революционного движения, подавляли рабочие
выступления. На их руках – кровь Карла Либкнехта и Розы Люксембург. На их
совести – возвышение нацистской партии. Это ими фашизм рассматривался в
качестве «меньшего зла».
В 1925 году социал-демократы
отвергли предложение КПГ о совместном участии в выборах. В 1930 году они
поддержали правительство Брюнинга, и подавление рабочих стало более жестоким. В
1932 году СДПГ помогла избрать президентом Гинденбурга, который назначил
Гитлера рейхсканцлером. Призывы коммунистов о решительном сопротивлении
нацистскому перевороту вожди социал-демократов игнорировали.
Ложь о событиях того времени щедро тиражировалась
Горбачёвым и Яковлевым. Их идеологический мусор принёс много вреда. Сегодня нужно
говорить прямо: вина за срыв антифашистского альянса лежит на СДПГ.
Особая страница – «кровавый май» 1929 года. Социал-демократическое правительство Берлина
запретило тогда первомайские демонстрации. Манифестантов встретил огонь
полиции. 33 человека погибли, сотни получили ранения. Многие лидеры СДПГ громко
требовали запрета Компартии.
Также в числе «крёстных отцов» фашизма выступили
капиталисты США, Великобритании, Франции. Помогая гитлеровцам, они надеялись столкнуть Германию
и СССР. Великобритания была основным поставщиком в Третий рейх меди, никеля и
другого сырья. США продавали Берлину авиадвигатели, нефть и иную продукцию.
«Мюнхенский сговор» был не первым в цепочке соглашений. В 1933 году
Германия, Италия, Франция и Англия заключили «Пакт четырёх». В 1935 году
появилось англо-германское морское соглашение. На Западе об этом принято не
вспоминать.
Плоды данной политики сполна использовал и японский
милитаризм. Правящие
круги США и других стран проводили «политику умиротворения» Токио, желая
натравить его на Советский Союз. Они явно закрывали глаза на оккупацию
китайских территорий. Предательски вело себя и правительство Чан Кайши,
зависимое от западного капитала.
В 1931 году японские войска оккупировали
Северо-Восточный Китай. Было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го.
Затем силы Гоминьдана сдали оккупантам провинцию Жэхэ и часть провинции Хэбэй.
Вместо отпора агрессору Чан Кайши развернул наступление
на советские районы Китая, подконтрольные Компартии. Особую роль в войсках
Гоминьдана играли немецкие советники из Третьего рейха. Именно они
разрабатывали планы военных кампаний против Красной армии Китая.
История не раз доказала: для буржуазии внешний враг
зачастую куда ближе, чем соотечественники-трудящиеся. С иностранным
капиталом она готова договориться. А вот свои рабочие и крестьяне хороши для
неё лишь тогда, когда готовы безропотно гнуть спину на хозяина.
Пользуясь уступками китайской буржуазии, японцы
продолжали агрессию. В 1937–1938 годах они захватили Пекин, Шанхай, Нанкин,
Ухань и другие районы, подчинили восточную часть Китая. Правительства США и
Великобритании вяло осуждали Токио, но продолжали поставки в Японию.
Другое дело – СССР и Коммунистическая партия Китая. КПК
предприняла все усилия для создания единого антияпонского фронта и получила
широкую народную поддержку. Под растущим давлением снизу в 1937 году
Гоминьдан пошёл на сотрудничество. Части Красной армии были реорганизованы в
8-ю армию Китая и повели борьбу с захватчиками. Позже из партизанских частей,
руководимых КПК в Центральном Китае, была сформирована 4-я армия. В японском
тылу коммунисты создавали освобождённые районы – опорные базы партизанской
войны. К апрелю 1945 года в Китае было уже 19 освобождённых районов с
населением почти 100 миллионов человек.
Советский Союз – единственная держава, помогавшая Китаю в отпоре врагу. 21 августа 1937 года наши
страны заключили договор о ненападении. Китай получил два крупных займа. Москва
поставляла современные вооружения. В Китае воевали советские
лётчики-добровольцы.
Именно коммунисты всегда были бескомпромиссными
врагами фашизма. Буржуазия же, выступая под разными флагами – консервативными,
либеральными, социал-демократическими, – зачастую подыгрывала ультраправым.
Чтобы уничтожить зло
В XX веке на пути фашизма встал
Советский Союз и дружественные ему силы. СССР оказал активную помощь антифашистам других
стран. Успехи в строительстве социализма, исторические победы на фронтах
Великой Отечественной вдохновляли народы всей планеты.
Уже в начале 1920-х годов, когда фашизм только
поднимал голову, Ленин прозорливо предупреждал о его опасности. Он требовал тщательной
выработки методов антифашистской борьбы и подчёркивал, что, только ведя за
собой пролетариат, коммунисты остановят фашизм.
В «Письме к немецким коммунистам» в 1921
году Ленин цитирует резолюцию III конгресса Коминтерна: «Коммунизм
станет в Италии массовой силой, если Коммунистическая партия Италии, борясь
непрерывно, непреклонно против оппортунистической политики», будет
способна «связаться с массами пролетариата в профсоюзах, в
стачках, в сражениях против контрреволюционных организаций фашистов»
и превратит выступления рабочих «в тщательно подготовленные
сражения».
Немецким товарищам Ленин даёт важные советы: «Мы
имеем армию коммунистов во всём мире. Она ещё плохо обучена, плохо
организована... Эту армию надо деловым образом, с величайшей осторожностью...
как следует организовать, испытать на всяческих маневрах, на разнообразных
сражениях, на операциях наступления и отступления. Без этой долгой и тяжелой
школы победить нельзя».
Таким образом, коммунисты в борьбе с фашистской
угрозой действовали без промедления. Уже в 1921 году III конгресс Коминтерна разработал тактику единого рабочего фронта. Её
важность подтвердил IV конгресс в 1922 году.
Сопротивление фашизму Коминтерн признал одной из главных задач коммунистических
партий.
