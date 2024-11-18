В Симферополе осуждена жительница региона, признанная виновной в фиктивной постановке 18 иностранцев на миграционный учет

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Симферопольского района.
Она признана виновной в совершении 2
эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
В суде установлено, что женщина в марте прошлого
года представила в местный отдел органа внутренних дел заверенные своей
подписью уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием места
постановки на учет по адресу, где она зарегистрирована.
Таким образом гражданка
фиктивно поставила на учет по месту своей регистрации 18 иностранцев,
достоверно зная, что последние в ее домовладении фактически проживать не будут.
Суд с учетом позиции
государственного обвинителя приговорил подсудимую к окончательному наказанию в
виде штрафа.
Приговор в законную
силу не вступил.
Данное уголовное дело
было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой района в сфере
миграционного законодательства.
Помощник
прокурора района
А.В.
Галич
Информирует прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя