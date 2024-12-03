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вторник, 3 декабря 2024 г.

Архитектурное наследие Николая Краснова – гордость крымчан

   «Здесь мировая история живёт в анфиладе комнат…», – эти строки Леонида Юдникова, посвященные Белому Ливадийскому дворцу, стали зачином вечера историко-краеведческой даты «Крымский гений зодчества – Николай Краснов», приуроченного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского к 160-летию со дня рождения создателя этого неповторимого шедевра крымского южнобережья – академика архитектуры Николая Петровича Краснова. Участниками мероприятия стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.

Организаторы вечера рассказали гостям о том, что в декабре 2024 года Россия и Крым отмечают 160 лет со дня рождения и 85 лет со дня ухода из жизни одного из известнейших русских зодчих конца XIX–начала XX века, Архитектора Высочайшего Двора Российской империи Николая Краснова, ставшего в 23 года главным архитектором общероссийского города-курорта Ялты. Под руководством Краснова с 1887 по 1899 годы проводилась реконструкция ялтинской набережной и порта, прокладывалась городская канализация, строились новые улицы и мосты, детская больница, гимназии и т.д. Главный архитектор Ялты руководил также  строительством храма святого Александра Невского, по его проектам строились храм Иоанна Златоуста, часовня Николая Чудотворца, католический костел и др.

Участники мероприятия с удовольствием делились впечатлениями от посещений Ливадийского дворца, дворцово-паркового ансамбля «Дюльбер» в Мисхоре, дворца и церкви Святой Равноапостольной Нины в имении «Харакс» в Гаспре, Юсуповского дворца в Кореизе и других занявших достойное место в мировой сокровищнице архитектурных шедевров южнобережных дворцов, за создание которых Н.П. Краснов получил звание Академика Императорской Академии художеств. Последний российский император Николай II, для семьи которого создавался новый дворец в Ливадии, совершенно искренне и заслуженно писал: «Архитектор Краснов – удивительный молодец». Построенный из белого инкерманского камня (за что и получил свое название) Белый Ливадийский дворец был создан за 17 месяцев, содержал целый ряд технических нововведений и, благодаря железобетонным перекрытиям, устоял после крымского землетрясения 1927 года.

Гости с гордостью говорили о том, что  в созданном Красновым Ливадийском дворце состоялось судьбоносное событие в истории нашего Отечества – Ялтинская конференция 1945 года – встреча глав правительств трёх держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании

С грустью гости вечера слушали рассказ об эмиграции семьи Красновых на Мальту, а затем в Белград, в котором Николай Краснов занимался любимым делом и ушел из жизни 8 декабря 1939 года. Гости дружно отметили, что Крым с благодарностью хранит память о великом русском зодчем – в августе 2015 года на набережной Ялты установлен памятник Николаю Петровичу Краснову (скульптор Н. Никитин), одна из ялтинских улиц носит его имя, историками и краеведами создаются книги о его жизни и архитектурных шедеврах.

Эмоционально-позитивный настрой вечера создал просмотр видеороликов «Русские в мировой культуре. Созидатель Краснов», «Краснов Николай (1864-1939) – Крым», «Артек гордится – Архитектор Николай Краснов».

Завершилось мероприятие обзором краеведческих изданий, представленных на выставке «Архитектор Высочайшего Двора – Николай Краснов».

Коваленко Вера