Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на пленуме Центрального Комитета партии

О работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях специальной военной операции и системного кризиса капитализма.
Уважаемые участники пленума! Наши товарищи и друзья!
За последние пять лет партия не раз обращалась к анализу социально-экономических проблем. Эти вопросы отражены в материалах всех этапов XVIII съезда КПРФ. Наиболее выпукло они рассмотрены на трёх пленумах ЦК. В июле 2020 года мы исследовали вопрос: «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся». В октябре того же года рассмотрена тема: «О задачах КПРФ в борьбе за Левопатриотический Народный фронт, права трудящихся и национальные интересы России».
VII октябрьский 2023 года пленум заслушал отчеты о деятельности А.Е. Клычкова и В.О. Коновалова на постах глав Орловской области и Хакасии. ЦК обобщил опыт их работы, отметил важность его распространения.
Сегодня мы ведём речь о работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях специальной военной операции и системного кризиса капитализма. Предложив этот вопрос пленуму, Президиум ЦК рассчитывает сделать ещё один шаг вперёд в осмыслении и реализации задач борьбы за интересы широких народных масс.
Трагедия Родины и удары по трудовому народу
Товарищи! Сорок лет назад, в 1985 году, главные рычаги управления страной и партией захватили предатели социализма. Их группировка стала иезуитски толкать Советский Союз на путь контрреволюции.
С горбачёвской перестройки начался нисходящий этап в жизни нашей страны. Регресс происходил во всех сферах: социально-экономической, научно-технической, культурно-образовательной. Возвращаясь в Россию, капитализм нёс с собой деиндустриализацию, вымирание, нищету, нравственное опустошение и всестороннюю деградацию.
Падение растянулось во времени. Страна спускалась вниз к невиданному предательству. Всё начиналось с тотальной промывки мозгов. Сумев возглавить партию, Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе и их подельники вели дело к подрыву основ социализма. Общество готовили к отказу от коммунистической идеологии. Начинался демонтаж народного хозяйства и политического строя в СССР.
Всё больше решений принималось под диктовку внешних сил. Ситуацию довели до преступного разрушения нашей Советской Родины. Власти США, ранее обхаживавшие Горбачёва, дали добро беловежской клике на уничтожение СССР. Империалисты торжествовали. Так был нанесён первый мощный удар по интересам трудящихся не только нашей страны, но и всей планеты.
Вслед за этим развернулась губительная политика ельциных, гайдаров, чубайсов. Западное влияние усиливалось. Кульминацией стал террор октября 1993 года против защитников советского народовластия. Расстрел Съезда народных депутатов в центре Москвы транслировался по Си-Эн-Эн на весь мир. Он стал показной карательной акцией против коммунистов и патриотов.
Расправа с советской Конституцией и её защитниками низвела трудящихся до положения нищающего и бесправного большинства. К этому моменту методики шоковой терапии были уже в деталях отработаны Пиночетом и родственными ему кровавыми хунтами.
Запрещая компартию, лжедемократы в России «зачищали» политическое поле для полновесной реставрации буржуазных порядков. Они принялись рассовывать в руки новоявленных олигархов общенародную собственность, созданную трудом нескольких поколений советских граждан. Компрадорская буржуазия стала опорой нового строя, а власть – защитницей её интересов.
Происходила сдача позиций России на мировой арене. За свою услужливость местные нувориши получили мощную поддержку глобального капитала. Он всецело опекал Ельцина и в дни переворота 1993-го, и на выборах 1996-го, и в ходе дефолта 1998-го. Неолибералы цинично измывались над народом России. Положение трудящихся приобрело катастрофический характер.
В результате разрушения СССР капитализм получил колоссальный допинг. Острота всеобщего кризиса капитализма была сглажена. Но сущность империализма не изменилась. Чтобы понять это, достаточно вспомнить судьбу растерзанной Югославии, Ирака или Ливийской джамахирии.
В XXI веке агрессивность глобалистов продолжает расти. И чем дальше, тем больше. Угроза новых войн за передел мира усиливается. Родовую связь между капитализмом и войной всесторонне показали еще Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Основатель большевизма В.И. Ленин раскрыл это в своих работах периода империализма.
Летом 1927 г. в Москве проходил Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). 1 августа И.В. Сталин выступал на нём с речью по международным проблемам и вопросам обороны СССР. В частности, он заявил: “Почему известные империалистические круги косятся на СССР, организуя против него единый фронт? Потому, что СССР представляет богатейший рынок сбыта и вывоза капитала. Почему те же империалистические круги интервенируют Китай? Потому, что Китай представляет богатейший рынок сбыта и вывоза капитала. И так далее и тому подобное. Вот где основа и источник неизбежности новой войны, всё равно – разгорится ли она между отдельными империалистическими коалициями, или против СССР”.
Те, кто тащил нашу страну в партнёрство “Россия–НАТО”, крайне плохо знакомы с марксизмом-ленинизмом. Иначе они бы понимали, что ничего путного из этого не выйдет. Конфликт с Западом гарантировала сама логика капитализма. Избежать его позволяло только полное забвение национальных интересов, разоружение перед противником и “тихое” превращение в колонию.
Нужно хорошо понимать: вопрос “замирения” с Западом – это не вопрос “злобности” Байдена или “доброты” Трампа. Никто из президентов США не станет проводником интересов России. Если кто-то этого всё ещё не осознал, остаётся только пожать плечами.
Потепление отношений с Западом порой возможно и иногда полезно. Мы помним не только яростный антисоветизм Черчилля и Трумэна, но и уважение к Сталину Рузвельта и Де Голля. Однако советские вожди не полагались на симпатии отдельных западных лидеров. Они опирались на собственный трудовой народ и его пролетарскую партию, на социальное и идейное единство социалистического общества, на сильную экономику и крепкую оборону.
В нашей идейно-политической работе важно и дальше показывать это всесторонне, наглядно, доказательно. Это уверенно делают наши партийные СМИ: “Правда”, “Советская Россия”, “Красная линия”, “Политическое просвещение”. Посмотрите, какое экспертное сообщество сформировано вокруг нашего партийного телеканала. Сегодня мы говорим своим соратникам: мы глубоко ценим наше сотрудничество и готовы его укреплять!