В марте 1923 года в немецком Франкфурте-на-Майне
прошла конференция революционных рабочих. Она избрала Международный комитет
действия против военной опасности и фашизма. Его руководителями стали Клара
Цеткин, Фриц Геккерт и Анри Барбюс.
Важной вехой антифашистской борьбы стал 3-й пленум
Исполкома Коминтерна в июне 1923 года. В докладе Клары Цеткин «Борьба
против фашизма» отмечалось: «Буржуазия взяла фашизм к себе на
службу и жалованье... Буржуазия для отстаивания своих интересов в борьбе с
рабочим классом нуждается в применении агрессивной силы. Старый, якобы
«аполитичный», аппарат буржуазно-государственного насилия обеспечивает её
недостаточно. Она начинает создавать свои особые классовые боевые отряды для
борьбы против пролетариата».
Доклад Цеткин выделял главные особенности фашизма.
Подчёркивалось, что тот сочетает террор «с мнимо-революционной
фразеологией, демагогически спекулирующей на запросах и настроениях широких
трудящихся масс”. В Италии при пассивности социалистической партии и
профсоюзных вождей революционная фраза помогла фашистам завербовать часть
пролетариев. Результатом же победы фашизма стало подавление рабочего движения:
“Победа фашизма в Италии подстрекает буржуазию других стран таким же
образом организовать подавление пролетариата».
В 1928 году на VI конгрессе Коминтерна была создана комиссия
для руководства международной антифашистской кампанией. В марте 1929 года
она провела Антифашистский конгресс в Берлине. Несмотря на попытки
властей его сорвать, в нём участвовало более 250 человек из 24 государств.
Резолюция конгресса призвала бороться против фашизма всеми средствами, вплоть
до свержения рождающего его общественного строя. Было решено создать Международное
бюро по борьбе с фашизмом.
После прихода к власти фашистов в Германии Исполком
Коминтерна принял воззвание к рабочим всех стран, призвав к организации единого
антифашистского фронта. Однако Социалистический интернационал пошёл на саботаж
совместных действий.
В июне 1933 г. в Париже состоялся Европейский
антифашистский рабочий конгресс. Свыше 3 тысяч делегатов приняли Манифест
к трудящимся Европы и резолюцию против угрозы империалистической войны, избрали
Центральный комитет Антифашистского рабочего объединения Европы.
Прозвучал призыв бороться с провокациями фашизма и подготовкой интервенции
против СССР. Было решено создать Международный фонд антифашистской борьбы
и издавать газету «Антифашистский фронт».
Большую роль в мобилизации антифашистов сыграло выступление
Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе 1933 года и кампания в его защиту.
Фашистское судилище Димитров превратил в арену борьбы. Он опроверг лживые
обвинения и доказал, что в поджоге рейхстага виновны сами нацисты. Под
давлением протестов в мире суд оправдал Димитрова и других коммунистов. Это
стало большим моральным ударом по фашизму.
В борьбу с «коричневой чумой» включались лучшие
представители интеллигенции. Среди них Анри Барбюс, Ромен Роллан, Томас и
Генрих Манн, Герберт Уэллс, Луи Арагон, Пабло Пикассо. Многие из них в 1935
году участвовали в антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту
культуры в Париже.
VII конгресс Коминтерна
поставил борьбу против фашизма в центр деятельности компартий, разработал
тактику единого рабочего и антифашистского народного фронта. С докладом «О
наступлении фашизма и задачах Коммунистического Интернационала»
выступил Георгий Димитров.
Примером воплощения в жизнь тактики Коминтерна явились
события во Франции. Объединившись, антифашистские силы сорвали попытку
путча. В 1935 году был создан Народный фронт с участием левых
организаций.
Яркой страницей борьбы стала национально-революционная
война народа Испании. Для защиты республики трудящиеся из 54 стран
объединились в интернациональные бригады. Наибольшую помощь оказал Советский
Союз. Он поддержал республиканцев финансами и вооружением. От СССР Испания
получила около 400 танков, 800 самолетов, полторы тысячи артиллерийских орудий,
15 тысяч пулеметов. На стороне республиканцев сражались около 3 тысяч наших
советников, танкистов, лётчиков, моряков.
Тысячи испанских детей нашли приют в стране Советов.
Союз ССР твёрдо защищал интересы испанского народа и в
Лиге Наций. При этом власти стран Запада закрыли глаза на вмешательство в
конфликт Германии и Италии. “Буржуазные демократии” саботировали оказание
помощи республиканским силам Испании.
Выдающейся страницей истории 30-х годов ХХ века стала
борьба Советского государства за мир на дипломатическом поприще. Наша страна решительно
выступала за обуздание агрессоров. Большевистское правительство во главе с
И.В. Сталиным настаивало на создании системы коллективной безопасности,
неустанно выдвигало мирные инициативы. Советский Союз активно разоблачал
фашистов с трибуны Лиги Наций.
Советское правительство вело неустанную работу по
противодействию военной угрозе. В 1933 году СССР разработал проект конвенции об
определении понятия «агрессия». Удалось добиться, чтобы документ подписало
большинство европейских стран.
СССР – единственная держава, осудившая захват Германией Австрии.
Советское правительство в своём заявлении настаивало, чтобы все государства
заняли «твёрдую недвусмысленную позицию в отношении проблемы
коллективного спасения мира». Вместо этого западные столицы позволили
Гитлеру поживиться ещё и Чехословакией.
Сегодня в России много разговоров о патриотическом
воспитании, о борьбе с фальсификациями и честных учебниках. Крайне важно
добиться, чтобы факты предвоенного прошлого были хорошо известны нынешним и
будущим поколениям. Для этого следует в полной мере использовать
интеллектуальный и политический потенциал партии. Важное место в этой
работе принадлежит нашим идеологическим службам, средствам массовой информации,
работающим в РУСО товарищам и всему партийному активу. Приветствуем тот
факт, что телеканал КПРФ “Красная линия” подготовил целую линейку
документальных фильмов на эту тему. В их числе: “Укрощение блицкрига”,
“Объединённая Европа против СССР”, “Эти” и ряд других. Будет правильным
продолжить эту работу на пути к 80-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Одновременно следует шире разворачивать движение за
возвращение великой цитадели на Волге священного имени Сталинград.
Возможность дать по рукам рейху существовала. СССР постоянно об этом
напоминал. Москва и Париж имели договоры с Прагой о взаимной помощи. Но
согласовывать планы совместных операций французы отказались. Под давлением
Британии и Франции позицию саботажа заняли власти Польши и Румынии. Согласие
пропустить советские войска на помощь Чехословакии получено не было.
Это закончилось позорной сделкой Британии и Франции
с нацистами в Мюнхене. Вместе с гитлеровской Германией они объявили о
стремлении «никогда более не вести войну друг против друга» и решать
разногласия с помощью консультаций. Фактически это были пакты о ненападении.
Их заключение состоялось на год раньше, чем пакта Молотова-Риббентропа, который
так любят ставить в вину СССР.
Подлую линию Лондона и Парижа поддержал Вашингтон. Посол США в Англии Джозеф
Патрик Кеннеди в июне 1938 года заявил немецкому посланнику Герберту фон
Дирксену, что на Востоке и Юго-Востоке «в экономических вопросах
Германия должна иметь свободу рук».
Курс западных держав развязал руки фашизму. Весной 1939 года Англия и
Франция начали переговоры с СССР о взаимной военной помощи и предотвращении
германской агрессии. Однако достижение договорённостей затягивалось. Гитлер
продолжал захваты. Запад позволил фашистской Германии расправиться с Польшей.
Всенародный отпор фашистским ордам
СССР остался один на один с сильным и беспощадным
врагом. Пакт о ненападении с Германией стал вынужденным шагом. Более того, его надлежит рассматривать
не как уступку врагу, а как важный этап в борьбе с фашизмом. Пакт позволил
выиграть время для подготовки отпора агрессии. Пришло время для такой предельно
ясной оценки. Иные подходы следует признать неприемлемыми.
Экономический потенциал и оборонная мощь СССР
стремительно укрепились. За три года предвоенной пятилетки валовая продукция
промышленности выросла на 45 %, в том числе машиностроения – на 76 %. Вступило
в строй 3 тысячи новых промышленных предприятий. На востоке страны была создана
вторая угольно-металлургическая база. Работа промышленности и транспорта
перестраивалась с учётом военной опасности. Выполнить работу такого масштаба
была способна только социалистическая экономика. Её сила состояла в
общенародной собственности на средства производства и научно обоснованном
планировании. Нынешние власти России этот урок не выучили.
Сталинское правительство
разворачивало производство новых образцов оружия. В 1940 году стартовал
серийный выпуск истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, бомбардировщиков Пе-2,
штурмовиков Ил-2. За 1940 и первую половину 1941 года было выпущено 3719
самолётов новых образцов. За тот же период было произведено более 1,8 тысячи
новых танков: средний Т-34 и тяжёлый КВ. По качеству они превосходили немецкие.
Ускоренными темпами
выпускались артиллерийские орудия, боевые суда, стрелковое оружие. Только за
1940 год флот получил более 100 боевых кораблей. В стадии постройки находилось
ещё 269 судов.
Резко выросла численность вооружённых сил – с 1,5 миллиона в начале
1938 года до 4,2 миллиона к началу 1941 года. Ускорились темпы подготовки
военных специалистов. В 1938 году в СССР было 75 военных училищ и 14 военных
академий, в 1941 году – уже 203 и 19.
Общие расходы на военные нужды, составлявшие в 1939
году 25,6 % госбюджета, в 1941 году поднялись до 43,4 %. И это – при
значительно выросших объемах бюджета. Сталинские экономисты в министерствах не
крутились, как нынешние, вокруг 1-2 % сомнительного роста.
Развивая страну, ВКП(б) твёрдо следовала заветам
Ленина по
обороне социалистического отечества. «Мы кончили одну полосу войн,
– подчёркивал он, – мы должны готовиться ко второй; но когда она
придёт, мы не знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придёт, мы
могли быть на высоте». Согласитесь, что прозорливость этого подхода
особенно ярко видна сегодня. Ельцинские удары по армии, переросшие в её
сердюковский погром, дорого обошлись стране. Наш народ платит за них высокую
цену!
Большое значение для укрепления безопасности имело
передвижение границ СССР на запад. Без этого шага страшно даже представить судьбу
Ленинграда. Никто иной, как президент Финляндии Урхо Кекконен, в 1963
году признал: «В свете гитлеровского нападения становится понятной та
озабоченность, которую СССР испытывал и должен был испытывать в отношении своей
безопасности в конце 30-х годов».
Прежде всего, к смертельной схватке с фашизмом наша
страна была готова морально-политически. Важнейший фактор успеха –
национальная политика советской власти. Представители всех народов плечом к
плечу встали на защиту общей Родины, где не было места недоверию или угнетению
по национальному признаку. Накануне войны национальный состав РККА выглядел
так: русские – 56 %, украинцы – 20 %, белорусы – 4,4 %, народы Средней Азии –
5,3 %, Закавказья – 3,7 %. Всех объединяли русский язык, наша великая культура
и знание главных вех общей истории. На этой основе вырастал непобедимый
советский патриотизм.
Сберегая великие традиции, КПРФ ведёт большую
работу по сохранению историко-культурного наследия. В этом нам помогают движение
“Русский лад”, Ленинский комсомол, Всероссийский женский союз “Надежда России”,
Движение в поддержку Армии и Союз советских офицеров. В числе
лауреатов Ленинской премии ЦК КПРФ выдающиеся коллективы и мастера искусств: Н.Н. Губенко, Д.С. Дмитриенко, Государственный
Академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого.
Советский народ столкнулся с военной машиной, которой
не знала история. Фашистам служили ресурсы Франции, Бельгии, Нидерландов,
Чехословакии, Польши, Норвегии, почти всей Европы. На стороне рейха
сражались армии Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии, подразделения из Франции,
Испании и других стран. Под ружьё было поставлено 8,5 миллиона немцев.
Большая их часть была направлена на восток.
Были разработаны планы порабощения и уничтожения
народов СССР.
Генеральный план «Ост» предусматривал ликвидацию 30 миллионов человек.
Планировалась массовая высылка в Сибирь, в другие регионы, даже в Африку.
Оставшееся население должно было стать рабской силой для «сверхчеловеков».
Вопреки ряду современных спекуляций, в деле геноцида не делалось исключений ни
для украинцев, ни для литовцев, латышей и эстонцев. Все они для фашистов были
людьми второго сорта. И вместе они встали на борьбу с врагом.
Выделяя источники нашей победы, И.В. Сталин
отмечал силу братства советских народов: «В советском патриотизме
гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные
интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет,
а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую
семью. В этом надо видеть основы нерушимой и всё более крепнущей дружбы народов
Советского Союза. В то же время народы СССР стремятся
дружить с соседями, “уважают права и независимость” других, и в
этом следует “видеть основу растущих и крепнущих связей нашего
государства со свободолюбивыми народами».
В числе злобных мифов – «нежелание» руководства СССР признать
военную опасность и неготовность к нападению врага. Но разве экономика не перестраивалась на военные
рельсы? Разве Генштаб, штабы военных округов и флотов не разработали весной
1941-го новый план обороны? Разве в начале июня не был начат учебный сбор, по
которому в армию и на флот призвали 755 тысяч человек приписного состава? Разве
в мае – июне не началось выдвижение на запад войск из внутренних округов? Разве
приграничные округа не получили указание форсировать возведение укрепрайонов?
Разве 14–19 июня фронтам и армиям не было приказано вывести своё управление на
полевые пункты?
Несмотря на первоначальное превосходство врага в
личном составе и технике, советские войска с первых часов оказали упорное
сопротивление. Были провалены задачи плана «Барбаросса» – за 6–8 недель выйти
на рубеж Архангельск – Казань – Сталинград – Астрахань. Блицкриг был сорван
героизмом защитников Брестской крепости, Минска, Киева, Могилева, Одессы,
Ленинграда, Севастополя, Москвы, Сталинграда, тысяч других городов и сёл.
Советская власть в рекордные сроки перевела страну на
военный лад.
Уже 23 июня введён в действие мобилизационный план по производству боеприпасов.
24 июня образован Совет по эвакуации. 30 июня образован Государственный
комитет обороны под председательством И.В. Сталина.
В июле – ноябре 1941 года в тыл перебазировано 1523
промышленных предприятия, 1,5 миллиона вагонов грузов. Создавалось народное
ополчение. Развёртывалось партизанское движение. Вводилось всеобщее обучение
военному делу. Отпор врагу стал поистине общенародным делом.
Перед началом вторжения германская промышленная база
превышала советскую вдвое. После оккупации западных районов СССР эта разница
достигала 4 раз. Но под руководством сталинского правительства экономика
быстро оправилась от удара. В 1943 году валовая продукция промышленности
выросла на 17 % к предшествующему году. Ещё успешнее стал 1944 год. Это может
казаться невероятным, но государственный бюджет тогда был сведён без
дефицита! Это достигалось благодаря плановому характеру социалистической
экономики.
Несмотря на все тяготы, было обеспечено
бесперебойное снабжение фронта и жизненно важные потребности населения. А
ведь на нормированном снабжении находилось до 80 миллионов жителей! Это тоже
прямой результат политики советской власти. Данный факт содержит ответ и на
принципиальный вопрос о необходимости коллективизации сельского хозяйства.
На сей счёт мы также слышали немало разной клеветы.
Поставки союзников в годы Великой Отечественной войны
дали СССР 7 % танков, 2 % зенитных орудий, 13 % самолётов. Существеннее были
лишь поставки автотранспорта. Это позволяет нам подчеркнуть ещё раз: победу
над нацистской агрессией обеспечило советское народное хозяйство.
6 ноября 1944 года в честь годовщины Великого Октября
состоялось торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся с
партийными и общественными организациями Москвы. В своём докладе И.В. Сталин
отметил: «Экономическая основа Советского государства оказалась
несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств.
Социалистический строй, порождённый Октябрьской революцией, дал нашему народу и
нашей армии великую и непреоборимую силу... Теперь Красная Армия имеет танков,
орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается
качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит
вооружение врага... Беспримерные трудности нынешней войны не сломили, а ещё
более закалили железную волю и мужественный дух советского народа».
Партия коммунистов – организатор и вдохновитель побед
В битвах под Москвой и Сталинградом, на
Орловско-Курской дуге, освобождая Украину и Белоруссию, СССР отстоял свою
независимость и само право на жизнь. Могильщиком фашистской гадины явился
советский социализм. Он стал великой ценностью, которая помогала побеждать,
вдохновляла на ратные и трудовые подвиги. Ленинское знамя высоко несла
Коммунистическая партия.
Не просто несостоятельными, но и откровенно гнусными
являются утверждения, что победа в войне была одержана вопреки советской
власти, социалистическому строю и Коммунистической партии. Их роль стала
решающей и в подготовке к войне, и в организации обороны. На членов и
кандидатов в члены ВКП(б) приходилось почти 13 % личного состава Красной Армии,
ещё 40 % – на комсомольцев. Среди командного звена коммунистами и комсомольцами
были почти 80 %.
ВКП(б) стала силой, организующей народные массы
повсеместно – в масштабах государства, в каждой фронтовой части, в каждом
колхозе и заводском цеху. Нечестно и недостойно “забывать” о том, какой вклад в
Победу внесла партия. Только за первые полгода войны в ряды Красной Армии и Флота
влилось свыше 1,1 миллиона коммунистов. К концу года в вооружённых силах
насчитывалось 1,3 миллиона коммунистов и 1,7 миллиона комсомольцев. Всего за
время войны партийные организации в армии и на флоте приняли в свои ряды около
4 миллионов воинов.
Несмотря на огромные человеческие потери, число
коммунистов в СССР за военные годы возросло с 1,3 до 3,3 миллиона к концу
войны. 60 % членов ВКП(б) сражались на фронтах. 3 миллиона коммунистов погибли.
