Геннадий Зюганов: Власти России обязаны полностью отказаться от системы, навязанной либералами из США

12 ноября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании парламента. Об этом сообщил официальный сайт КПРФ.– Уважаемые депутаты!
У нас во фракции КПРФ в Государственной Думе проходит великолепная выставка «120 лет Николаю Островскому». Там представлено его гениальное произведение «Как закалялась сталь». Этот роман был переведен на 75 языков мира. Он вышел тиражом более 50 миллионов экземпляров. Китайцы по этой книге сняли 20-серийный фильм, и целое поколение их молодежи воспитано на этом гениальном труде. Именно с отрицания такой литературы начинался погром нашей школы. Сначала убрали из школьной программы «Как закалялась сталь», потом «Молодую гвардию».
Сейчас мы достойно воюем против нацистов и фашистов, объявивших войну русскому миру. Но провалы в патриотическом воспитании, в образовании и просвещении нового поколения по-прежнему не устранены. Недавно, в Думу приходили школьники старших классов. Я спросил у ребят, кто из них читал великую книгу Н. Островского. Лишь один парнишка поднял руку и говорит: «Я только начал». Несмотря на необходимость воспитывать героев-патриотов, эти произведения не дошли ни до одной школы в Москве. Считаю, что мы обязаны немедленно исправить ситуацию.
Главным политическим событием прошедшей недели стало четырехчасовое выступление президента В.В. Путина перед журналистами со всего мира на заседании Валдайского клуба в Сочи. Хотя представителей западных стран там было и немного, но все смотрели прямой эфир. И не успел президент поздравить Трампа с победой на выборах, как через полчаса раздался сигнал о том, что тот готов и к переговорам, и к встречам. Именно от этого во многом зависят дела и на фронте.
Я уверен, что мы победим! Но, хочу обратить внимание правящей партии на то, что она обязана самым тщательным образом изучить выступление президента, которое имеет абсолютно принципиальное значение. Три года тому назад он на заседании того же Валдайского клуба заявил: капитализм зашел в тупик, надо искать выход. Теперь он продолжил, сказав, что возврата к ситуации до 2022-го года не будет.
И как бы пятая колонна ни бесновалась, какие бы огромные барыши ни присваивала олигархия, это ясный сигнал всем. В том числе и Набиуллиной, которая сегодня была у нас на заседании фракции, где мы раскритиковали ее неприемлемую 21-процентную банковскую ставку, душащую экономику. Если такая ставка сохранится, уже в первом квартале следующего года посыпятся целые отрасли нашего производства.
Президент выступил с речью, в которой представил целостный взгляд на мир и возможные варианты развития ситуации. Разумеется, он полностью учитывает и результаты голосования на президентских выборах в США.
На Трампа было совершено три покушения. Все неудачные. Против него завели почти сто уголовных дел. Шло бесконечное шельмование. Были перекрыты все каналы информации. Тем не менее, он сумел снова стать президентом. В чем причина его успеха? Когда об этом спросили известного политолога Фукуяму, тот сказал: потому что они вместе с кандидатом в вице-президенты Вэнсом сделали ставку на рабочего человека.
Вице-президент Пенс, который работал с Трампом во время первого срока, предал его. И Трампу не удалось, не только осушить вашингтонское болото, но и сформировать полноценную команду. Теперь же у него в команде принципиально иные люди. Я бы советовал внимательно приглядеться к Вэнсу. Ему всего 40 лет. Он из бедной семьи. Сам пошел служить в армию, сам себя создавал как политика. И он первым выступил против войны на Украине.
У Трампа это последний срок. И все более очевидно, что его преемником станет Вэнс. Если мы грамотно выстроим внешнюю и внутреннюю политику, то можем получить хорошую отдачу. Потому что их команду поддержала глубинная Америка, умные, совестливые люди. Нам придется взаимодействовать с администрацией Трампа. И нужно учитывать: это люди более сильные, более крепкие, чем либералы-глобалисты из Демократической партии. Они нацелены поддерживать национальный капитал и внутреннее развитие. И с ними нам будет не легче иметь дело. Об этом президент открыто сказал. В ближайшие годы предстоит очень сложная и ответственная работа на этом направлении.
В выступлении президента на заседании Валдайского клуба мне больше всего понравился тезис: «Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным». Этот тезис должен быть главным в мировой политике. Он был выработан Россией вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Но хочу еще раз подчеркнуть: при нынешнем финансово-экономическом курсе партия власти ни одну из установок президента не выполнит. Или мы совместными усилиями выстроим достойную финансово-экономическую политику, или тот бюджет, который на этой неделе будет принят в Думе во втором чтении, развалится уже к марту. Невозможно нормально работать при ставке 21%, при монетизации экономики, составляющей лишь 53%, и при обесценившемся рубле. Из этого надо делать выводы.
Наша команда объехала ключевые предприятия. Мы видим, как затовариваются нереализованной продукцией склады даже самых успешных заводов. На «Ростсельмаше» простаивают полторы тысячи комбайнов, которые деревня не может покупать по сложившейся цене. А цена на них такая потому, что на внутреннем рынке металл продают дороже, чем за рубеж. Мы настаиваем: надо принимать ту программу, которую выстраивали Кашин, Харитонов и Коломейцев.
Угроза вымирания при нынешней ситуации только усиливается. И стабильность в обществе при такой политике тоже не удастся сохранить. 10 миллионов живут на 14 тысяч рублей в месяц и менее. Они медленно умирают. Для них сегодня цены в магазине недоступны. Я не понимаю, почему вы не вызовете тех, кто руководит рынком, и не разберётесь, как могло случиться, что за 10 месяцев картошка подорожала на 54 процента. Масло, морковь и яблоки выросли в цене на четверть. И список важнейших продуктов, которые стремительно дорожают, можно продолжать долго. Это означает, что отсутствует полноценное управление рынком и ценообразованием.
Продаем куда угодно и сколько угодно, а внутри страны хлеб дорожает с каждым днём! Это недопустимо. Даже в древние времена цены на хлеб и масло регулировались властью. И она прекрасно понимала, к чему ведет бесконтрольность в этой сфере.
Что касается миграции, то мы приняли нужные законы. Но это лишь полшага вперед. Мы подготовили два фильма, рассказывающих о том, как успешно решать острые проблемы: «Белорусская правда» и «Белорусский порядок», где раскрыты важные проблемы – от планирования до системы работы с мигрантами. Я вам отправлю этот материал, он вам здорово поможет.
Что касается политической системы, то должен сказать: она у нас неустойчива. Хочу обратить на это особое внимание Председателя Думы Володина, который работал и в администрации президента, и в правительстве. Те, кто сегодня занимается выстраиванием политической системы, сильно рискуют.
Если сложить рейтинг «Единой России» и всех остальных партий, то набирается 60 процентов. 40 процентов граждан не удовлетворены ситуацией. Порядка половины на выборы не ходят вообще. В такой обстановке при возникновении каких-то серьезных проблем и непредвиденных факторов все может посыпаться. Я видел, как обваливались даже самые высокие рейтинги. За Горбачева сначала высказывались 95 процентов, а через несколько лет он даже на Ставрополье, на своей Родине, проваливался. Те, кто когда-то изо всех сил агитировал за Ельцина, сегодня стыдятся признать, что голосовали за него.
Мы должны не только на словах, но и на деле поддержать новый курс президента. Проявить волю и все сделать для того, чтобы выправить, в том числе, и политическую систему. Та система, которую американские «демократы» нам навязывали, полностью обанкротилась. И если мы от нее не откажемся полностью, она рано или поздно взорвет ситуацию.
Перед первыми выборами в Госдуму были заранее, по указке сверху распределены роли: Гайдар – партия власти, Шахрай – партия регионов, Лахова – женская партия, Жириновский – ЛДПР, Явлинский – проамериканские либералы. И никого из них в итоге не осталось.
Нас выпустили на первые думские выборы за неделю до окончания срока сбора подписей для выдвижения партии. Но мы сумели в кратчайшие сроки собрать 200 тысяч подписей. Аналогичным образом пытались остановить и Трампа. Но ничего не вышло. Глубинная Америка поняла, что это не демократы, а ворье и жулье. И отказала им в доверии. Нам тоже нужно сделать из этого далеко идущие выводы.
О сплоченности общества. Хочу напомнить о сюжете, показанном в программе «60 минут». О нем не раз говорил президент. Там показали мужчину из Белгородской области, который в условиях войны, под обстрелом шел голосовать. Его спросили: почему идешь? Он сказал: «Я русский, я свою землю не брошу, и буду ее отстаивать».
Для меня русский тот, кто любит Россию, служит ей и проявляет волю в критические моменты, защищая страну, в том числе, и на фронте. Мы ее защищали и будем защищать. Мы отправили 130 конвоев на Донбасс. На этой неделе отправим ещё один. Мы приняли у себя 20 тысяч детей Донбасса и продолжаем их принимать. Мы каждый день помогаем тем, кто трудиться на оборонных заводах. Наш депутат, генерал Соболев объехал важнейшие оборонные предприятия.
Мы подготовили целый ряд чрезвычайно важных предложений, касающихся социальной политики, защиты семьи, материнства и детства. О них Останина на днях говорила с трибуны ведущих питерских университетов. И они встретили безоговорочную поддержку. Прошу вас вернуться к этим предложениям. Они исключительно важны.
О предстоящем 80-летии Победы. Мы только что отметили юбилей Пахмутовой, президент присвоил ей звание Героя Труда. Мы провели четыре потрясающих вечера для детей Донбасса, на которых исполнялись ее песни. Александра Николаевна великолепно выступает в зале Чайковского для народных хоров и талантливых людей, занимающихся народным искусством. В Колонном зале Дома Союзов мы показали весь цикл ее удивительных песен о комсомоле. Концерт в честь ее юбилея, прошедший в Большом театре, стал настоящим праздником для всей страны.
А.Н. Пахмутова просила вас поблагодарить за чествование, за поддержку. Я считаю, что надо увековечить память о том, что она и ее супруг сделали для нашей страны, для нашей культуры. В этой связи предлагаю открыть в подмосковных Снегирях музыкальную школу имени Пахмутовой и Добронравова. Это будет подарок нам всем.