Разумеется, чтобы побеждать в борьбе идей, актив КПРФ призван неустанно пополнять багаж знаний, интеллектуально расти. Стоит приветствовать инициативу Ю.П. Белова, под патронажем которого на базе Ленинградского обкома КПРФ мы провели большой межрегиональный семинар по ленинской работе “Империализм как высшая стадия капитализма”. Этот опыт – ценное пополнение в нашу копилку партийного образования.
Важно и то, что Центр политической учёбы развернул новую программу: “Красная трибуна”. Уже очевидно, что она становится хорошим подспорьем в подготовке наших товарищей из регионов к участию в публичной политике. Важно, что мы начинаем эту работу на дальних подступах к большим парламентским выборам.
Идейно-теоретическая, идеологическая, информационная работа – ключевое направление борьбы партии. В этой многоплановой и сложной работе мы и дальше рассчитываем на наших товарищей: Д.Г. Новикова, В.В. Чикина, Б.О. Комоцкого, С.Э. Аниховского, А.А. Ющенко, И.Н. Макарова и многих других.
Система капитализма – буржуазные порядки
Уважаемые участники пленума! Со времён ельцинского шабаша прошла четверть века. Это большой срок. За это время народившийся правящий класс стал опытнее. Он понял, что его действия «нахрапом» встречают массовое сопротивление граждан, приводят к росту влияния коммунистов. Правящие круги перешли к более гибкой политике.
Продолжая нагло отнимать права и гарантии трудящихся, власть чередует эти действия с социальными уступками. С одной стороны, наш народ пережил монетизацию льгот, людоедскую пенсионную реформу, неоднократные отказы “Единой России” поддержать инициативы КПРФ о защите детей войны. С другой, имеет место периодическое повышение пенсий и зарплат, введение материнского капитала, льготная ипотека и другие программы.
Уступки трудящимся имели место и в других вопросах. Началось лавирование в информационно-культурной сфере. Советскую власть стали очернять избирательно. Чтобы утолить ностальгию по СССР на телеэкраны частично вернули любимые народом фильмы. Отдельные провластные пропагандисты стали даже хвалить И.В. Сталина.
Конечно, двусмысленность и здесь налицо. Мы с вами не раз разоблачали многочисленные проявления антисоветизма, ставшего и формой русофобии. Это и драпировка Мавзолея В.И. Ленина к дню 9 мая, и работа Ельцин-центра, и переименования улиц и площадей. Всё это продолжается, а Сталинграду никак не вернут его победное имя. Таково следствие “белогвардейского патриотизма”, продвигаемого из высоких кабинетов.
Хочу особо отметить, что всё это происходит на фоне беспощадной войны англосаксов и натовцев против русского мира. А в войнах такого масштаба сплочённость играет решающую роль в победе над врагом.
Одновременно следует подчеркнуть, что трудящиеся страны смогли отвоевать право гордиться подвигами советской державы. Родилось народное движение “Бессмертный полк”. Власти пришлось прибегнуть к тактике перехода от злобного оголтелого антикоммунизма к его более “мягкому” варианту.
Бонапартистская тактика расширила общественную базу сложившегося политического режима. Укрепила его возможности и относительно благоприятная экономическая конъюнктура – повышение мировых цен на нефть, природный газ и другое сырьё.
Несколько изменилось и поведение российской буржуазии. Она окрепла, купировала массовое недовольство внутри страны, стала увереннее в себе. Помимо компрадорского капитала стал проявлять себя и национальный, не желавший делить прибыли с конкурентами. Дальнейшая экспансия западных олигархов в Россию вызывала его недовольство. В.В. Путину это помогло изменить подходы к внешней политике.
Другим принципиальным фактором, сделавшим возможной Мюнхенскую речь российского президента, стал рост национального самосознания. Лукавство Запада становилось всё очевиднее. Включив Россию в “большую восьмёрку”, натовские заправилы пытались сделать её шестеркой при “большой семёрке”. Патриотические чувства граждан были уязвлены, а влияние российских коммунистов не позволило направить гражданский протест в ложное русло, будь то либеральный шабаш цветных революций или российское издание нацистской бандеровщины.
Коррективы в поведении власти не изменили сути буржуазного строя. Правящий класс не видит себя вне мировой системы капитализма. Значительную его часть устраивает роль России как периферийной «державы». Их позиция откровенно порочна: снабжать «первый мир» сырьём и ввозить готовую продукцию, в том числе высокотехнологическую.
Сырьевой перекос экономики России после 2000 года не сократился, а в чём-то даже вырос. В 1990-е годы многие предприятия машиностроения и электроники худо-бедно ещё работали. Затем они были окончательно закрыты. РСФСР производила металлорежущих станков более 100 тысяч в год. К началу 2010-х годов их изготовление упало до 3-5 тысяч. В 2014 году доля импорта станкостроительной продукции превысила 80% и почти не сократилась.
Правящий класс всегда подчиняет национальные интересы своей выгоде. Российской олигархии хочется, чтобы Запад учитывал её интересы. В условиях капитализма это означает стремление защитить свою сферу влияния и иметь в ней привилегии. Смена экономической модели ей не нужна.
Менять внутреннюю либерально-рыночную политику буржуазия тоже не готова. Её суть – в обогащении олигархов за счёт эксплуатации рабочей силы и природных ресурсов страны.
Даже заявления Антона Силуанова о необходимости новой массовой приватизации не привели к его немедленной отставке. Напротив, руководство России готово деловито обсуждать его “инициативы”. Но эти подходы абсолютно порочны, а в условиях войны – преступны.
От сраженья к сраженью
Уважаемые товарищи! Капитализм не просто вернулся в Россию. Он цепко держит нашу страну в своих хищных костлявых руках. Закономерен вопрос: в чём же состоит шанс трудящихся вновь встать на путь социализма?
Ответ известен. Чтобы преодолеть капитализм, пролетарии умственного и физического труда должны прямо ставить такую цель и идти к ней. Для победы им нужен идейный, сплочённый, боевой авангард. В этом и состоит смысл объединения коммунистов в партию, суть и смысл нашей работы!
