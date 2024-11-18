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пятница, 15 ноября 2024 г.

В Симферополе осуждена жительница региона, признанная виновной в фиктивной постановке 18 иностранцев на миграционный учет

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Симферопольского района.

Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

В суде установлено, что женщина в марте прошлого года представила в местный отдел органа внутренних дел заверенные своей подписью уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием места постановки на учет по адресу, где она зарегистрирована.

Таким образом гражданка фиктивно поставила на учет по месту своей регистрации 18 иностранцев, достоверно зная, что последние в ее домовладении фактически проживать не будут.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к окончательному наказанию в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой района в сфере миграционного законодательства.

 

Помощник прокурора района                                                                            А.В. Галич

Информирует прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя

 

 