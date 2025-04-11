С Днем Конституции Республики Крым!

11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днем Конституции Республики Крым, согласно республиканскому закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года.Общекрымский референдум 16 марта 2014 года поставил точку в споре о том, как видят граждане Крыма и Севастополя будущее своей земли. Последовавшие за референдумом события: принятие Постановления о независимости от Украины 17 марта, подписание Договора о вхождении в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя 18 марта, ратификация этого Договора 21 марта Президентом России В.В. Путиным – последовательные шаги на пути законодательного оформления процесса воссоединения.
В соответствии с условиями вхождения в состав России, Крым получил статус Республики, а Севастополь – города федерального значения.
11 апреля 2014 года Государственным Советом Республики Крым был принят основной закон субъекта – Конституция, а на следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.
В соответствии с Конституцией России каждый субъект имеет основной закон. Для Республик – это Конституция, для других субъектов – Устав. Конституция Республики Крым составлена в соответствии с международным правом и законодательством Российской Федерации. По принципу приоритета положения Конституции Республики Крым и любого другого субъекта РФ не должны противоречить нормам Конституции России, обладающей высшей юридической силой по отношению ко всем иным источникам права.
Структура Конституции Крыма также выстроена в соответствии и по аналогии с основным законом Российской Федерации. Здесь есть Преамбула, а также 9 глав основного содержания и десятая глава «Переходные положения».
Первые девять глав выстроены в том же порядке, что и главы Конституции РФ и определяют следующие основополагающие принципы жизнедеятельности субъекта: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, тип и особенности государственного устройства, полномочия главы субъекта, принципы функционирования, комплектования и полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъекта, судебная власть и органы Прокуратуры, органы местного самоуправления, а также порядок принятия Конституции субъекта и внесения в неё изменений и поправок.
Важнейшие положения Конституции изложены в её первых главах, где Республика Крым провозглашается демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации, а основным источником власти является многонациональный народ Республики. Крым входит в состав России, как равноправный субъект. Сразу же подчёркивается и признаётся государственный статус трёх языков основного населения Крыма: русского, крымско-татарского и украинского, а основные права и свободы граждан зафиксированы и гарантированы во второй главе документа.
Принятие основного закона способствовало скорейшей интеграции Крыма в экономическую, политическую, социальную, правовую и финансовую системы России.
В рамках Дня Конституции в Крыму проводятся различные просветительские и образовательно-патриотические мероприятия, направленные на воспитание у молодежи любви к родному краю и его истории, формирование национального и гражданского самосознания. Знать Конституцию, чтить основной закон государства, быть равноправными хозяевами своей страны – вот главная цель этих мероприятий.