Захватившие власть в 1991 году спешили расправиться с организацией рабочего класса и трудового крестьянства. Появился указ о запрете компартии. Это делалось, чтобы никто не помешал разграблению общенародной собственности и ликвидации социальных завоеваний советского времени.
Обобрав трудовой народ, разрушители СССР бросили его в объятия криминала, в пучину обнищания и бездуховности. Они объявили социализм исчадием ада, а патриотизм – прибежищем негодяев. Эта беспардонная публика безжалостно топтала память о созидателях нового общества и героях борьбы с фашизмом. Безропотно молчать было невозможно. И мы с вами поднимались в полный рост, защищая интересы трудящихся.
Коммунисты всегда хорошо знали историю. Её уроки учили нас мечтать о справедливости, бороться за правду, не мириться со злом, познавать марксизм, отстаивать ленинскую правоту. Предать Советскую Родину означало для нас отдать на поругание всё самое светлое и святое.
Настоящие коммунисты не согласились с запретом партии. Объединялись и действовали. Работали в коллективах. Боролись на улицах. Издавали газеты и листовки. Складывали усилия с ветеранами и молодёжью, с истинными патриотами. Отстаивали свои идеалы под красным знаменем Победы.
В Конституционном суде мы защитили нашу идеологию от запретов и преследований. Партия коммунистов была возрождена. Опираясь на поддержку трудящихся, мы не позволили оттереть КПРФ на политическую обочину. Создали Союз коммунистических партий. Укрепили связи со своими единомышленниками по всей планете.
В борьбе с олигархическими кланами мы не позволили окончательно распродать Россию. Поимённо назвали виновников преступлений против страны и народа. Инициировали импичмент Ельцину. Боролись за права граждан на улицах, за честные выборы, за торжество народовластия.
КПРФ шла в авангарде сражений против губительных реформ, обнищания рабочих и крестьян, ветеранов и молодёжи. Мы выступили против монетизации льгот, роста цен и поборов, грабительской пенсионной реформы. Защищали Российскую академию наук. Вели бой за сбережение народа, его великого культурного и образовательного наследия.
Своих сторонников мы оснастили программой возрождения и развития России. Левоцентристское правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко спасло страну после дефолта, подтвердив перспективность подходов КПРФ. На это же указали и практика “красного пояса” в лихие девяностые, и опыт управления коммунистов в Новосибирске, в Иркутской, Орловской, Ульяновской областях, в Республике Хакасия. Образцами эффективного труда и социального оптимизма выступают коллективные и народные предприятия. Всё это – важные условия формирования Правительства народного доверия и проведения новой политики.
В нашей команде представлены управленцы государственного масштаба. В их числе И.И. Мельников и В.И. Кашин, Н.М. Харитонов и С.Е. Савицкая, Н.В. Коломейцев и Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков и А.Е. Локоть, Л.И. Калашников и А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин и В.О. Коновалов, Н.В. Арефьев и С.Г. Левченко, К.К. Тайсаев и А.Ю. Русских, Н.А. Останина и С.П. Обухов, Н.И. Васильев и И.И. Казанков, О.Н. Смолин и В.И. Соболев, А.В. Куринный и И.А. Сумароков, Ю.П. Синельщиков и Н.И. Осадчий. В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции КПРФ возродила Ленинскую премию. Её лауреатами стали многие управленцы, деятели науки и культуры. Мы гордимся своими товарищами и надёжными сторонниками.
Наша партия разоблачает дикость антисоветизма и русофобии, попытки порочить великие достижения социалистической Родины. Важная часть этих сражений – борьба за сохранение исторического облика Красной площади в день 9 мая и возвращение Сталинграду его гордого имени. В эти дни жители городов и посёлков России охотно приветствует автомарш-эстафету КПРФ “Наша Великая Победа”.
Мы твёрдо преграждаем путь агрессивным антисоветчикам, циничным русофобам, безголовым националистам и лукавым космополитам. Патриотизм и интернационализм для нас неразделимы. КПРФ всегда твёрдо стояла на защите безопасности и суверенитета России. Мы протестовали против сближения с НАТО и погрома в армии, уверенно вступили в борьбу с неофашизмом. 136 гуманитарных конвоев направила партия со своими сторонниками в помощь нашим славным бойцам и населению Новороссии. Личный вклад в общее дело вносят многие тысячи коммунистов и комсомольцев. Особая роль в координации этой многогранной работы принадлежит нашим товарищам В.И. Кашину и К.К. Тайсаеву.
Дорогие товарищи! Мои соратники! У нас есть много поводов для гордости, но нет оснований для зазнайства или права на уныние. Главные задачи не решены. Страна не вырвана из тисков капиталистической деградации. Внешние угрозы нарастают. Политикой Запада заправляют злобные антисоветчики и русофобы. Внутри России антикоммунизм щедро оплачивается крупным капиталом.
Мы призваны идти вперёд, помня исторический оптимизм В.И. Ленина. В 1917 году он писал: «Только пролетарская, социалистическая революция может вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи ее или волны контрреволюции, – окончательная победа пролетариата неизбежна».
Сомнений у нас нет: дело социализма победит! Но это не случится само собой. Впереди у партии и фронта левопатриотических сил России много работы. Первейшая задача сегодня – обеспечить победу над неофашизмом.
Расслабляться и почивать на лаврах недостойно звания коммуниста. Никто из нас не вправе забывать о наших общих больших задачах!
Между моделями капитализма
Массированная поддержка Западом киевского режима не дала быстро решить задачи демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к вынужденным изменениям в экономике России. Правящие круги обратились к практике так называемого военного кейнсианства.
Теория Джона Кейнса предполагает, что вмешательством в экономику государство должно сглаживать последствия кризисов через рост социальных расходов. Но олигархи скупы на подачки трудящимся. Им удобнее усиливать роль государства через поддержку военно-промышленного комплекса.
Вкладываясь в вооружения и разжигая войны, капитал убивает двух зайцев: стимулирует рост экономики и захватывает новые рынки. «Военные расходы государства увеличивают доходы граждан и налоговые поступления. А поступления в бюджет позволяют делать новые военные расходы.
