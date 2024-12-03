Архитектурное наследие Николая Краснова – гордость крымчан

«Здесь мировая история живёт в анфиладе комнат…», – эти строки Леонида Юдникова, посвященные Белому Ливадийскому дворцу, стали зачином вечера историко-краеведческой даты «Крымский гений зодчества – Николай Краснов», приуроченного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского к 160-летию со дня рождения создателя этого неповторимого шедевра крымского южнобережья – академика архитектуры Николая Петровича Краснова. Участниками мероприятия стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.
Организаторы вечера рассказали гостям о том, что
в декабре 2024 года Россия и Крым отмечают 160 лет со дня рождения и 85 лет со
дня ухода из жизни одного из известнейших русских зодчих конца XIX–начала XX века, Архитектора
Высочайшего Двора Российской империи Николая Краснова, ставшего в 23 года главным
архитектором общероссийского города-курорта Ялты. Под руководством Краснова с
1887 по 1899 годы проводилась реконструкция ялтинской набережной и порта,
прокладывалась городская канализация, строились новые улицы и мосты, детская
больница, гимназии и т.д. Главный архитектор Ялты руководил также строительством храма святого Александра
Невского, по его проектам строились храм Иоанна Златоуста, часовня Николая
Чудотворца, католический костел и др.
Участники мероприятия с удовольствием делились
впечатлениями от посещений Ливадийского дворца, дворцово-паркового ансамбля
«Дюльбер» в Мисхоре, дворца и церкви Святой Равноапостольной Нины в имении
«Харакс» в Гаспре, Юсуповского дворца в Кореизе и других занявших достойное
место в мировой сокровищнице архитектурных шедевров южнобережных дворцов, за
создание которых Н.П. Краснов получил звание Академика Императорской Академии
художеств. Последний российский император Николай II, для семьи которого
создавался новый дворец в Ливадии, совершенно искренне и
заслуженно писал: «Архитектор Краснов – удивительный молодец». Построенный из
белого инкерманского камня (за что и получил свое название) Белый Ливадийский
дворец был создан за 17 месяцев, содержал целый ряд технических нововведений и,
благодаря железобетонным перекрытиям, устоял после крымского землетрясения 1927
года.
Гости с гордостью говорили о том, что в созданном Красновым Ливадийском дворце
состоялось судьбоносное событие в истории нашего Отечества – Ялтинская конференция 1945 года –
встреча глав правительств трёх держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и
Великобритании.
С грустью гости вечера слушали рассказ об
эмиграции семьи Красновых на Мальту, а затем в Белград, в котором Николай
Краснов занимался любимым делом и ушел из жизни 8 декабря 1939 года. Гости
дружно отметили, что Крым с благодарностью хранит память о великом русском
зодчем – в августе 2015 года на набережной Ялты установлен памятник Николаю
Петровичу Краснову (скульптор Н. Никитин), одна из
ялтинских улиц носит его имя, историками и краеведами создаются книги о его
жизни и архитектурных шедеврах.
Эмоционально-позитивный настрой вечера создал
просмотр видеороликов «Русские в мировой культуре. Созидатель Краснов»,
«Краснов Николай (1864-1939) – Крым», «Артек гордится – Архитектор Николай Краснов».
Завершилось мероприятие обзором краеведческих изданий, представленных на
выставке «Архитектор Высочайшего Двора – Николай Краснов».
Коваленко Вера