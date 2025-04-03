Актуализированы состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ

С 01.09.2024 вступил в силу приказ Минстроя России от 07.02.2024 №79/пр, которым обновлены состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21.07.2014 №209-ФЗ.Обязаны предоставлять информацию в ГИС ЖКХ в объеме и сроки, установленные новым приказом Минстроя:
- органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления;
- ресурсоснабжающие и управляющие многоквартирными домами организации;
- региональные операторы капитального ремонта и по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- администраторы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (общих собраний членов ТСЖ и членов кооперативов);
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся единоличными собственниками помещений в многоквартирном доме (при отсутствии в таком доме способа управления);
- субъекты общественного жилищного контроля.
Действие документа ограничено сроком до 1 сентября 2030 года.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя