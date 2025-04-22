Геннадий Зюганов: " Имя и дело В.И. Ленина человечество будет свято хранить в веках"

Со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняется 155 лет. Основатель большевистской партии и первого в мире социалистического государства, гениальный мыслитель и революционер-созидатель, он оказал колоссальное влияние на ход истории. Его жизнь — пример самоотверженной борьбы за интересы трудящихся, равенство и дружбу народов.
В.И. Ленин и его соратники буквально спасли Россию. Они восстановили единство распавшейся страны и в невиданно короткий срок превратили её в мощное государство. Идеями и делами Ленина создавался фундамент всех будущих свершений: индустриализации и культурной революции, Победы советского народа в Великой Отечественной войне, первого полёта человека в космос, мирного использования атомной энергии. Этими и другими достижениями по праву гордились наши отцы и деды. Гордимся ими и мы.
Успех ленинской политики определялся тем, что она строилась на прочной базе диалектического — не догматического, но и не спекулятивного — марксизма. Основатель большевизма творчески развил коммунистическую теорию. Его анализ империализма раскрыл суть капиталистической деградации. Именно Ленин доказал возможность социалистической революции в России, а его идеи союза пролетариата с трудовым крестьянством стали победным руководством к действию.
Жгучая актуальность ленинского учения в современном мире неизменно вызывает восторг одних и ненависть других. Имя Ленина, его идеи и память о нём остаются объектом постоянных нападок реакционеров всех мастей. Но тем, кто крушит монументы и изобретает исторические фальшивки, не вычеркнуть Ленина из мировой истории. Его имя и дело будут знаменем угнетённых до тех пор, пока планета не преодолела господство капитализма. А затем, шагнув в новую эру воплощённой справедливости, человечество будет свято хранить имена всех, кто стоял у истоков нового социалистического общества.
Сегодня Россия оказалась на крайне опасном рубеже. Натовская военщина руками бандеровских нацистов ведёт войну на уничтожение нашей державы. Идейное наследие ленинско-сталинской модернизации приобретает особую значимость. Советский опыт государственного строительства и социально-экономического развития — вот принципиальная основа сплочения нашего общества, его мобилизации на новые великие победы!
Российские коммунисты и дальше будут решительно противостоять антикоммунизму, антисоветизму и русофобии. Знамя ленинской правды остаётся путеводной звездой для всех борцов за социализм.
«Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»
Дело Ленина — главная надежда трудящихся России и всего мира!
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
В.И. Ленин и его соратники буквально спасли Россию. Они восстановили единство распавшейся страны и в невиданно короткий срок превратили её в мощное государство. Идеями и делами Ленина создавался фундамент всех будущих свершений: индустриализации и культурной революции, Победы советского народа в Великой Отечественной войне, первого полёта человека в космос, мирного использования атомной энергии. Этими и другими достижениями по праву гордились наши отцы и деды. Гордимся ими и мы.
Успех ленинской политики определялся тем, что она строилась на прочной базе диалектического — не догматического, но и не спекулятивного — марксизма. Основатель большевизма творчески развил коммунистическую теорию. Его анализ империализма раскрыл суть капиталистической деградации. Именно Ленин доказал возможность социалистической революции в России, а его идеи союза пролетариата с трудовым крестьянством стали победным руководством к действию.
Жгучая актуальность ленинского учения в современном мире неизменно вызывает восторг одних и ненависть других. Имя Ленина, его идеи и память о нём остаются объектом постоянных нападок реакционеров всех мастей. Но тем, кто крушит монументы и изобретает исторические фальшивки, не вычеркнуть Ленина из мировой истории. Его имя и дело будут знаменем угнетённых до тех пор, пока планета не преодолела господство капитализма. А затем, шагнув в новую эру воплощённой справедливости, человечество будет свято хранить имена всех, кто стоял у истоков нового социалистического общества.
Сегодня Россия оказалась на крайне опасном рубеже. Натовская военщина руками бандеровских нацистов ведёт войну на уничтожение нашей державы. Идейное наследие ленинско-сталинской модернизации приобретает особую значимость. Советский опыт государственного строительства и социально-экономического развития — вот принципиальная основа сплочения нашего общества, его мобилизации на новые великие победы!
Российские коммунисты и дальше будут решительно противостоять антикоммунизму, антисоветизму и русофобии. Знамя ленинской правды остаётся путеводной звездой для всех борцов за социализм.
«Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»
Дело Ленина — главная надежда трудящихся России и всего мира!
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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