Недавно в Госдуме о работе правительства отчитался Михаил Мишустин. Говорили и о росте экономики. Да, улучшение есть. В 2015–2019 гг. годовой рост ВВП был значительно меньше процента. В 2024 г. ВВП увеличился более чем на 4%. Но дело не столько в росте внутреннего потребления, сколько в увеличении военного производства. Объём производства в машиностроении достиг 17 триллионов рублей, или 14% общего объёма промышленного выпуска страны. Это самое высокое значение за весь период с 1990 года.
Увы, эти изменения не поколебали основ системы, сложившейся после 1991 года. ВПК и связанные с ним отрасли не стали локомотивом роста остальной экономики и социальной сферы. Свободный рынок по-прежнему остаётся идеалом представителей крупного капитала и множества чиновников.
Наши “эффективные менеджеры” “в упор не видят” другие экономические модели. Даже на частично плановую систему переходить они не хотят. Сопротивление идёт по всем направлениям. Социализм им и вовсе страшен до дрожи в коленях. Даже намёков такого рода они боятся как чёрт ладана.
Жизнь России полна тревожных симптомов. Снижаются темпы роста потребительских расходов. Негативные тенденции есть и в сельском хозяйстве, и в других отраслях. В 2024 г. зерна в России намолочено на 13,8% меньше, чем годом ранее. Сахарной свеклы произведено меньше на 21%. Сбор картофеля уменьшился на 11%.
В 2025 году эксперты называют целый ряд рисков. Один из ключевых – рост инфляции. Повышение цен в годовом исчислении превышает 10%. И это – по заниженным официальным данным.
Около трети средств в федеральный бюджет дают нефтегазовые доходы. Это подтверждает периферийный характер российского капитализма.
Неолиберальные приоритеты видны и в структуре федерального бюджета. Доля госрасходов на здравоохранение составляет мизерные 4,5%. На образование выделено и того меньше – 3,7%. Изменений здесь почти нет. На социальную политику заложено на 18,6% меньше, чем расходы 2024 года.
Основные выгоды по-прежнему получают олигархи. С 2023 по 2024 год число российских миллиардеров в мировом рейтинге «Форбс» выросло со 110 до 125 человек. Это рекордный показатель. За первый год СВО совокупное состояние миллиардеров в нашей стране подскочило на 43% – до 456 миллиардов долларов. Дальше эта “траектория роста” продолжилась.
В 2024 году богатства 25 самых «успешных» россиян выросли на 18,5 миллиарда долларов. За первые два месяца 2025 года их «карманы» потяжелели ещё на 8 миллиардов долларов. С начала СВО некоторые «счастливчики» нарастили свои состояния на 100 – 200%. И это в то время, когда страна собирала “с миру по нитке”, помогая освобожденным территориям и бойцам на передовой.
По ряду примет ситуация напоминает период Первой мировой войны. Тогда как солдаты гибли за «бога, царя и отечество», а девушки ехали работать в лазаретах, хваткие дельцы наживались на военных поставках.
Несмотря на определённые выгоды, российский капитал начинает уставать от «военной экономики». «Поиграли в антизападников – и хватит», – так выглядят их настрой. Строить державу с сильной экономикой они не желают.
В правительстве и Центробанке призывают «нажать на тормоза» и «покончить с перегревом экономики». Но можно ли представить, чтобы Ленин и Сталин тормозили темпы ГОЭЛРО и сдерживали индустриализацию, боясь “перегрева”. Что было бы тогда после столкновения с гитлеровской махиной? Обстановка и сейчас вполне военная. Но нелепые призывы притормозить звучат в полный голос.
Для трудящихся такая политика означает ухудшение их положения, а для страны – прозябание в роли сырьевой периферии. Полагаться на советское наследие бесконечно долго не получится. Обострение межимпериалистической конкуренции усиливает риск «быть съеденными». Чтобы избежать этого, России нужны реальные прорывы в науке, технологиях, современном производстве, качественном и общедоступном образовании. Но ситуация только ухудшается.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) ежегодно составляет рейтинг «Глобальный инновационный индекс» на основе 78 показателей. В 2024 году Россия из 133 стран опустилась в нём на восемь позиций, заняв 59-е место между Украиной и Северной Македонией.
Российская академия наук снизила своё положение в рейтинге научно-исследовательских центров мира на 23 позиции – до 94-го места. Таковы последствия пресловутого реформирования РАН, против которого решительно боролась КПРФ.
Вполне очевидно, что дальше будет только хуже. Причиной тому те кандалы, которые были надеты властями на российское образование. Помимо хронического недофинансирования и махрового бюрократизма, это и ЕГЭ, и «Болонская система», и другие прелести неолиберальной практики.
Идёт естественная убыль населения. За последние 10 лет мы потеряли более 4 миллионов человек. С начала нулевых годов число жителей страны сократилось более чем на 11 миллионов. В прошлом году разница между числом умерших и родившихся выросла на 20%. А это почти 600 тысяч человек.
Уровень рождаемости – самый плачевный с 1999 года. Коэффициент рождаемости снизился на 3,3% в сравнении с 2023 годом. Коэффициент смертности вырос.
На стратегически важном Дальнем Востоке продолжительность жизни меньше, чем в среднем по России. Отток населения из этого богатого ресурсами края продолжается. Ситуация требует особого внимания государства. Интересы этих регионов и Севера активно отстаивает Н.М. Харитонов. Он использует для этого все возможности. Недавно вместе с Ю.В. Афониным и комитетами КПРФ на местах он провёл Арктический форум в Салехарде.
Формально власти признают проблему демографии, но все их меры – скольжение по поверхности. Главные вопросы – доступность жилья, социальная поддержка, уверенность в завтрашнем дне – становятся только острее.
По данным РБК, чтобы «тянуть» покупку в ипотеку двухкомнатной квартиры в Москве нужно зарабатывать более 500 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге требуется доход в 414 тысяч рублей. В Казани нужно зарабатывать 321 тысячу, в Волгограде и Воронеже – 170–175 тысяч. Таковы требования банков. Много ли наших сограждан могут себе это позволить?
