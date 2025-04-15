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вторник, 15 апреля 2025 г.

Первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко вошел в десятку самых упоминаемых в региональных и федеральных СМИ

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность первых секретарей региональных комитетов КПРФ в региональных и федеральных СМИ за март 2025 года.

Согласно рейтинга первых секретарей, представленных на сайте КПРФ, первое место занял Коновалов В.О., глава Республики Хакасия. По данным политических обозревателей кремлевского пула, В.О. Коновалов вошел в рейтинг руководителей «политической устойчивости». Глава Хакасии вышел из условной политической изоляции («красной зоны»), получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента В.В. Путина и выстроив взаимодействие с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко.
На третьем месте депутат Государственной Думы Алимова О.Н. (Саратовская область). Всеобщее внимание привлекла парламентская дискуссия о законопроекте регулирования штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним детям. Ольга Николаевна выступила с предложением проведения плановых проверок бизнеса на соблюдение норм закона о запрете продажи энергетиков детям.
На пятом месте рейтинга депутат Государственной думы Левченко С.Г. (Иркутская область). Основным инфо-поводом, связанным с именем С.Г. Левченко, является его возможное выдвижение в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Федеральные и региональные паблики тиражируют аналитические сводки о предстоящей предвыборной гонке, о кандидатах – С.Г. Левченко и действующем губернаторе И.И. Кобзеве, о раскладе политических сил вокруг этих фигур.
Завершает десятку Богатыренко С.В. (Республика Крым). Самым цитируемым событием стал Международный антифашистский патриотический автомарш-эстафета «Наша Великая Победа», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который проходил по Южному федеральному округу России. 17 марта, в соответствии с ранее утвержденным графиком, марш-эстафета стартовал в Севастополе. Открывая торжественное мероприятие, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко отметил важность антифашистских мероприятий и необходимость активизации патриотического воспитания молодежи. Участие в марше приняли коммунисты, комсомольцы, представители общественных организаций, ветераны и жители города.