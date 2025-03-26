Народный референдум на защите прав граждан

Стартовый период Народного референдума позади. Для его развёртывания Президиумом ЦК КПРФ и партийными отделениями на местах проделана значительная работа. Есть все основания полагать, что народное голосование станет одним из важнейших событий в политической жизни России, считает заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
КПРФ входит в решающий период проведения Народного референдума. К настоящему времени сформулированы общенациональные вопросы, определены механизмы учета мнения граждан, начат процесс голосования. Необходимые пояснения даны на пресс-конференциях, в Государственной Думе, на партийных форумах.
Комитеты региональных отделений КПРФ повсеместно сформулировали пятый вопрос народного голосования. В этих вопросах отразились животрепещущие, действительно важные для людей проблемы.
В рамках отчётно-выборной кампании в отделениях партии завершается проведение региональных конференций КПРФ. На них тема Народного референдума стала одной из наиболее обсуждаемых. В центре внимания и подходы к организации голосования.
Для очного выражения гражданами своего мнения организованы стационарные и передвижные пункты Народного референдума. Их работа обеспечена бюллетенями для голосования, изготовленными типографским способом. Выпущены первые тиражи агитационной и разъяснительной продукции.
Народный референдум – это большой совет КПРФ с нашими соотечественниками.
Народный референдум – это возможность людям высказаться по наболевшим вопросам.
Народный референдум – это защита фундаментального права граждан участвовать в принятии общенациональных решений по судьбоносным вопросам.
Основная работа по организации общественного голосования ещё впереди. 10 марта Всероссийское партийное собрание подвело первые итоги начатой работы. Оно позволило сверить часы, обменяться опытом и определить дальнейшие перспективы приложения наших общих усилий.
Народный референдум вступает в свою основную фазу. Коммунистам и сторонникам КПРФ предстоит обеспечить контакт с огромным числом наших сограждан. Это потребует сосредоточенности, больших усилий и творческого подхода. Предстоит выпустить миллионы экземпляров газет и буклетов, плакатов и листовок.
Центральный Комитет продолжит оказывать необходимую практическую и методическую помощь отделениям партии на местах. Для этих целей разработан комплект образцов агитационной продукции в едином стиле. Все наши товарищи могут получить их в должном качестве и формате. Обращаться для этого необходимо к секретарю ЦК КПРФ С.Э. Аниховскому и сотрудникам Отдела агитации и пропаганды.