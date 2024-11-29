Поиск по газете

пятница, 29 ноября 2024 г.

Симферопольские коммунисты провели очередное совместное заседание

Совместное заседание было проведено бюро Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ и КРК СГО КПРФ и развернута подготовка мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в ВОВ.

Открывает и ведет заседание бюро Саенко В.Н. – первый секретарь горкома партии.

Всего членов бюро: 8чел.

Присутствуют: Саенко В.Н., Шкляренко В.Н., Костенко А.И.,

Форостина Д.А., Шойму Н.И., Сибилева Л.В.

Отсутствуют: Борсук С.С., Рыбовалова И.П.

В работе бюро принимают участие: Довбыш А.А. – председатель КРК СГО

КПРФ, Иванченко В.А. – председатель городского Совета Союза советских

офицеров, Гаджиева Е.В.- заворг горкома партии.

Бюро предложено рассмотреть повестку дня:

1. Прием в КПРФ

Информация Гаджиевой Е.В.

2. О подготовке 80-летия Победы советского народа в ВОВ

Информация Саенко В.Н.

3. Об активизации общественных организаций левой направленности: женского

движения «Надежда России» и городской организации «Союз советских офицеров»

Информация: Форостиной Д.А, Иванченко В.А.

4. Об обращении Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ.

Информация Саенко В.Н.

5. О сайте СГО КПРФ

Информация Саенко В.Н.

6. О графике проведения собраний в ППО в декабре текущего года.

Информация: Шкляренко В.Н.

7. О представлении к награждению.

Информация Саенко В.Н.

8. Разное.

По всем предложенным вопросам приняты постановления и решения для

организации исполнения.