К 1945 году на каждые 100 бойцов приходилось 25 коммунистов и 20 комсомольцев.
“Трагические уроки прошлого надлежит хорошо
знать и всегда помнить!” – так мы заявили на I Международном Антифашистском форуме в Минске. Цена избавления от нацизма
была огромна. В борьбе с ним немеркнущей славой покрыли себя солдаты и офицеры
Красной Армии, воины стран Антигитлеровской коалиции, бойцы
Народно-Освободительной Армии Китая, представители французского и итальянского
Сопротивления, участники немецкого антифашистского подполья, югославские и
корейские партизаны, польские и чехословацкие патриоты, все, кто не мог
смириться со всемирным злом.
Советский Союз внёс решающий вклад в разгром и
гитлеровской Германии, и милитаристской Японии. Хотя США и Великобритания
нанесли большие потери авиации и флоту Японии, у противника остались огромные
сухопутные силы. Только в Маньчжурии Токио имел 49 дивизий и 27 бригад общей
численностью свыше 1 миллиона человек. И это не считая формирований местных
коллаборантов. Казалось, что японцы превратили регион в неприступный плацдарм.
Укреплённые районы насчитывали 8 тысяч долговременных огневых сооружений.
Исполняя обязательства перед союзниками, 8 августа
1945 года советское правительство объявило Японии войну. Красная Армия
начала наступление на фронте в 4 тысячи километров. Менее чем за две недели
Квантунская армия была полностью разгромлена. Советские войска освободили Маньчжурию,
Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова.
В результате 2 сентября Япония подписала акт о
безоговорочной капитуляции. Командующий ВВС США в Китае генерал Клэр Ли
Ченнолт заявлял, что действия Советского Союза против Японии явились «решающим
фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане». Он отмечал, что
применение атомных бомб не было определяющим фактором.
СССР вынес на своих плечах основную тяжесть войны. Весной 1942 года 182
немецкие дивизии из 237 действовали на советско-германском фронте. К 15 апреля
1945 года, уже после открытия второго фронта, против Красной Армии действовало
214 дивизий и 14 бригад. Англо-американским войскам противостояло лишь 60
дивизий. На востоке Гитлер потерял 607 дивизий, а на западе – 176. Три четверти
его уничтоженной авиации, 10 из 13,6 миллионов убитых, раненых и пленных – это
всё советско-германский фронт.
Героизм советского народа и его Красной Армии привёл к
краху гитлеровское государство и его военную машину. Утраты нашей страны
оказались тяжелейшими. Если Великобритания потеряла на поле боя 286 тысяч
человек и 93 тысячи мирных жителей, то суммарные потери СССР достигли 27
миллионов жизней. Больше половины из них – мирное население.
Колоссальный урон понёс и Китай. За японскую
оккупацию китайский народ заплатил огромную цену. Историческая наука в СССР
называла следующие потери: около 18 миллионов мирного населения и почти 4
миллиона убитых и раненых в составе воинских частей. Последние китайские данные
показывают 35 миллионов общих потерь, включая убитых и раненых в вооружённых
силах и погибших гражданских лиц.
Победы СССР принесли свободу от иноземного владычества
народам Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии. «Красная Армия пришла помочь китайскому народу
изгнать агрессоров. Такого примера ещё не было в истории Китая. Влияние этого
события неоценимо», – писал Мао Цзэдун.
Трофейное оружие Квантунской армии советское
командование передало Народно-освободительное армии Китая. Это ускорило победу
коммунистов и создание КНР. Только что мы отметили 75 лет со дня
провозглашения Китайской Народной Республики и установления дипломатических
отношений между СССР и КНР. КПРФ верна традициям, заложенным
предшественниками. Наша партия и сегодня вносит значительный вклад в укрепление
дружбы народов Китая и России. Мы активно развиваем связи с нашими друзьями на Кубе,
в КНДР, Вьетнаме, Лаосе, Венесуэле, Никарагуа. Сегодня наш пленум
вновь выражает слова солидарности и поддержки всем прогрессивным силам, ведущим
борьбу с империализмом и реакцией, за подлинный суверенитет!
Выше знамя антифашистской борьбы
Несмотря на разгром фашистских режимов в Германии,
Италии, Венгрии, Румынии и ряде других стран, зло не исчезло. Пока жив капитализм,
он сохраняет в своём арсенале особые “антикризисные инструменты”. После Второй
мировой войны многие деятели Третьего рейха пошли на службу новым хозяевам. Они заняли посты в НАТО,
ЦРУ, силовых структурах Западной Германии. В западную политику «вписались»
крайне правые режимы Франко в Испании и Салазара в Португалии. Фашистов активно
использовали в борьбе с СССР и коммунистическим движением. Ряд неофашистских
организаций получили легальный статус. В их числе Итальянское социальное
движение, Национал-демократическая партия Германии, Австрийская партия свободы
и другие.
Мировой капитал поддержал режим «чёрных полковников» в
Греции, антикоммунистический террор «Серых волков» в Турции, профашистские
хунты в Латинской Америке. Репрессии против левых сил и рабочего движения
использовались в разных частях планеты. Даже Пиночет, свергший под руководством
США законно избранного президента Чили Сальвадора Альенде, имел в своём
окружении бежавших из Европы нацистов.
Фашистские недобитки высоко подняли головы после
разрушения Союза ССР. Преступников стали возводить в герои. Так происходило с
усташами в Хорватии, режимом Хорти в Венгрии, Муссолини в Италии. Во власти
этих стран сегодня есть силы, считающие себя преемниками прежних профашистских
и фашистских режимов. Растёт влияние ультраправых, выступающих за переписывание
истории и обеление фашизма. Это «Альтернатива для Германии», австрийская
«Партия свободы», испанская «Вокс», португальская «Чега». Свойственный
фашизму пещерный антикоммунизм всё больше проступает в политической жизни США.
