Накануне в горкоме Феодосийского комитета КПРФ прошел круглый стол по теме "Преемственность поколений".
Коммунисты, приглашенные ветераны и комсомольцы в живой
беседе поделились историями своих семей, так или иначе связанных с Великой
Отечественной войной. Всего в мероприятии приняли участие более 20 человек.
По словам первого секретаря Феодосийского ГО КПРФ Федора Шпаковского,
сейчас особенно важно обсуждать данную тематику, причем делать это нужно,
собирая вместе представителей разных поколений, чтобы они могли вживую общаться
и обмениваться информацией.
Мероприятие проводилось по плану в преддверии 80-летия
Победы над фашисткой Германией.