Порядок передачи тепловой энергии по сетям, находящимся во владении физических лиц

Федеральным законом от 27.07.2020 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) регламентирован порядок вывода владельцами тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.В силу требований п. 6 ст. 17 Федерального закона № 190-ФЗ собственники и иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их сетям тепловой энергии потребителям, теплопринимающие установки которых присоединены к таким тепловым сетям.
Частью 1 ст. 21 Федерального закона № 190-ФЗ предусмотрено, что в целях недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей обязаны осуществлять согласование с органами местного самоуправления и в случаях, установленных настоящей статьей, с потребителями вывода указанных объектов в ремонт и из эксплуатации.
Собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за восемь месяцев до планируемого вывода обязаны уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации орган местного самоуправления о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации в случае, если такой вывод не обоснован в схеме теплоснабжения. Орган местного самоуправления, в который направлено уведомление, вправе потребовать от собственников или иных законных владельцев источников тепловой энергии, тепловых сетей приостановить их вывод из эксплуатации на срок не более чем три года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных объектов обязаны выполнить данное требование органа местного самоуправления. В случае, если продолжение эксплуатации указанных объектов ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена соответствующая компенсация в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 4, 5 ст. 21 Федерального закона № 190-ФЗ).
Указанные положения закона направлены на обеспечение населения бесперебойным отоплением и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя