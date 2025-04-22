В Москве начал свою работу Международный антифашистский форум

Международный антифашистский форум инициирован КПРФ под девизом "Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
На форум приехало более 160 делегаций - представители коммунистических, рабочих партий, а также левых движений и объединений, в том числе представители Республики Крым. По итогам форума планируется принятие совместного Обращения к народам и континентам.
Мероприятие продлится до 25 апреля, сообщает пресс-служба ЦК КПРФ. Основное пленарное заседание состоится в среду, 23 апреля. Также будут работать секции "Ленинское учение об империализме и фашизме", "Фашизм – угроза безопасности и сотрудничеству в Европе" и "Нацизм и фашизм как закономерное продолжение колониального капитализма".
Помимо этого участники форума возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к Мавзолею В.И. Ленина, посетят музей Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе и совершат экскурсии по столице.
Также по сообщению пресс-службы ЦК КПРФ, В рамках форума в Центральном Доме Российской Армии состоится праздничный концерт.