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четверг, 10 апреля 2025 г.

Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!

Мы хотим начать свой анонс с главного материала, который подчеркивает актуальность поднятой темы. 7 апреля фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» на тему: «Законодательное регулирование процесса голосования с использованием электротехнических средств, в том числе электронно-дистанционное голосование». На этом мероприятии выступил председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов и заявил о необходимости максимально реализовывать установку президента. Чтобы победить нацистов, фашистов и бандеровцев, надо как можно больше сплотить общество, выйти на мировые темпы экономического развития и освоить новейшие технологии. Данный материал стал лейтмотивом этого номера и в продолжение ему на страницах нашей газеты мы озвучили еще одну мысль Г. А. Зюганова о необходимости принятия жестких мер против тех, кто не дает нам побеждать и сплачиваться. Рекомендуем знакомиться с данными материалами.

Для крымчан весна памятна не только событиями 2014 годна, но также и теми, которые произошли более 80 лет назад – в апреле 1944 года Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Этому событию мы посвятили другой наш материал, сопроводив его документами и фотографиями того времени.

В другом материале мы рассказываем о крымских волонтерах и их вкладе в помощь СВО, а также какими наградами они были награждены от лица крымских коммунистов.

Также в апреле традиционно отмечается День космонавтики. Мы не смогли пройти мимо такого события и рассказали в нашем материале, в каком состоянии находится космическая отрасль России сегодня, чем мы отличаемся от других стран и какие ожидаются перспективы развития.

На страницах апрельского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад внесли крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 