Реванш фашистских сил произошёл в Прибалтике и на
Украине. Криком крича о «национальном возрождении», их правящие круги обрекли
свои страны на положение пешек западного капитала. Неофашисты активно отвлекают
трудящихся от сути проблем. Видеть врага они предлагают не в буржуазии, а в
коммунистах или иммигрантах, русских или китайцах.
В своём историческом докладе Георгий Димитров
предупреждал: «Фашизм не только разжигает глубоко вкоренившиеся в массы
предрассудки, но он играет и на лучших чувствах масс, на их чувстве
справедливости и иногда даже на их революционных традициях... Они стремятся
эксплуатировать веру в революцию, тягу к социализму, которые живут в сердцах
широких трудящихся масс Германии».
Димитров предупреждал, что, стремясь безудержно
угнетать массы, фашизм подходит к ним с искусной демагогией, «эксплуатируя
глубокую ненависть трудящихся к хищнической буржуазии, к банкам, трестам и
финансовым магнатам». Он «лицемерно негодует против коррупции»
и импонирует массам «резкостью своих нападок на буржуазные правительства».
Фашизм приспособляет свою демагогию к национальным особенностям каждой страны,
«и массы мелкой буржуазии, даже часть рабочих, доведённые до
отчаяния нуждой,... становятся жертвой социальной и шовинистической демагогии».
Всё это и сегодня типично для правых партий.
Что обещал Трамп, идя к власти? «Осушить вашингтонское болото» и
вспомнить работяг из «Ржавого пояса». Но что мы увидели? Магнатов Уолл-стрит на
больших должностях в Белом доме, снижение налогов для корпораций, рост расходов
на армию, нападки на Китай и Иран, убийство генерала Сулеймани, попытку
переворота в Венесуэле и военную помощь Киеву. В выборе между Д. Трампом и
К. Харрис нет прогрессивных кандидатов.
В схватке сошлись две группы империалистов из США. Как известно, хрен редьки не
слаще.
В странах Европы правые говорят о «засилии евробюрократии» и «нетерпимом
положении трудящихся». Но приходя к власти, они проводят неолиберальные
программы, урезают права рабочих и профсоюзов, продолжают агрессивную внешнюю
политику. Как и сто лет назад, риторика националистов скрывает мурло
капитала.
Пока капитализм существует в России, под угрозой и
наша страна. Тревожные симптомы известны. В их числе памятники Колчаку, оправдание
Краснова и Шкуро, восхваление Солженицына и Шмелёва, переименование советских
улиц и площадей, обеление разного рода приспешников фашизма. Такие факты
многочисленны и не случайны. Борьба с этими явлениями – наш долг, и
на стороне КПРФ массовые народные настроения. Социология устойчиво
фиксирует неизменное уважение граждан России к советскому прошлому.
Опираясь на глубокий народный антифашизм, мы с
вами загнали в дальний угол тех, кто смел поднимать на щит Власова и его РОА.
Покрыта вечным проклятием орава тех, кто своими действиями устилал дорожку
фашизму: от Новодворской и Резуна-Суворова до Борового и Чубайса. Но везде и
всюду за спиной крупного капитала всегда маячит угроза реакции и фашизма.
Создание и продвижение киноподелок, наподобие фильмов
“Сволочи” или “Штрафбат”, – совсем небезобидная вещь. Они служат
той дымовой завесой, за которой к 9 мая заколачивают фанерой Мавзолей
Ленина и пытаются открыть филиал Ельцин-центра в Москве. А роль
антисоветизма в разрушении СССР хорошо известна. Сегодня он идёт рука об руку с
самой чёрной русофобией. Нельзя закрывать глаза и на деятельность неонацистских
групп. Со всем этим невозможно мириться. Хорошо известно: все большие проблемы
начинаются с малого зла. Для любой
страны с капиталистическими порядками набатом звучит призыв Юлиуса Фучика: “Люди,
будьте бдительны”.
По примеру правых сил Запада их единомышленники в
России однобоко раскручивают тему миграции из постсоветских республик.
Ими охотно эксплуатируются накопившиеся здесь реальные проблемы. Однако они
умалчивают о роли крупного бизнеса в привлечении иностранных рабочих. Рьяно
лепят образ врага из мигрантов целый ряд СМИ. Тем самым скрывается роль
крупного капитала и его обслуги – главных виновников современных проблем России
– от экономической деградации до демографической катастрофы.
Опыт показывает, что питательной средой для нацистских
идей становится распространение националистических настроений и воззрений. С
этой точки зрения мы должны смотреть и на вопросы миграционной политики с обеих
сторон. Члены фракции КПРФ в Государственной Думе активно работают в составе Комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников, участвуют
в деятельности парламентских групп дружбы. Особая роль принадлежит СКП-КПСС.
Подразделениям ЦК КПРФ и комитетам партии на местах вместе с Отделом
национальной политики нужно расширять и совершенствовать работу с
национально-культурными объединениями. Необходимо укреплять фронт борьбы с
любыми проявлениями национализма, русофобии и антисоветизма.
Партия внимательно изучает опыт регулирования
миграционных процессов. Свидетельство тому – новый фильм телеканала КПРФ “Красная
линия” о практике Белоруссии. Для нас важно показать, что наведение
порядка в этой сфере – вопрос абсолютно разрешимый. Не менее принципиально
раскрыть то, от какой идеологической мотивации отталкиваются наши
братья-белорусы, достигая заметных успехов в миграционной политике. Со времен
СССР они сохраняют идеи и ценности интернационализма. Принцип дружбы народов на
белорусской земле доказывает не только свою привлекательность, но и
практичность.
Вместе со своими соратниками по СКП-КПСС КПРФ
предлагает решительное укрепление экономических, политических и культурных
связей народов бывшего СССР. Идя вперёд, опираясь на общее советское прошлое, уважая и
дополняя друг друга, мы найдем решение любых проблем. Успешное совместное
развитие наших стран укрепит наш экономический потенциал и обеспечит граждан
достойной работой. Оно сделает избыточной хаотичную массовую миграцию, но
поможет в вопросах экономической кооперации, обеспечит взаимообогащение наших
культур.
“Пролетарии всех стран соединяйтесь!” – этот исторический лозунг
нашей партии и сегодня наполнен глубоким смыслом. Солидарность трудящихся и
дружба народов, их борьба за справедливый мир и социализм есть основа победы в
сражении с империализмом, реакцией, фашистской проказой и угрозой глобальной
войны! Это наша главная идея, с которой мы зовем своих друзей и соратников на II
Международный Антифашистский форум.
Залог нашей победы
Уважаемые товарищи! Антифашистская позиция партии
хорошо известна стране. Люди видят, что у КПРФ слово не расходится с делом. 102
коммуниста отдали во имя Родины самое дорогое – свою жизнь. На их место
приходят наши новые товарищи. Только в этом году участников сражений с
бандеровщиной приняли в ряды партии в Дагестане,
Карачаево-Черкесии и Якутии, Забайкальском, Пермском
и Ставропольском краях, Калининградской, Кировской, Курской, Московской,
Нижегородской, Новгородской,
Пензенской и Ульяновской областях.
Свой воинский долг с честью выполняют пополнившие
недавно ряды КПРФ бойцы и командиры из ДНР
и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Храбро сражаются два омских первичных
отделения партии: «Разведывательная бригада-175» и «Штурм-217». Бесстрашно бьют
боевиков киевской хунты 30 коммунистов из Якутии.
Наша партийная команда из Челябинска во главе с Игорем Егоровым постоянно передаёт
подшефным подразделениям в зоне СВО бронежилеты, дроны, генераторы. Особых слов заслуживает жизненный подвиг
челябинского коммуниста Геннадия
Фёдоровича Белякова. В возрасте 76 лет он ушёл сражаться. Служил
минометчиком, водителем, стрелком в Отдельной бригаде специального назначения
«Троя». Был награждён. Вернулся домой и вновь приступил к обязанностям
секретаря Калининского райкома КПРФ Челябинска.
На Орловщине
усилиями губернатора Андрея Клычкова и обкома КПРФ развёрнуто широкое патриотическое
общественное движение. Каждую неделю там отправляют конвои на передовую.
Всестороннюю поддержку оказывают бойцам и их семьям. В Ульяновской области создан Благотворительный фонд «ЗА ПОБЕДУ!». Его
работу координирует губернатор Алексей
Русских при активном содействии Алексея
Куринного и Айрата Гибатдинова.
Регулярно отправляются на передовую гуманитарные грузы из Хакасии, где отделение КПРФ возглавляет глава республики Валентин Коновалов.
В Белгородской
области пример деятельного участия в антифашистской борьбе показывают
коммунисты и комсомольцы Александр
Курчевский, Екатерина Долгова, Денис Пшеничный, Артём Малыхин, Андрей
Чеботаев.
В Пермском крае
Осинское отделение КПРФ открыло цех
пошивки военного обмундирования, а коммунисты Соликамска проводят концерты, на средства от которых закупают
медикаменты, квадрокоптеры, тепловизоры для бойцов.
В Фурманове
Ивановской области наш райком стал пунктом для плетения
маскировочных сетей и шитья форменной одежды. Сложилась группа из 150
волонтёров. В Грибановском райкоме
КПРФ Воронежской области добровольцы во главе с Ольгой Юриной изготовили для фронта более тысячи маскировочных
сетей. В Тимошевском райкоме Краснодарского края такая работа
развёрнута под руководством Марины Кокаревой.
10 октября с площадки Совхоза имени В.И. Ленина мы
отправляли 130-й конвой гуманитарной помощи в Новороссию. В его
формировании участвовали коммунисты Москвы и Московской области,
северокавказских республик и Ставропольского края, Владимирской,
Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областей
и других регионов.
В августе страну потрясло вторжение бандеровских
формирований на курскую землю, разрушения и расстрелы, глумление над женщинами
и стариками. Почти 200 тысяч граждан покинули свои дома. Было эвакуировано
население 9 приграничных районов. Курский обком КПРФ под руководством Николая Иванова переведён на круглосуточный режим работы, постоянно
поддерживает связь с коммунистами и комсомольцами приграничных территорий.
Мужественно действуют Глушковский, Большесолдатский, Льговский райкомы партии. Помощь в Курск направляют многие комитеты
КПРФ. На регулярной основе это делают отделения: Карачаево-Черкесское, Крымское,
Воронежское, Калужское, Липецкое, Новосибирское, Ульяновское,
Челябинское, Московское городское.
21 сентября пленум Курского обкома КПРФ подвёл
промежуточный итог отчётно-выборной кампании на местах. В военной обстановке
конференции и собрания прошли во всех местных и первичных отделениях. На
территории области действует 121 партийный организатор. Крайне важно, что институт
парторганизаторов курскими коммунистами не забыт, и это хороший пример для
других.
Отчётно-выборная кампания в партии – важная сверка
часов. Она
призвана помочь изыскать резервы для укрепления партийных отделений на всех
направлениях работы: идейно-теоретическом, организационном,
агитационно-пропагандистском, протестном, информационном.
Единый день голосования в сентябре подтвердил: те, кто
берегут и используют опыт прошлого, при этом отвечая на запросы времени,
улучшают показатели своей работы. В Республике Тыва прирост партийного
отделения по итогам избирательной кампании составил почти 5 % от его состава. В
Тамбовской области особым итогом
работы на выборах стало создание двух новых первичных отделений. Подобные примеры есть в местных отделениях Астраханской области и других регионов.
Перед лицом нарастающей фашистской угрозы долг
коммунистов – активно обрастать сторонниками, крепить фронт левопатриотических
сил. Наша
особая забота – формирование в обществе стойких антифашистских убеждений.
Решить её можно только в тесной связи с воспитанием гражданственности,
патриотизма, стремления к социальной справедливости. Эти качества – важнейшее
условие политической активности, принципиальности, готовности бороться за права
трудящихся, верности народу и своим товарищам.
КПРФ продолжает борьбу за историческую правду и
сохранение наследия победоносной советской эпохи. Коммунисты Кировской области развернули борьбу
против переименования площади Революции и сквера Борцам революции.