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России – 88 тысяч рублей. Но это «средняя температура по больнице». Медианная зарплата в 2024 году составляла 61 тысячу рублей. Значит, половина занятых выживала на меньшие деньги.
Согласно опросам, каждый третий россиянин может позволить себе только продукты питания. Покупать одежду или обувь ему уже трудно. Ещё 30% могут купить одежду, но не бытовую технику. Только 5% могут купить автомобиль. У 60% наших соотечественников нет никаких сбережений на чёрный день.
Закредитованность населения очень высока. Граждане должны банкам и микрофинансовым учреждениям 37 триллионов рублей. Число заёмщиков растёт. Множится и число тех, кто имеет по два, три кредита и более.
Граждане России хорошо сознают степень внешних угроз. Накопление претензий к власти в народных массах сглажено. Но её авторитет решительно снизится в случае осуществления планов, подобных «большой приватизации». Такие действия всякий раз напоминают трудящимся: надеяться на правящие круги в рамках капитализма крайне наивно. Для защиты своих интересов народные массы должны сплачиваться и действовать.
На пути к съезду КПРФ
Уважаемые участники! КПРФ завершила отчёты и выборы на местах и готовится подвести итоги работы на съезде партии.
Важнейшим событием на пути к нему станет II Международный антифашистский форум в Москве. Подготовка идёт полным ходом. Два года назад на первом таком форуме в городе-герое Минске мы приняли незаурядный документ – Манифест за объединение народов мира “Оградить человечество от фашизма!”. Вместе с единомышленниками из других стран мы подтвердили свою непримиримость в борьбе с коричневой чумой. Будем и дальше уверенно и настойчиво идти этим путём.
Работа II Международного антифашистского форума откроется 22 апреля. Его проведение призвано стать лучшим подарком к 155-летию со дня рождения В.И. Ленина и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Одновременно необходимо усиливать работу по всем направлениям нашей деятельности, по всем “партийным вертикалям”.
Хорошей проверкой боеспособности отделений КПРФ станет участие в организации Народного референдума. Его смысл и значение мы раскрыли в выступлениях с трибуны Государственной думы и на пресс-конференциях. Ход голосования предметно разобрали на общероссийском партийном собрании и вчера на семинаре руководителей региональных отделений. Сегодня пленум ЦК должен обратиться ко всем коммунистам, нашим союзникам и сторонникам с призывом включиться в организацию народного голосования со всей ответственностью, искренностью и азартом.
Рассчитываем, что при проведении Народного референдума в полную силу проявят себя наши молодые товарищи, которым доверены важные участки работы. Мы полагаемся здесь на Г.П. Камнева, А.В. Корниенко, М.В. Дробот, С.Э. Аниховского, В.П. Царихина, В.П. Исакова, Р.И. Кононенко, А.Н. Ивачёва, М.С. Музаева, М.В. Прусакову, Д.А. Парфенова и многих других.
Важную роль при организации Народного референдума Центральный Комитет отводит депутатской вертикали КПРФ. Эта направление деятельно ведёт Н.В. Коломейцев. Депутатское сопровождение крайне необходимо для нашей протестной работы и других форм защиты прав и интересов трудящихся. Особое звено в этой деятельности – подготовка и продвижение проекта Трудового кодекса, разработанного фракцией коммунистов в Госдуме.
ЦК КПРФ не раз настаивал на упрочении связей с профсоюзами работников наёмного труда. Отмечалась необходимость «сдвигать» профсоюзы влево, к более активному противостоянию классу эксплуататоров. Даны поручения отделениям партии защищать трудовые права наёмных работников, содействовать становлению массового рабочего движения.
Идёт поиск путей и способов укрепления связей с профсоюзными объединениями. На базе Санкт-Петербургского горкома и под эгидой Центра политической учёбы ЦК КПРФ проводятся многодневные партийно-профсоюзные семинары. Инициатор проекта – О.В. Яковенко. Учёба позволяет расширять навыки организации защиты трудовых прав граждан. Недавно проведён семинар для школьных учителей.
Для реагирования на нарушения трудовых прав на базе Свердловского обкома организована горячая линия. Проводятся юридические консультации. Оказывается содействие в решении проблем граждан. В центре внимания невыплаты зарплат и компенсаций, незаконные увольнения, утрата трудоспособности. В 2024 году отработано более 800 звонков. Немало примеров положительного решения проблем. Недавно юристы «КПРФ.ПРОФ» сумели добиться повышения зарплат врачей Белоярской центральной районной больницы и отстоять право на дополнительный отпуск работников психоневрологического интерната.
Ряд отделений КПРФ активно взаимодействуют с Межрегиональным профсоюзом «Рабочая ассоциация» (МПРА). Так, Калужский обком КПРФ и отделение МПРА вместе защищают работников бывшего завода «Volkswagen Group», спасают их от необоснованных сокращений. Пять представителей профсоюза вступили в КПРФ.
В Ульяновской области под руководством коммунистов создан профсоюз «Защита». Его численность – 639 человек. В 2024 году удалось добиться справедливого распределения нагрузки в ряде больниц, оплаты выходных дней в АО «Ульяновский сахарный завод», помочь в обеспечении достойных условий труда работникам МКУ «Городские дороги».
В Саратовской области созданы профсоюзные организации на заводе ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК», предприятии ООО «Роберт Бош Саратов» и ОАО «Почта России» города Энгельс, в троллейбусном депо в Саратове, в трёх подразделениях РЖД. Активно работает Союз профсоюзов Саратовской области. С участием депутатов-коммунистов на нескольких предприятиях осуществлён перевод сотрудников с временных контрактов на постоянные, ряд работников защищены от сокращений, сделана прибавка к зарплатам рабочих.
В Санкт-Петербурге налажено сотрудничество с профсоюзами медработников «Действие», работников высшего образования, МПРА и работников наземных служб аэропорта «Пулково». Совместно удалось добиться оплаты многолетних переработок водителям скорой помощи.
Конкретные результаты в восстановлении трудовых прав граждан совместно с профсоюзами достигнуты в Республике Алтай, Пермском и Приморском краях, Владимирской области и других регионах.
