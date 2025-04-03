Память стучит бухенвальдским набатом

«Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!.. / Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны…», – эти строки «Реквиема» поэта Роберта Рождественского стали лейтмотивом часа светлой памяти «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», организованного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского для учащихся столичной гимназии №9, посетителей тематической каникулярной площадки. Мероприятие состоялось в рамках Года Защитника Отечества и реализации патриотического проекта «В книжной памяти – героика Победы».
Гимназистам рассказали о том, что в истории
человечества было много скорбных дат и страниц. Одной из самых страшных стала
история фашистских концентрационных лагерей, получивших название «лагерей
смерти». Ежегодно 11 апреля, в память о погибших и выживших, во всем мире
отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта
дата была выбрана ООН не случайно. Она была установлена в память об
интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11
апреля 1945 года.
О зверствах, которые чинились в фашистских концлагерях
помнить страшно, но и забывать нельзя, такие преступления не имеют срока
давности.
Хранить память о тех страшных событиях, отдавать дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, призвано и молодое поколение крымского полуострова. Более восьми десятилетий Крым свято чтит память советских людей, своих земляков, погубленных, замученных фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. «Убитое детство, убитая старость, юность, оборванная войной», – с горечью писал крымский поэт-фронтовик Борис Серман. Рассказ ведущих сопровождался просмотром видео «Дети войны», а также проникновенными строками отрывков из рассказа «Расстрел» крымского писателя Вячеслава Килесы.
Ребята
просмотрели видео-хронику «Совхоз «Красный».
Крымский Бухенвальд» о созданном в
первые дни оккупации полуострова лагере для содержания военнопленных,
превратившегося затем в настоящую фабрику смерти, совершили видео-знакомство с
Мемориальным комплексом, открытым на месте лагеря «Красный» 8 мая 2015 года, сердцем которого стали обелиск памяти и братская могила.
Информационным сопровождением
мероприятия стала выставка-реквием «Сроку давности не подлежит», центральное
место на которой заняли краеведческие издания: сборники «Живые свидетели
события – маленькие герои большой войны», «Слово о великой войне», «Крымские
писатели о войне», книги «Красный». История
нацистского лагеря смерти. Симферополь. Крым. 1941-1944» В.А.
Константинова, М.Б. Кизилова, В.В.
Бобкова, «История не обманывает: концлагерь на территории совхоза «Красный»
С.В. Агафонова, «Крым. 1941-1945. Хроника» И.П. Кондранова, статьи из крымских периодических изданий,
поэтические сборники крымских авторов и др.
Великая Отечественная война закончилась почти 80 лет назад. Но то, что
нынешнее поколение будет знать и помнить о тех событиях, позволяет надеяться,
что подобное больше никогда не повторится.
Надежда Беспалько