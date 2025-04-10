Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Мы хотим начать свой анонс с главного материала, который подчеркивает актуальность поднятой темы. 7 апреля фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» на тему: «Законодательное регулирование процесса голосования с использованием электротехнических средств, в том числе электронно-дистанционное голосование». На этом мероприятии выступил председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов и заявил о необходимости максимально реализовывать установку президента. Чтобы победить нацистов, фашистов и бандеровцев, надо как можно больше сплотить общество, выйти на мировые темпы экономического развития и освоить новейшие технологии. Данный материал стал лейтмотивом этого номера и в продолжение ему на страницах нашей газеты мы озвучили еще одну мысль Г. А. Зюганова о необходимости принятия жестких мер против тех, кто не дает нам побеждать и сплачиваться. Рекомендуем знакомиться с данными материалами.
Для крымчан весна памятна не
только событиями 2014 годна, но также и теми, которые произошли более 80 лет
назад – в апреле 1944 года Крым был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков. Этому событию мы посвятили другой наш материал, сопроводив его
документами и фотографиями того времени.
В другом материале мы
рассказываем о крымских волонтерах и их вкладе в помощь СВО, а также какими
наградами они были награждены от лица крымских коммунистов.
Также в апреле традиционно
отмечается День космонавтики. Мы не смогли пройти мимо такого события и рассказали
в нашем материале, в каком состоянии находится космическая отрасль России
сегодня, чем мы отличаемся от других стран и какие ожидаются перспективы
развития.
На страницах апрельского номера
мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад внесли крымские
коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах
этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов
жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим,
чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»