Роль провокаторов здесь выполняют представители ЛДПР. Они требуют переименовать
Киров, убрать с карты города имена выдающихся советских государственных
деятелей. На фоне тяжёлых социальных проблем и запущенного городского хозяйства
это вызывает особенно острое возмущение жителей. Вандализм местных властей
удалось приостановить.
Настойчивая борьба даёт результаты. Вспомним, как
общими усилиями ЦК партии и ярославских коммунистов мы пресекли попытки
переименовать город Тутаев, названный в честь героя-красноармейца.
Сейчас в городе Ревда
Свердловской области наши товарищи под руководством Александра Ивачёва ведут оборону памятника В.И. Ленину. Местная администрация
вознамерилась убрать его из центра города. На фоне сноса советских монументов
бандеровцами – это прямое пособничество врагу и либеральной «пятой колонне».
Представителям власти в регионе оказалось мало того, что в Екатеринбурге
продолжает злобно чадить Ельцин-центр.
Сбережение ленинских мемориалов – принципиальный вопрос. Это вопрос и политический, и
нравственный. Это вопрос сохранения исторической правды и национальной
памяти. Следовательно, речь идёт о сбережении самого народа, его национальной
идентичности. Вопрос защиты ленинских музеев находится на постоянном
контроле Центрального Комитета КПРФ. В том числе мы рассчитываем на
своевременное и качественное завершение работ по реконструкции Ленинского
мемориала в Ульяновске.
По нашему настоянию уже восстановлен
мемориал в честь Волочаевского сражения в Еврейской области.
Именно здесь в 1922 году в боях с интервентами из Японии, США и других стран
решался исторический вопрос, сохранится ли российский Дальний Восток в составе
нашей страны.
Уважаемые участники Пленума!
Всем в нашей стране пора признать полный провал попыток ползти по колее
капитализма. Посмотрите на деградацию в Европе. Вглядитесь в гражданский
конфликт внутри США. Ещё вчера крупный капитал использовал эти страны, чтобы
подчинять остальной мир. Теперь же пошатываются сами цитадели капитализма.
Идти вперёд,
сохраняя абсолютно порочную систему, и при этом надеяться на большие победы
невозможно! Но российская олигархия цепляется за старое мертвой хваткой. Она
жаждет и дальше жиреть за счёт ресурсов нашего народа и грабежа трудящихся. И
это в условиях, когда страна вступила в суровое сражение за своё право на
будущее. Мы обязаны покончить с этой вопиющей несправедливостью. Она не
только жестоко душит наших граждан. Капитализм выродился в национальную угрозу
для нашей страны.
При помощи
коммунистов народы мира должны осознать всю глубину проблем, порождённых
империалистической реакцией. Опасность мировой войны с использованием
ядерного оружия – это угроза
всему человечеству, всему живому на нашей планете. Капитализм опасен, и с ним должно быть
покончено!
КПРФ не раз доказала: у
России есть всё для успешного развития! При рассмотрении бюджета страны на 2025 год мы ещё раз
напомнили об этом и своим сторонникам, и своим оппонентам. Из этого знания и
вырастает наша Программа Победы. Напоминаем её ключевые требования:
- Принципиальное
преумножение федерального бюджета, его превращение в бюджет развития.
- Возвращение в
собственность государства стратегических отраслей экономики и системообразующих
банков.
- Отмена пенсионной реформы и понижение
пенсионного возраста.
- Повышение размеров
минимальной оплаты труда и прожиточного минимума в соответствии с реальной
инфляцией.
- Государственное регулирование цен на
важнейшие продукты питания и медикаменты.
- Ограничение тарифов ЖКХ не более чем 10 % от
дохода семьи.
- Поддержка молодых и
многодетных семей, включая беспроцентную рассрочку на покупку первой квартиры
для семьи сроком на 20 лет.
- Безотлагательное принятие
Федерального закона «О детях войны» с мерами государственной поддержки пожилых
людей.
- Реализация госпрограммы КПРФ «Образование –
для всех» и гарантии на получение бесплатного и качественного образования.
- Бесплатное обеспечение медицинской помощью
жителей всех населенных пунктов.
- Запрет на приватизацию государственных и
муниципальных предприятий.
- Введение нормального налога на любые доходы
богачей и освобождение от налогов малообеспеченных граждан.
- Демократизацию
общественной жизни и честные выборы на основе разработанного КПРФ
Избирательного кодекса.
В эти дни наша борьба за
программные установки партии тесно связана с обсуждением проекта бюджета
России на предстоящую трёхлетку. Робкие шаги по улучшению финансовой
политики – это не то, что нужно стране на фоне военных сражений. России
нужен бюджет Победы! За это активно выступают И.И. Мельников и В.И.
Кашин, Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, Н.М. Харитонов и Н.В.
Коломейцев, Л.И. Калашников и Н.В. Арефьев, Н.А. Останина и О.Н.
Смолин, С.Е. Савицкая и В.И. Соболев, К.К. Тайсаев и Н.И.
Осадчий, С.А. Гаврилов и М.В. Щапов, другие наши товарищи.
Правоту партии демонстрируют успехи П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, И.А.
Сумарокова, В.И. Таранина и коллективов их народных предприятий.
Да, полноценная реализация
нашей Программы Победы предполагает уверенную смену социально-экономической
системы в стране. Но именно так мы и ставим вопрос. Его принципиальное решение состоит в
социалистическом возрождении нашей Родины! В этом мы видим главное условие
победы над бандеровщиной и всеми другими формами неонацизма.
Впереди – 80 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 80 лет разгрома
германского нацизма и японского милитаризма. Сегодня КПРФ заявляет: России
нужна новая большая победа! Она нужна и на фронте, и в борьбе за подлинный
суверенитет, за экономическое и социальное развитие. Такую победу даст
только опора на идеологию справедливости и социального равенства. В этой
борьбе мы протягиваем руку дружбы и солидарности всем, кто готов возрождать
нашу страну и строить новый справедливый мир!
Фашизм будет уничтожен!
Капитализм будет отправлен
на свалку истории!
Социализм победит!