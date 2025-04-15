Первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко вошел в десятку самых упоминаемых в региональных и федеральных СМИ

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность первых секретарей региональных комитетов КПРФ в региональных и федеральных СМИ за март 2025 года.Согласно рейтинга первых секретарей, представленных на сайте КПРФ, первое место занял Коновалов В.О., глава Республики Хакасия. По данным политических обозревателей кремлевского пула, В.О. Коновалов вошел в рейтинг руководителей «политической устойчивости». Глава Хакасии вышел из условной политической изоляции («красной зоны»), получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента В.В. Путина и выстроив взаимодействие с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко.
На третьем месте депутат Государственной Думы Алимова О.Н. (Саратовская область). Всеобщее внимание привлекла парламентская дискуссия о законопроекте регулирования штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним детям. Ольга Николаевна выступила с предложением проведения плановых проверок бизнеса на соблюдение норм закона о запрете продажи энергетиков детям.
На пятом месте рейтинга депутат Государственной думы Левченко С.Г. (Иркутская область). Основным инфо-поводом, связанным с именем С.Г. Левченко, является его возможное выдвижение в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Федеральные и региональные паблики тиражируют аналитические сводки о предстоящей предвыборной гонке, о кандидатах – С.Г. Левченко и действующем губернаторе И.И. Кобзеве, о раскладе политических сил вокруг этих фигур.
Завершает десятку Богатыренко С.В. (Республика Крым). Самым цитируемым событием стал Международный антифашистский патриотический автомарш-эстафета «Наша Великая Победа», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который проходил по Южному федеральному округу России. 17 марта, в соответствии с ранее утвержденным графиком, марш-эстафета стартовал в Севастополе. Открывая торжественное мероприятие, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко отметил важность антифашистских мероприятий и необходимость активизации патриотического воспитания молодежи. Участие в марше приняли коммунисты, комсомольцы, представители общественных организаций, ветераны и жители города.