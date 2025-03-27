В Крыму участники СВО смогут получить деньги вместо земли

26 марта на сессии Госсовета Республики Крым были приняты изменения в закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". В качестве альтернативной меры поддержки для участников СВО, крымские парламентарии предложили предоставить выбор льготным категориям граждан.
Теперь участники специальной военной операции или их семьи могут выбрать между получением земельного участка и единовременной денежной компенсацией в размере миллиона рублей.
"Эта мера введена из-за того, что многие участники СВО продают предоставленные участки для приобретения жилья или земли в других регионах", – пояснил руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по делам семьи и ветеранов.
Также он уточнил, что выбор денежной компенсации исключает дальнейшее право на бесплатное получение земельного участка. Возможность выбора не распространяется на граждан, которым уже выделены участки с указанием кадастрового номера. Выплата компенсации будет производиться однократно из бюджета Республики Крым.