В Камчатском крае наши товарищи совместно с профсоюзом «Северо-восточного ремонтного центра» ведут трудовой спор с работодателем в пользу работников.
Благодаря активности Выборгского райкома КПРФ Ленинградской области в пользу трудового коллектива изменён график работы на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате.
Вместе с коммунистами в защите прав граждан помогают Ленинский комсомол, «Дети войны», «Союз Советских офицеров», ВЖС «Надежда России», общественные объедения в регионах. Так, проверку фактов ущемления прав профсоюзных активистов в торговой сети «Магнит» инициировал депутат Госдумы В.П. Исаков. В ряде случаев виновные привлечены к ответственности.
В 2024 году из бюджета Алтайского края буквально «выжали» доплату работникам станций скорой помощи. Для этого деятельно включили свои возможности депутаты М.Н. Прусакова и А.В. Куринный. Борьба за социально-ориентированный бюджет края продолжается.
Множество нарушений трудовых прав мы фиксируем в сфере ЖКХ. Её национализация закономерно стала одним из вопросов нашего Народного референдума. Завышенные тарифы, небрежное отношение к инфраструктуре, безразличие к работникам и населению расцвели здесь пышным цветом.
После передачи в 2022 году водоснабжения и водоотведения в Липецке в руки монополистов ООО «РВК-Липецк» и принудительного перевода туда работников муниципальной организации ЛГЭК в РВК оплата труда была снижена практически в 4 раза. Фракция КПРФ Липецкого областного Совета помогла рабочим создать профсоюз, добиться перерасчёта зарплаты и выплаты недополученных средств.
Вместе с организацией «Защита прав потребителей в сфере ЖКХ» в Нижегородской области удалось помочь десяткам семей решить проблемы с начислением коммунальных платежей, капремонтом и качеством услуг.
Протестная волна и давление коммунистов Ханты-Мансийского округа дали результаты в борьбе со скачком платежей за электроэнергию. 20 февраля Правительство РФ увеличило льготную ступень потребления. Но борьба за снижение тарифной сетки продолжается.
Коммунисты нередко встают на защиту окружающей среды. Так, Ярославский обком организовал в городе Тутаеве и Фрунзенском районе области митинги против загрязнения атмосферы вредоносными выбросами. Народный протест побудил губернатора реагировать.
Костромское отделение КПРФ с местными жителями добилось закрытия незаконной свалки «Каменка» в Нерехтском районе. Следующая задача – заставить власть провести рекультивацию земель.
Коммунисты Бурятии в 2024 году выступили в защиту «зелёных лёгких» Улан-Удэ. Планировалось уничтожить 160 гектаров леса ради строительства новой колонии для заключенных. Массовый протест сыграли свою роль – в строительстве было отказано.
Настоящим бедствием для ряда регионов стали паводки и наводнения. Омский обком КПРФ организовал постоянную помощь жителям села Усть-Ишим. Солидарность получила отклик: недавно в селе создано первичное отделение партии.
Коммунисты пришли на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Продукты питания и предметы первой необходимости поступали из отделений КПРФ Приволжского и Сибирского федеральных округов. Большую помощь оказал И.И. Казанков. Мясокомбинат «Звениговский» и СПК «Хузангаевское» отправили несколько десятков тонн крупы, воды и тушёнки.
Гуманитарный конвой из Сибири начал свой путь из Бурятии и прошел через Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган. На всем пути коммунисты вносили свою лепту в пополнение конвоя.
Наши оренбургские товарищи во главе с М.А. Амелиным оказывали помощь и юридическую поддержку в пунктах временного размещения. Руководитель фракции КПРФ в городском Совете Оренбурга Д.Д. Батурин спас более 50 человек из ледяной воды.
При участии фракции КПРФ в Госдуме на уровне Правительства России увеличена сумма компенсации пострадавшим за жильё. Депутатские запросы, контроль за строительством домов и выплатами продолжаются.
Практика доказывает: только коммунисты способны наполнить слова о «социальном государстве» конкретным содержанием. Подлинно социальное государство – это государство строительства социализма.
Оценки. Подходы. Принципы
Война, сражение за свой суверенитет, за достойное независимое развитие испытывают Россию и её граждан на прочность. Через такие исторические вызовы успешно проходит только общество, объединенное общими идеями и ценностями. Одерживая победы, оно становится сильнее, открывает новые горизонты будущего.
Великий пример Советской Державы это сполна доказал. Её крепость и мощь испытала самая страшная война, унесшая 27 миллионов жизней. Наши отцы и деды разгромили подлого и могущественного противника. Ценности равенства и справедливости одержали верх над злобной нацистской идеологией. Советский народ завершил войну ещё более сплочённым и сильным.
Вместе с нравственной крепостью рос и потенциал страны. Был создан прочный оборонный щит. Достигнут ядерный паритет. Осуществлён прорыв в космос. Началось использование мирного атома. Социальные, экономические, научно-технические достижения СССР впечатляли весь мир. Суть и масштаб этой победной эпохи ярко показала выставка “Основы Великой Победы”, проведённая нами в Государственной думе во вторую неделю апреля.
Сегодня России нужна не только победа над врагом, пожелавшим нас уничтожить. Стране, её трудящимся нужна убедительная победа над тем, что плодит несправедливость, мешает развиваться и верить в будущее. Для защиты суверенитета всё острее необходимость преодолеть массовую бедность, демографический кризис, технологическое отставание.
Нынешняя война словно обновила опыт враждебности Запада к России. Чтобы похоронить нашу цивилизацию, глобалисты опираются на пятую колонну. Общими усилиями они уже 40 лет ломают экономический каркас страны, подрывают культурные ценности народа, взращивают исторический нигилизм. Чтобы уверенно двигаться вперёд, нужно отбросить это гнилое наследие.
Будущее России можно строить только на принципиально иных основах – победных и справедливых. Их идеологическим фундаментом может быль только социализм. И практика это уже доказала.
В государственном строительстве необходимо ясное понимание того, без чего Россия обойтись не может.
