Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 107-й годовщине Великого Октября

Слава Великому Октябрю!
Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
Седьмому ноября — статус национального праздника!
Новый Октябрь — впереди!
Под Красным Знаменем Октября — вперёд, к социализму!
Власть — народу! Собственность — трудящимся!
России — новую индустриализацию!
Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!
Коммунисты всех стран, боритесь за мир
без национализма, фашизма и бандеровщины!
Русский народ не будет стоять на коленях!
От протеста — к сопротивлению!
От сопротивления — к возрождению!
Блоку НАТО — НЕТ!
Остановим реванш антисоветизма!
Раздавим бандеровскую гадину!
Фашизм не пройдёт!
Человеку труда — достойную жизнь!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Наш курс — труд, народовластие, социализм!
Наше дело — правое! Победа будет за нами!