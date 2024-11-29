Симферопольские коммунисты провели очередное совместное заседание

Совместное заседание было проведено бюро Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ и КРК СГО КПРФ и развернута подготовка мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в ВОВ.
Открывает и ведет заседание бюро Саенко В.Н. – первый секретарь горкома партии.
Всего членов бюро: 8чел.
Присутствуют: Саенко В.Н., Шкляренко В.Н., Костенко А.И.,
Форостина Д.А., Шойму Н.И., Сибилева Л.В.
Отсутствуют: Борсук С.С., Рыбовалова И.П.
В работе бюро принимают участие: Довбыш А.А. – председатель КРК СГО
КПРФ, Иванченко В.А. – председатель городского Совета Союза советских
офицеров, Гаджиева Е.В.- заворг горкома партии.
Бюро предложено рассмотреть повестку дня:
1. Прием в КПРФ
Информация Гаджиевой Е.В.
2. О подготовке 80-летия Победы советского народа в ВОВ
Информация Саенко В.Н.
3. Об активизации общественных организаций левой направленности: женского
движения «Надежда России» и городской организации «Союз советских офицеров»
Информация: Форостиной Д.А, Иванченко В.А.
4. Об обращении Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ.
Информация Саенко В.Н.
5. О сайте СГО КПРФ
Информация Саенко В.Н.
6. О графике проведения собраний в ППО в декабре текущего года.
Информация: Шкляренко В.Н.
7. О представлении к награждению.
Информация Саенко В.Н.
8. Разное.
По всем предложенным вопросам приняты постановления и решения для
организации исполнения.