Во-первых, это глубокое осознание уроков отечественной истории и великого советского опыта. Наши исторические вершины помогают заглянуть за горизонт. Мы напомнили об этом в развёрнутой беседе с В.В. Чикиным и Б.О. Комоцким. Материал опубликован в “Правде” и “Советской России” под заголовком “Без знания истории нет созидания и побед”. В интервью обобщены многие размышления и выводы нашей партии последних лет.
Во-вторых, истинный патриотизм. Он не сводится к красивым и внешне правильным лозунгам. Он закладывается в семье и в школе, формируя людей, преданных Родине и готовых служить её преображению. Все остальные институты государства призваны помогать воспитывать любовь к Отечеству, нравственность, принципиальность и трудолюбие.
В-третьих, экономический суверенитет и продовольственная безопасность. Необходимо масштабное обновление промышленной и коммунальной инфраструктуры. Её износ в ЖКХ достиг критической степени, и ситуация только усугубляется. Программы поддержки села урезаются. И всё это при том, что финансовые возможности у государства есть.
В-четвёртых, победа над массовой бедностью и обнищанием. Капитализм надёжно служит олигархам. Баснословно богатея, они погружают миллионы людей в нищету. Чтобы выжить, граждане обрекают себя на тяжёлую кабалу. Их суммарный долг перед банками приближается к размеру федерального бюджета. Каждая третья семья, в которой больше одного ребёнка, живёт за чертой бедности. Многие тысячи новых квартир при этом стоят не распроданными.
В-пятых, классная наука и образование, высокая культура. Власть продолжает игнорировать программу КПРФ «Образование для всех». Но выделяя на эту сферу лишь чуть более 3% от ВВП, нельзя построить высокоразвитую и успешную страну. Это вдвое меньше необходимого! До конца года мы проведём Социально-образовательный форум, внимательно исследуем накопившиеся проблемы и предложим пути решения.
В-шестых, восстановление политических прав трудящихся. “Единая Россия” готова пойти на полный слом демократической избирательной системы. Но единства не будет там, где из выборов делают спецоперацию по удержанию власти любой ценой. ДЭГ, трёхдневка, надомное голосование и подтасовки – это расправа с конституционным правом граждан избирать и быть избранными.
КПРФ предлагает провести очистку российской политики от мухлежа и грабежа. Это возмутительно, что вместо честной избирательной системы, заложенной в проекте нашего Избирательного кодекса, стране предлагают полную профанацию выборов. Но Клишасу с Крашенинниковым мало даже этого. Они подсунули проект закона, убивающий местное самоуправление.
Из века в век наш народ искал коллективные формы реализации власти. Этот исторический опыт наши “демократы” пытаются слить в канаву. Они делают это вместо того, чтобы обеспечить местное самоуправление необходимыми средствами под множество полномочий.
В-седьмых, преодоление демографической катастрофы. Уверенный рост рождаемости важен стране стратегически. Прежде всего это относится к центру исторической России, Сибири и Дальнему Востоку. Для решения накопившихся проблем необходима надёжная поддержка семьи, материнства и детства. Ради создания такой системы многое делает наша команда во главе с Н.А. Останиной.
В-восьмых, грамотное регулирование миграции. Нам нужны не крики о миграционной угрозе, а правильный подход к проблеме. Многие чиновники делают вид, что решения не существует. Но мы глубоко проработали и представили всем успешный опыт Белоруссии. Братская республика показала, что миграция может быть не источником угроз, а помощником в развитии страны и укреплении связей между народами.
В-девятых, России нужна сильная армия. Обеспечивать её призван передовой военно-промышленный комплекс. Служить в Вооружённых силах должны патриоты Отечества, семьи которых будут социально защищены.
В-десятых, преодоление кадровой деградации. Истончение кадрового потенциала советской эпохи выливается в острый дефицит профессионализма, ответственности и бдительности. С этим прямо связаны трагедии последних лет – от зверского теракта в «Крокусе» до крушения танкеров в Чёрном море. Ситуация обострённо напоминает сталинский принцип: “Кадры решают всё”. Без управленцев-государственников нет ни экономических успехов, ни безопасности.
Буржуазный менеджер думает о быстрой ситуативной прибыли. Советский управленец мыслил в масштабах интересов страны и народа. Поэтому СССР мог удивлять успехами, которых теперь мы не наблюдаем. И это ещё один большой аргумент в пользу социализма.
Принципиальный поворот всего уклада жизни России влево – вот задача момента. Опыт КНР доказал продуктивность этого выбора. Держа курс на социализм, Китай, даже вписанный в глобальную капиталистическую экономику, оказался куда эффективнее всех остальных.
Растущая враждебность Вашингтона к Пекину связана с крушением надежд на тихую антикоммунистическую “революцию” в Китае. Напротив, КПК настойчиво укрепляет принципы социализма в жизни страны. Председатель КНР Си Цзиньпин постоянно подчёркивает важность сохранять верность социализму и руководствоваться достижениями в развитии марксизма.
КПРФ считает доказанным: лучшая прививка от кризисов – социализм. России нужна финансовая и экономическая система, отвечающая стратегическим задачам страны. А страна – это не корпорация чиновников. Страна – это её народ, её рабочие, крестьяне, интеллигенция и всё трудовое большинство. Социальная справедливость, а не обогащение капиталистов – вот самая правильная стратегия развития.
КПРФ предлагает народу Программу Победы. Её отправная точка в том, что стратегические отрасли экономики должны принадлежать государству. Ресурсы страны призваны служить народу, а не алчным нуворишам!
Солидарность трудящихся и партия коммунистов
Пролетариат, крестьянство, все трудящиеся нуждаются в защите своих интересов. Чем сильнее власть капитала, тем в большей организованности нуждаются народные массы. И прежде всего им необходима передовая партия с крепкой пролетарской идеологией.
Трудящиеся России должны знать и видеть, что КПРФ всегда и везде отстаивает их интересы – уверенно, искренне, надёжно, каждодневно. И это наша с вами задача, уважаемые товарищи!
