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среда, 6 ноября 2024 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 107-й годовщине Великого Октября

Слава Великому Октябрю!


Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!


Седьмому ноября — статус национального праздника!


Новый Октябрь — впереди!


Под Красным Знаменем Октября — вперёд, к социализму!


Власть — народу! Собственность — трудящимся!


России — новую индустриализацию!


Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!


Коммунисты всех стран, боритесь за мир


без национализма, фашизма и бандеровщины!


Русский народ не будет стоять на коленях!


От протеста — к сопротивлению!


От сопротивления — к возрождению!


Блоку НАТО — НЕТ!


Остановим реванш антисоветизма!


Раздавим бандеровскую гадину!


Фашизм не пройдёт!


Человеку труда — достойную жизнь!


За социальную справедливость! За достойную жизнь!


Наш курс — труд, народовластие, социализм!


Наше дело — правое! Победа будет за нами!