Считая КПРФ своей партией, трудящиеся могут и должны занимать активную позицию в отношении к организации коммунистов. У них должно быть желание укреплять её пролетарский стержень. Мы обязаны ещё раз сказать им: КПРФ нуждается в вашем рабочем характере и крестьянской смекалке, в вашей организованности, самодисциплине и требовательностив, в вашей критике и спросе с каждого из нас!
Наша общая задача: решительное усиление рабочей солидарности!
Солидарность – ключевой элемент борьбы за социальную справедливость. Это вопрос качества жизни и человеческого достоинства. Это вопрос причастности к судьбе своей страны. Это вопрос жизни огромного большинства людей, которые и составляют народ.
Солидарность рабочего человека – это не то, что достаточно проявлять от случая к случаю. Только сплачиваясь, мы становимся политической силой. Только сплачиваясь, мы можем предъявлять свои требования капиталу и чиновничеству. У них есть колоссальные возможности – финансовые, административные, полицейские. Наши возможности – это массовость и сплоченность, идеи социализма и убеждённость в своей правоте.
Трудовой солидарности современной России решительно не хватает. Это большая и острая проблема. И сталкиваясь с нею, коммунист не вправе через губу упрекать рабочего человека. Наша партия для того и нужна трудящимся, чтобы помочь пролетариям физического и умственного труда в полной мере осознать свои классовые интересы. Осознать, чтобы действовать. Действовать, чтобы побеждать.
На сегодняшний день ситуация в мировом левом движении напоминает рубеж XIX и XX веков. Тогда сторонники «экономизма», «легального марксизма», бернштейнианства активно сбивали фокус внимания пролетариев с победного курса на тупиковый. Они выступали за частичное улучшение положения рабочего класса без посягательств на политическую систему. Основным средством борьбы они считали парламентскую деятельность.
Такого рода установки не просто перекос. Они ведут прямиком к измене. Чтобы избежать столь печальной для коммунистов участи, нужно помнить о пролетарском характере нашей партии, уверенно выражать интересы трудящихся, подчинять им парламентскую борьбу. И каждый молодой коммунист должен хорошо усвоить наши программные документы. А Программа КПРФ особо подчёркивает, что партия рассматривает парламентскую деятельность как форму классовой борьбы.
Как отмечал Ленин, Бернштейн и его последователи отрицали «возможность научно обосновать социализм и доказать... его необходимость и неизбежность». Они отрицали факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения капиталистических противоречий. Объявлялось несостоятельным понятие “конечной цели” борьбы. В этой связи, как подчёркивал Владимир Ильич, “отвергалась идея диктатуры пролетариата; отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма; отрицалась теория классовой борьбы”.
Наследие идейного жульничества живо и сегодня. Тот же господин Трамп, бичуя команду Байдена, охотно смешивает неолиберализм глобалистов и социализм коммунистов при всей их противоположности. Этим же занимается немалая часть российских экспертов, кочующих с одного телеканала на другой. А те европейские левые, что пошли за ренегатами, забыли саму суть нашего движения. Сегодня они куда решительнее защищают “ценности” нетрадиционной ориентации, нежели принципы пролетарской борьбы.
Наша международная деятельность должна служить консолидации левого движения. И дело нужно вести на двух контурах. Первый – это компартии на твёрдой марксистско-ленинской платформе. Второй контур – это последовательно левые силы, готовые отстаивать интересы трудящихся, не подменяя их “гендерными” и другими ложными целями. Базовая платформа для нашего единения – это борьба за справедливость, против империализма, неофашизма и натовской агрессии.
Сегодня вновь актуальны слова В.И. Ленина: «Сплотить эти марксистские элементы – как бы немногочисленны ни были они вначале – от их имени напомнить забытые теперь слова подлинного социализма, призвать рабочих всех стран порвать с шовинистами и стать под старое знамя марксизма – вот задача дня». Разъяснение нашей позиции, идейная борьба, очищение левого движения от тех, кто пошёл на смычку с неолибералами, – важнейшие задачи момента.
В этой работе у нас будет много союзников. Она поможет нашему движению правильно определить цели, преодолеть шатания, уверенно отстаивать интересы пролетариев физического и умственного труда, крепить ряды борцов за социализм.
Уважаемые товарищи! Соратники!
Насильно навязанный России путь капиталистического варварства – это путь в никуда. Дорога в будущее – это дорога социализма! В экспозиции выставки КПРФ в Государственной думе “Основы Великой Победы” была использована незаурядная цитата Г.К. Жукова. Давайте вслушаемся в его слова:
“Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представлять, что нам угрожало. А под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живем, – фашисты ее хотели отнять; наш общественный строй – для фашистов он был главным препятствием к достижению мирового господства; поставлено под угрозу было существование народов нашей страны. По плану фашистов население занятых территорий подлежало уничтожению или превращению в рабочую силу нацистской империи.
Мы схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена. Мы оставались для многих людей и наций последней надеждой. Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим или фашисты и тут возьмут верх? Для нас самих эта схватка была величайшим испытанием. Проверялись жизнеспособность нашей социальной системы, нашей коммунистической морали, сила нашей экономики, единство наций, словом, все, что построено было после 1917 года.
Мы победили. Армия наша не только смела захватчиков со своей земли, но и освободила от фашизма Европу. Колоссально вырос в мире авторитет нашего государства. У миллионов людей на земле укрепилась вера в социалистический строй. Вот что значила наша Победа”.
В этой упругой, чеканной формулировке Маршала Советского Союза вся суть масштабных событий минувшего столетия.
Победы СССР в ХХ веке во многом определили судьбу человечества. Великий Октябрь задал курс мирового развития на социализм. Великая Победа доказала его невероятную силу. Трудящиеся Земли отвоевали себе невиданные ранее социальные, трудовые, гражданские права. Народы обрели надежду на лучший мир. Наш красный стяг стал не только символом великих жертв в борьбе за права рабочих и крестьян. Он стал знаменем больших побед и свершений.
В преддверии 80-летия Великой Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом мы клянёмся достойно нести звание её наследников, гордиться своими отцами и дедами.
Клянемся честно служить народу России и нашей партии!
Клянёмся сделать всё для новых побед в борьбе за социальную справедливость!
Будущее человечества – социализм!